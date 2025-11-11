GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden makine sektörü, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen SMTECH Akıllı Üretim Teknolojileri Fuarı’nda bir araya geldi. TÜYAP Fuarcılık tarafından organize edilen etkinlik, yerli ve yabancı yüzlerce katılımcıyı aynı çatı altında buluşturdu.

SMTECH Akıllı Üretim Teknolojileri Fuarı, 5-8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirildi. Katılımcı sayısı ve iş birlikleri açısından yeniden ivme kazanan makine sektörü, önümüzdeki zamanlarda hem ihracatını hem de iç pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor. Sektör temsilcileri, SMTECH’in hem zamanlama hem de organizasyon açısından başarılı geçtiğini belirterek, Türk makineciliğinin küresel ölçekte rekabet gücünü artıran önemli bir platform olduğunu ifade etti. Katılımcılara göre, fuar sadece ürünlerin tanıtıldığı bir organizasyon değil; aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulduğu, teknoloji paylaşımının yapıldığı ve pazar fırsatlarının değerlendirildiği bir buluşma noktası oldu.

Yoğun ilgi moral verdi

Makine sektörünün son dönemde yaşadığı küresel durgunluğa rağmen, SMTECH fuarı sektöre moral ve motivasyon kazandırdı. Ziyaretçi yoğunluğunun beklentilerin üzerinde olduğunu belirten katılımcılar, özellikle Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen profesyonel alıcıların ilgisinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Yeni nesil lazer kesim teknolojileri, CNC tezgahlar, otomasyon sistemleri ve dijital üretim çözümlerinin sergilendiği fuarda, Türk firmalarının mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve inovasyon potansiyeli öne çıktı. Katılımcılar, üretimde verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm temalarının artık sektörde vazgeçilmez hale geldiğini vurguladı. Sektör temsilcileri, SMTECH’in önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte daha da büyüyerek Türkiye’nin makine üretimindeki gücünü dünyaya gösterecek önemli bir vitrin haline geleceği görüşünde birleşti.

Turan Cesur

Cesurbend Yönetim Kurulu Başkanı

Fuar, Bursa için yeni başlangıç niteliğinde

Bu yıl fuar ilk kez düzenleniyor. TÜYAP artık Bursa Fuarı’nı İstanbul’da organize ettiği için, bu etkinlik Bursa için yeni bir başlangıç niteliğinde. Salon sayısı az olsa da, özellikle açılış günü olan çarşamba günü saat 10.00–14.00 arası oldukça verimli geçti.

Yabancı ziyaretçiler de beklenenden fazlaydı. Diğer günlerde de verimli geçti. İlk yılı olmasına rağmen ziyaretçi sayısından memnunuz; olumlu görüşmeler ve siparişe dönüşen bağlantılar da oldu. Ana ürün grubumuz CNC boru bükme makineleri. Bunun yanı sıra profil kıvırma makineleri, sac açma makineleri ve çift kafa boru bükme sistemleri gibi yardımcı ekipmanlar da üretiyoruz. Fuarda bu ürün gruplarımızı sergiledik.

Şu anda makine sektörü çok parlak bir dönemde değil. Hatta belki de son yılların en zor sezonunu yaşıyoruz. Bu durumun ne kadar süreceğini kestirmek zor. Bazı öngörüler var ama doğruluğunu zaman gösterecek. Biz de sabırla bu kısır döngünün sona ermesini bekliyoruz. Özellikle böyle dönemlerde tüm giderleri kalem kalem gözden geçiriyoruz. Personel giderleri dahil olmak üzere, işletmenin sürdürülebilirliği için gereksiz maliyetleri minimuma indiriyoruz. En önemli hedefimiz, firmanın devamlılığını sağlamak. Bunun için dikkatli ve temkinli bir şekilde ilerliyoruz.

