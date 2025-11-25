Açılış törenine Yönetim Kurulu Başkanı / Ceo Emir Murat Özdilek, üst yönetim ekibi katılım sağladı. 4 hizmet noktasının da açılış kurdelesini Özdilek Holding İcra Kurulu’yla birlikte tek tek kesen Emir Murat Özdilek, “Vizyonumuza vizyon katacak nitelikli bu hizmet noktalarımızın vatana millete hayırlı olmasını dilerim.” dedi. Kurdele kesimlerinin ardından yeni hizmet noktaları yerinde incelendi.

SAFAHAT DÖNER

1983'ten bu yana Özdilek'in gıda sektöründeki öne çıkan markalarından Safahat Lokantası'nın bir yansıması olarak yepyeni bir lezzet durağı olacak olan Safahat Döner; kokoreç, köfte ve burger gibi herkesin favorisi olan tatları en doğal ve en lezzetli hâlleriyle hijyenden ödün vermeksizin sunuyor.

ÖZDİLEK LOKUM

1996 yılından bu yana Afyonkarahisar'daki tesislerinde ürettiği lokumlarla geleneksel Türk lokumunu modern bir sunumla buluşturan Özdilek Lokum, müşterilerine yalnızca alışveriş imkânı sunmakla kalmıyor; kafe konseptiyle de bu eşsiz tatları keyifli bir ortamda deneyimleme fırsatı sağlıyor.

FLOWER RANGE ÇİÇEK MAĞAZASI

Flower Range, günlük / haftalık ihtiyaçlarınız veya özel günler / kutlamalar için onlarca çeşit çiçek, aranjman, bitki ve lezzet dolu özel tatlarıyla her anınızı güzelleştirecek. Özdilek Lokum'a geçişi olan mağaza, ürünlerinin hazırlanmasını beklerken müşterilerine şık bir ortamda eşsiz tatları keyifle tadabilme imkânı sunuyor.

FISHGATE BALIKÇISI

FishGate Balıkçısı’nda müşteriler, seçtikleri taze balıkları ister çiğ ister kendi damak zevklerine göre tavada ya da ızgarada pişirilmiş şekilde servis alma, sıcak olarak alıp götürme ya da online sipariş etme kolaylığı buluyor.

"BAMBAŞKA BİR YAŞAM VE ALIŞVERİŞ DENEYİMİ"

Geçtiğimiz aylarda açılan Özdilek Gusto Plus Market, Vertice, Cottons & Clouds ve Özdilek’in ardından yeni açılan hizmet noktalarımızla birlikte toplam 180 birey istihdam edilen; iyi hizmet, iyi lezzet ve iyi atmosfer sunan Orange City Balat, müşterilerini bekliyor.