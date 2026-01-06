Programın açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD’ın değişim yaratan, yol açan ve birbirini güçlendiren bir takım olduğunu söyledi. Şeyda Şençayır, “Bizler, 18 yaşında güçlü bir takımız. Kurulduğumuz günden bu yana BUİKAD ailemizi ve çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Biz her zaman kadınlar ve erkeklerin birlikte çalışmasının ekonomimize güç katacağına inandık ve kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendiren çalışmalara imza attık” dedi. MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, düzenlenen gecede bir arada olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi: “BUİKAD, federasyonumuz için çok değerli bir oluşum. Bağlı bulunduğumuz TÜRKONFED, 26 bölgesel ve 5 sektörel olmak üzere 31 federasyon ve 350’den fazla dernekten oluşan büyük bir aile. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Federasyonumuz içerisinde 56 kadın derneği bulunuyor ancak bunların içerisinde BUİKAD’ın yeri ayrıdır. Bu büyük aile içerisinde hep birlikte ülkemizin kalkınması adına güzel işlere imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz.”