Aytekin Koç

Atik Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı

Sektördeki konumumuzu güçlendiriyoruz

Atik Endüstriyel Kaynak Teknolojileri olarak, alanında dünyanın en güçlü markalarını Türk sanayicisiyle buluşturarak sektördeki etkimizi her geçen gün artırıyoruz. Alman menşeili Siegmund kaynak masalarının ve Flaig markasının manyetik çözümlerinin Türkiye distribütörlüğünü üstleniyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürekli gelişim ve iyileşme stratejilerimizle sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

SMTECH Fuarı bizler için oldukça verimli ve memnuniyet verici bir organizasyon oldu. Bu tür fuarlar sayesinde hem sektördeki görünürlüğümüzü artırıyor, hem yeni müşterilerle tanışıyor hem de mevcut iş ortaklarımızla değerli fikir alışverişleri yapma fırsatı buluyoruz.

SMTECH, akıllı üretim teknolojileri alanında Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyan önemli bir platform. Bursa ise sanayinin kalbi olarak bu vizyonun merkezinde yer alıyor. Biz de fuara büyük bir titizlikle hazırlanarak yeni teknoloji ürünlerimizi ziyaretçilerle buluşturduk.



Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı

SMTECH, başarılı bir başlangıca imza attı

Bu fuar, ilk kez düzenleniyor. Ancak daha önce İzmir ve Kayseri’de de ilk defa yapılan fuarlara katılmıştık. O organizasyonlarda da ziyaretçi ilgisi oldukça sınırlıydı. Bugün burada ise beklediğimizin de üzerinde, yoğun bir ziyaretçi katılımı görüyoruz. Bence bunun en önemli sebeplerinden biri, TÜYAP’ın marka gücü ve organizasyon tecrübesi. İlk fuar olmasına rağmen TÜYAP, sektördeki bilinirliği ve güçlü iletişim ağı sayesinde çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi buraya çekmeyi başarmış. Bu da fuarın başarılı bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Fuarda lazer kesim tezgahlarımızı sergiliyoruz. Lazer kesim alanında biri 12 kW gücünde yüksek segment, diğeri ise 6 kW gücünde orta segmentte yer alan iki farklı plaka kesim makinemiz var. 6 kW’lık model, pazarın yaklaşık %80’ine hitap eden bir ürün. Bunun yanı sıra son 2 yıldır oldukça revaçta olan boru kesme fiber lazer makinelerimizi de fuarda tanıtıyoruz. Ayrıca distribütörlüğünü yürüttüğümüz Rentoya markasının CNC CAKA makinelerini de standımızda sergiliyoruz. CNC abkant makineleri kendi alanında oldukça özel teknolojilere sahip. Dünyada yalnızca 5 üretici bulunuyor, bunlardan ikisi Türkiye’de yer alıyor. Biz de bu markalardan birinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiş durumdayız.

Global ölçekte bir krizden söz etmek mümkün. Ancak Makine İhracatçıları Birliği’nin 2024 verilerine baktığımızda, sektörün ihracatta yaklaşık %20–24 oranında kayıp yaşadığını görüyoruz. Bunun temel nedeni, ihracat pazarlarımızı yeterince çeşitlendirmememiz. Türk makineciliği uzun yıllardır ağırlıklı olarak Avrupa odaklı çalışıyor. Pandemi sonrası Avrupa’daki talep dengesi bozulunca, bu durum bizi doğrudan etkiledi. Dünya genelinde enflasyon %6–10 bandında seyrederken, makine sektörü %20’nin üzerinde daralma yaşadı. Bu fark, pazar çeşitliliğinin eksikliğini net biçimde gösteriyor. Türk üreticilerinin artık Amerika, Güney Amerika, Rusya ve Asya pazarlarına yönelmesi gerekiyor. Avrupa dışındaki ülkelere daha fazla ağırlık vererek ihracatta kaybettiğimiz ivmeyi yeniden kazanabiliriz.

