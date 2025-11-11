“Birlikte büyümenin ve üretmenin gururu” temasıyla gerçekleşen gecede, DOSAB’ın geçmişten bugüne uzanan başarı yolculuğu ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar vurgulandı. Törende konuşan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, sanayi bölgesinin yıllar içinde geçirdiği dönüşüme dikkat çekerek, “1950’lerden bu yana sanayileşme sürecinde önemli bir rol üstlenen DOSAB, bugün Bursa’nın ve Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden bir merkez haline gelmiştir” dedi.

2000’li yıllardan itibaren önemli yatırım hamlesi başladı

Başkan Eski, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin 2000’li yıllardan itibaren önemli bir yatırım hamlesi başlattığını belirterek, “DOSAB, sanayiye katma değer sağlayan, rekabet gücü kazandıran birçok ilke ve örnek projeye imza atmış, her zaman öncü bir rol üstlenmiştir. Bölgemizdeki sanayiciler yalnızca üretimde değil, toplumsal fayda ve çevre bilincinde de örnek teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve çevresel vizyonuyla örnek bölge

DOSAB Başkanı Levent Eski, bölgenin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel yönleriyle de öne çıktığını vurguladı. Eski, “DOSAB, modern altyapısı, çevre yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üretim alanından çok daha fazlası haline geldi. Bu bölge, yerli üretimin gücünü küresel pazarlara taşıyan bir vizyonun somut yansımasıdır” şeklinde konuştu. Gece sonunda, DOSAB’ın bugüne gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür eden Eski, “DOSAB’da sanayici olmak, burada yatırım yapmak bir ayrıcalıktır, bir prestijdir. Bu bölge, sürdürülebilir kalkınmanın sembolü olmaya devam etmektedir” dedi. 491 hektarlık alanda faaliyet gösteren DOSAB, 342 sanayi parseli, 573 firma ve 44 bin kişilik istihdam kapasitesiyle yıllık 4 milyar dolarlık ihracata imza atıyor.