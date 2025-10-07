Tarım makineleri sanayisinden bitkisel üretim yeniliklerine, hayvancılık yönetiminden süt sektöründe teknolojik uygulamalara kadar çok sayıda disiplini bir araya getirecek olan AgroGreen, yalnızca ticari bir fuar olmanın ötesine geçerek, sektörün yönelimlerini ve geleceğe dair beklentilerini gündeme taşıyan bir platform rolü üstlenecek. Fuarın katılımcı hedefi 500’ün üzerinde firma olurken ziyaretçi hedefi ise 350 bin kişi olması bekleniyor. Uluslararası arenadan da ilgisi yoğun olan organizasyon, yurt içi ve yurt dışından alım heyetleri ile sektör profesyonellerini, üreticileri ve teknoloji geliştiricileri Bursa’da buluşturmayı amaçlıyor.

Yenilikçi ürünler tanıtılacak

Etkinlik boyunca fuar kapsamında çok sayıda özel alan ve etkinlik düzenlenecek. Canlı hayvan tanıtım alanı ile genetik ırklar ziyaretçilere sunulacak; sera teknolojileri sergileri, fidancılık ve tohumculuk stantları yeni üretim yöntemleri ve sürdürülebilir tarıma odaklanacak. Ayrıca fuar süresince sektörün önde gelen firmaları, yenilikçi ürünlerini tanıtım fırsatı bulacak. Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği gibi kurumlarla yapılan ortak çalışmalar fuarın kapsam ve etkinliğini artırıyor.

Bölge tarımı için önem arz ediyor

Fuar organizatörleri, AgroGreen’in Bursa ve bölge tarımı için önemli bir ivme yaratmasını bekliyor. Teknoloji transferi, verimlilik artışı, ihracat olanaklarının genişletilmesi ve tarımsal yatırımların canlanması gibi katkılar planlanıyor. Özellikle sera teknolojileri, fidancılık, genetik hayvancılık ve hayvan sağlığı gibi alanlarda güzelleştirici yaklaşımların ve yenilikçi ürünlerin yaygınlaşması hedefleniyor.

Yeni fırsatlar yaratacak

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, sadece ürün sergilemekle kalmayacak, tarımın sürdürülebilirliği, verim artışı ve bölgesel kalkınma açısından stratejik bakış açılarını da masaya yatıracak bir organizasyon olacak. 8–11 Ekim tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde yapılacak fuar, tarım sektörünün ulusal ve uluslararası aktörlerini bir araya getirerek, hem Türkiye hem de bölge tarımı için yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.