Çin’in küresel ölçekteki etkisi tartışılmaz. Ülke, geçmişte taklit eden bir üretici konumundayken, bugün patent üreten, Ar-Ge geliştiren ve teknoloji liderliği yapan bir ülke haline geldi. “Kuşak-Yol” stratejisiyle makine sektöründe ciddi bir ivme kazandılar. Avrupa dahil olmak üzere pek çok pazarda Çin ürünleri kabul görmeye başladı. Bu durum elbette bizim ihracatımızı da olumsuz etkiliyor. Ancak bu bizim başarısızlığımız değil, Çin’in ciddi bir başarısı. Buna karşılık biz de stratejimizi değiştirmeliyiz.

Türkiye’nin güçlü olduğu alan, özel üretim ve katma değerli ürünler. Çin’in pazarı daha çok yüksek hacimli, düşük marjlı ürünlere dayanıyor. Bizim odaklanmamız gereken ise tam tersi — özel taleplere hızlı yanıt verebilen, yüksek nitelikli üretim. Bu stratejiyle kaybettiğimiz ihracat payını geri kazanabiliriz. Kısacası, Çin ile rekabet etmenin yolu “sürüm” değil, özelleştirilmiş, teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler üretmekten geçiyor.

Makine sektörü zorlu bir dönemden geçiyor; ancak elimizde büyük bir bilgi birikimi ve yetişmiş insan kaynağı var. Avrupa, 1980’lerden itibaren makineciliği Türkiye’ye entegre etti ve bugün elimizin altında ciddi bir “know-how” bulunuyor. Doğru stratejilerle Türkiye’nin bu alanda yeniden güç kazanabileceğine inanıyorum. Burada en önemli unsur, devlet teşvikleri ve sektörel yönlendirmeler. 2025 ve sonrasında, doğru adımlar atılırsa, Türk makine sektörünün kaybettiği pozisyonu yeniden kazanabileceğini hatta çok daha ileriye gidebileceğini düşünüyorum.

İbrahim Harman

DCB Laser Technology Yönetim Kurulu Başkanı

Amacımız, ileri teknolojili ürünleri sanayicimizle buluşturmak

Biz L-200 markasına bağlıyız. L-200, lazer kesim sektöründe dünyada kullanılan lazer kafalarının yüzde 70’ine sahip bir marka. Bu fuarda Türkiye’de ilk kez mikro lazer teknolojisini tanıttık. Bu, Türkiye’de sergilenen ilk mikro lazer. Savunma sanayi, elektronik kart üretimi ve otomotiv motor bloklarında kullanılabiliyor. 0,1 milimetreden 100 milimetreye kadar kaynak yapabilen, son derece hassas bir sistem. L-200, dünyada ilk kez Türkiye’de bir partnerlik anlaşması yaptı ve biz bu markanın ilk distribütörlerinden biri olduk. Amacımız, bu ileri teknoloji ürünleri Türk sanayicisiyle buluşturmak ve doğru zamanda, doğru fiyatlarla sektöre sunmak. Şu anda 10 kadar büyük sanayi firması bu sistemleri aktif olarak kullanıyor. Biz bu sayıyı artırmak, Türkiye’de bu teknolojiyi dünya standartlarına taşımak istiyoruz.

Elbette ekonomik kriz etkiliyor. Bu zincirleme bir süreç; üretim azaldıkça yeni yatırımlar da yavaşlıyor. En çok etkilenenler, metal işleyen makine üreticileri. Şu anda canlı kalan tek büyük pazar Amerika diyebilirim. Aslında bu durum 2012’de de öngörülmüştü, ben o dönemde de “10 yıl sonra ciddi bir dalga geliyor” demiştim. 2022 itibarıyla bunu net bir şekilde gördük. Bu süreçten çıkışın yolu, doğru maliyet analizi ve rekabetçi fiyat politikalarını belirlemekten geçiyor.

