Geleneksel buluşmasında, 10 ve 15. çalışma yıllarını dolduran personele hediye ve anı plaketi verildi. Geceye DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Başkan Vekili Ersan Özsoy ve yöneticiler Orhan Tezyaparlar, Erkut Dikici, Kemal Işık, Engin Ocak, Celal Kırayoğlu ve Cem Ünal da katıldı. DOSAB Başkanı Levent Eski gecede yaptığı konuşmada, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölge ve sanayimiz için önemli ve büyük yatırımları hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yılda; otoyol bağlantımızın ardından bölge içinde kavşak ve trafiği rahatlatıcı ulaşım yatırımlarımızı bitirdik. Bursa ve DOSAB’a yakışır, Yeni DOSAB Camii’mizi açtık. Fiber alt yapımızı tamamlayarak iletişim konusunda internet hizmetlerimizi DOSAB olarak vermeye başladık. Veri merkezimizi de testlerini tamamlayarak bu yılbaşından itibaren hizmet verir hale getireceğiz. DOSAB Akaryakıt istasyonu yatırımımızı 5 Ocak 2026 tarihinde hizmete alacağız. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız için Atıksu Arıtma Tesisimizde yeni bir alanda çağdaş olanaklarla giyinme-soyunma alanları oluşturacağız sözünü vermiştik. Bu projemizin de imalatına yeni hizmet adamız projesi ihalesine birleştirerek 2026 Şubat ayında başlayacağız. Atıksu ve geri kazanım tesisimizdeki MBR kapasitesini arttırmaya dönük yatırımımız da devam ediyor. Sosyal projelerimiz kapsamında Bursaspor'umuza olan desteklerimizi ve katkılarımızı da bu sene devam ettirdik. Bölgemizin yanında açılan Bursa Şehir Hastanemize bağlı aile sağlığı merkezimizin iç donanımlarının tamamını yaparak halkımızın bu merkezden faydalanmasına katkı sağladık. Marmara Denizindeki müsilaj ile mücadele projesine desteğimizi vermeye devam ettik. Kalite belgelendirilmesi kapsamında ISO 50001 enerji yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi dış denetimleri sıfır uygunsuzluk alarak sizlerin başarılı çalışmaları neticesinde başarıyla tamamlandı. DOSAB ülkemizdeki OSB’ler içinde katılımcı firmalarına sunduğu çağdaş alt yapı olanakları, çalışanlarına sağladığı imkanlar, topluma karşı sosyal sorumluluk gerekliliklerini yerine getirme gibi birçok alanda sizler sayesinde öncü, örnek ve her zaman önde olmuştur. Bunların yanında daha birçok proje ve yatırımımız ile toplumsal refaha, ülkemizin kalkınmasına katkı koymaya çalışan bir yapıya sahiptir. Bu projelere verdiği özverili çalışma ve destekleriniz nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Bu çalışmalarınızın yeni yılda da artarak devam edeceğine olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, sizlerin 2026 yılında da bundan önce olduğu gibi özverili çalışmalarınızla bölgemiz için en üst düzeyde fayda sağlayacağınıza inanıyoruz, sizlere güveniyoruz” dedi.