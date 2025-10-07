Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, basın lansmanında Marmarabirlik’in yeni dönemde şeffaflık ve doğruluk ilkesini ön planda tutacağını vurguladı. Yıldız, “Şişirilmiş bütçelerle ya da yapay beklentilerle değil, gerçekçi ve somut adımlarla yol alacağız. Ortaklarımızın güvenini doğru bilgilerle korumak en temel görevimiz” dedi. Zeytin üretiminde bu yıl Marmarabirlik bölgesinde yaklaşık 170 bin tonluk ürün beklendiğini söyleyen Yıldız, kamuoyunda yaratılmaya çalışılan panik havasına rağmen fiyatlarda geri adım olmayacağını belirtti. Yıldız, “İhracatta 35 milyon dolarlık gelir elde ettik. Yeni hedefimiz 50 milyon dolar. Ayrıca 30 bin tonluk modern bir tesis kurma sözümüz var. Somut yatırımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Palm yağına alternatif: “Çikolata yağı”

Gıda ürünlerinde palm yağı yerine “çikolata yağı” olarak bilinen alternatif bir yağ üzerinde çalıştıklarını dile getiren Yıldız, bu projeyi kısa vadede hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Hayal satmak istemiyoruz. 3-4 ay içinde bu çalışmalarımızı somut şekilde kamuoyuna göstereceğiz” dedi.

“Geçmişten aldığımız güvenle büyüyoruz”

Marmarabirlik’in kurumsal hafızasına sahip çıkacaklarını söyleyen Başkan Ali Yıldız, kooperatifin geçmişten aldığı güven ve emekle büyüdüğünü hatırlattı: “Arşivlerde 1962 yılına ait bir müstahsil makbuzu buldum. O dönemde ortaklardan 3’te 1 kesinti yapılmasına rağmen üretici Marmarabirlik’e güvenmiş ve ürününü vermiş. Atalarımızın emekleriyle büyüyen bu kurumu daha da ileri taşımak bizim görevimiz.” Yıldız, üreticinin emeğini korumayı temel amaç edindiklerini vurgulayarak, “Sadece fiyat açıklamak ya da eğitim vermek yeterli değil. Önemli olan ortaklarımızın emeğine gerçek değerini vermek” diye konuştu.