Firmalar artık maliyetlerini ve üretim verimliliğini çok daha dikkatli yönetmeli. Hangi birimin kâr, hangisinin zarar ettiğini bilmeden ilerlemek mümkün değil.

Bugün Türkiye’de üretim yapan firmaların %80’i yabancı menşeili ileri teknolojiye sahip sistemlerle çalışıyor. Bizim de temsil ettiğimiz markalar arasında Reycus, Brent, İsviçre merkezli üreticiler gibi güçlü firmalar var.

Sadece lazer kesim değil, aynı zamanda yüksek hassasiyetli kaynak ve işleme sistemleri de geliştiriyoruz. Bu açıdan Reycus, sektörde fark yaratan bir teknoloji sunuyor.

Sac işleme sektörü, güçlü üreticilerden oluşuyor. Bu firmalar kolay kolay sıkıntıya düşmez. Durgunluk dönemleri olsa da, kaliteli üretim yapıları sayesinde Çin rekabetine karşı ayakta kalabiliyorlar.

Ben Türk makine üreticilerinin sağlam temellere sahip olduğuna inanıyorum.

Dünya artık yeni bir döneme girdi. Küresel rekabet ve bölgesel savaşlar ülkeleri kendi pazarlarını korumaya yöneltti. Türk üreticileri de kendi pazarlarını güçlendirmeye, üretimde bağımsızlık sağlamaya çalışıyor.

Bu süreçte ayakta kalmanın yolu; inovasyon, kalite ve doğru maliyet yönetiminden geçiyor.

Gürkan Topuz

Rentoya Makine Kurucu Ortağı

Yoğun ilgiyle karşılaştık

Fuarla ilgili beklentimiz, katılımcı firma sayısının biraz daha yüksek olması yönündeydi. Ancak organizasyonun ilk kez burada düzenlenmesi ve Bursa’dan İstanbul’a taşınması nedeniyle katılımcı sayısında bir miktar düşüş yaşandı, özellikle de Bursa merkezli üretici firmalar açısından. Buna rağmen ziyaretçi sayısı beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi vardı. Özellikle Balkanlar ve Kuzey Afrika bölgelerinden gelen yabancı ziyaretçiler ve yerli katılımcılarla verimli görüşmeler yaptık. Genel anlamda beklentilerimizi karşıladı diyebilirim. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda yeni iş bağlantıları kurduk, yeni ilişkiler geliştirdik. Fuar bizim açımızdan oldukça verimli geçti.

Biz, Rentoya firması olarak CNC sac katlama ve bükme makineleri üretiyoruz. Halk arasında “CNC caka” olarak bilinen bu makineler, geçmişte kullanılan klasik, elle çalışan cakaların geliştirilmiş ve tam otomatik versiyonlarıdır. Ürettiğimiz makineleri iç pazarda Lothbrog distribütörlüğünde, Rentoya markası olarak yurt içi pazarlara sunuyoruz. Şu anda Lothbrog standında, tamamen kendi üretimimiz olan makineleri sergiliyoruz. Makinelerimiz 0,5 mm’den 4 mm kalınlığa kadar sac bükümü yapabiliyor. Bu fuar bizim için önemli olduğu için en yüksek kapasiteli modelimizi getirdik. 3 metre uzunluğunda, 4 mm kalınlığında sac bükebilen, döner çeneli ve istasyonlu büküm özelliğine sahip modelimiz şu anda standımızda sergileniyor. Bu ürün, segmentinin en gelişmiş makinelerinden biri.

Yaklaşık 2 hafta önce Almanya’da, fuardaydık. Orada da benzer şekilde Avrupa piyasalarının hâlâ tam anlamıyla toparlanamadığını gözlemledik. Piyasalar kademeli olarak toparlansa da, genel anlamda hâlâ bir durağanlık söz konusu. Ancak İstanbul’daki bu fuar bize iç pazarda yeniden bir hareketlenme başladığını gösterdi. Firmaların yeniden yatırıma yöneldiğini gözlemliyoruz. 1 yıl önce yatırım yerine mevduat hesaplarını tercih eden işletmeler, artık tekrar üretime ve makine yatırımlarına dönmeye başladı. 2026’nın başı itibarıyla bu eğilimin tamamen pozitife döneceğini ve piyasanın çarklarının çok daha hızlı dönmeye başlayacağını öngörüyoruz. Bu fuarda sergilediğimiz Rentoya Caka Makinesi, segmentinde oldukça özel bir ürün. Fuardaki diğer makinelere göre en spesifik makine Rentoya caka makinesi oldu. Bu segmentte fuarda başka bir örneği bulunmadığı için yoğun ilgi alıyoruz. Gelen ziyaretçilerden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Genel olarak bakıldığında, fuar hem tanıtım hem de yeni iş birlikleri açısından bizim için çok verimli geçti.

Onur Ünlü

Mecathron Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Birçok yeni iş birliği fırsatı doğdu

Bu yılki fuar, firmamız açısından oldukça verimli geçti diyebilirim. Mechatron Makine olarak yeni geliştirdiğimiz cüruf temizleme makinemizi tanıttık ve hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle lazer kesim makinesi satan firmalardan ve ziyaretçilerimizden aldığımız geri dönüşler, ürünün sektörde önemli bir ihtiyaca dokunduğunu bir kez daha gösterdi. Beklentimizi fazlasıyla karşıladı; hatta birçok yeni iş birliği fırsatı da doğdu diyebilirim.

Küresel kriz, doğal olarak firmaların yatırım iştahını ve karar süreçlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle belirsizlik ortamı, birçok işletmeyi “bekle-gör” yaklaşımına itiyor. Ancak makine sektörü diğer birçok sektörden farklı; çünkü üretimin kalbi burada atıyor. Dolayısıyla yatırımı tamamen durdurmak yerine, daha temkinli ve verim odaklı bir yatırım anlayışına geçildiğini gözlemliyoruz.

Biz Mechatron Makine olarak da bunu sahada çok net görüyoruz. Firmalar artık “daha az enerjiyle daha fazla iş” yapabilecek sistemlere yöneliyor. Yani yatırımın yönü değişti: pahalı ve büyük yatırımlar yerini, geri dönüş süresi kısa, maliyetleri düşüren, verimliliği artıran çözümlere bırakıyor. Bizim geliştirdiğimiz cüruf temizleme sistemleri de tam bu noktada devreye giriyor.

Bursa, makine sektöründe Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Hem otomotiv hem de metal işleme alanlarında oluşan güçlü altyapı, sektöre ciddi bir dinamizm kazandırıyor. Biz de bu ekosistemin bir parçası olarak, inovasyon odaklı çalışmalarımızla Bursa’nın sanayi kimliğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bursa’daki firmalar artık sadece üretim yapan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve ihracatla büyüyen yapılar haline geldi. Bu da şehrin geleceğini daha da güçlü kılıyor.

Melike Ütken

Norkven Dijital Pazarlama Sorumlusu

Müşteri memnuniyeti temel bir değer

Fuarın, beklentilerimizi genel anlamda karşıladığını söyleyebilirim. Elbette önümüzdeki yıllarda hem katılımcı sayısının hem de fuar alanının büyümesi en büyük temennimiz. Ancak özellikle enerji sektörü açısından bizim için oldukça verimli geçti.

Norkven olarak sürdürülebilir enerji çözümleri sunan, enerji izleme sistemleri ve enerji verimliliği projeleri geliştiren bir firmayız. UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve voltaj regülatörü üretimi yapıyoruz. Fabrikamız Çalı’da bulunuyor. Kendi mühendis kadromuz, Ar-Ge ve Ür-Ge ekiplerimizle birlikte fabrikalara özel çözümler geliştiriyoruz. CNC makineleri, lazer kesim makineleri gibi hassas ekipmanların korunması için UPS ve regülatör sistemleri tasarlıyoruz. Ayrıca jeneratör satışlarımız da mevcut.

Müşteri memnuniyeti bizim için temel bir değer. Teknik bir firma olarak marka-model ayrımı yapmadan satış sonrası servis desteği sağlıyoruz. UPS cihazları enerji kesintisi esnasında makinelerin beyin kartlarının yanmasını ya da arızalanmasını engelleyerek büyük yatırımınızı koruyan sistemlerdir. Bu nedenle UPS ve voltaj regülatörlerini, makinenizi ve iş sürekliliğinizi güvence altına alan bir koruma kalkanı olarak düşünebilirsiniz.

İhracat tarafında da aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce Fas, Slovenya ve Romanya’ya satışlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Dubai’ye bir ziyaretimiz oldu ve o bölge için de ihracat çalışmalarımız devam ediyor.

Sektör olarak oldukça geniş bir yelpazede yer alıyoruz; sağlık, eğitim, sanayi ve makine sektörlerinde aktif rol oynuyoruz. Özellikle sağlık ve makine sektörleri bizim için daha kritik, çünkü kullanılan cihazların maliyetleri ve bakım süreçleri hassas. Ayrıca redresör grubumuzla ulaşım, altyapı ve inşaat sektörlerinde de çözümler sunuyoruz.

Üreterek ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Projelerimizi durmadan geliştiriyor, özellikle ihracata ağırlık vererek uluslararası pazarda daha güçlü bir konum hedefliyoruz.

Bruce Yan

RayTools Yurtdışı Satış Direktörü

Bursa pazarı, makine sektörü açısından çok değerli

RayTools olarak Türkiye pazarında 5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin, ürünlerimiz açısından büyük potansiyele sahip, stratejik bir pazar olduğunu gördük. Bu nedenle Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı, özellikle teknoloji ve servis hizmetleri alanında varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda Bursa’da bir servis ve destek merkezi oluşturduk. Bu merkez, Türkiye genelindeki müşterilerimize teknik destek sağlamak, yedek parça ve servis hizmetlerini koordine etmek amacıyla kuruldu. Amacımız, Türkiye’deki tüm satış ve hizmet ağımızı daha etkin biçimde yönetmek ve müşterilerimize yerinde çözümler sunmak. RayTools olarak son 5 yıldır Türkiye’deki büyük fuarlara düzenli olarak katılıyoruz. Türkiye’yi ve özellikle Bursa’yı, pazarlama ve iş geliştirme açısından son derece önemli bir merkez olarak görüyoruz. Katıldığımız organizasyonlardan elde ettiğimiz geri dönüşlerden oldukça memnunuz.

Bursa pazarı, özellikle makine ve lazer kesim teknolojileri açısından bizim için çok değerli. Şehir, Türkiye’nin üretim gücünün kalbi konumunda. Biz de bu güçlü üretim ekosisteminin bir parçası olarak, yerel firmalarla iş birliklerimizi artırmak istiyoruz. Şu anda Bursa’da Durmazlar, Baykal gibi sektörün öncü firmalarıyla çalışıyoruz. Bunun dışında bazı üretici firmalarla da iş birliğimiz devam ediyor.

RayTools’un temel amacı, Türkiye’deki üreticilere lazer kesim ve lazer ölçüm teknolojileri konusunda destek sağlamak. Yerel sanayinin bu teknolojilere erişimini kolaylaştırmak, üretim verimliliğini artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek istiyoruz. Ayrıca yakın zamanda DCP firmasıyla uzun vadeli bir iş birliği planlıyoruz. Bu ortaklık sayesinde Türk sanayisine yeni nesil lazer çözümlerini kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye pazarı bizim için stratejik öneme sahip ve buradaki varlığımızı hem teknik altyapı hem de satış sonrası hizmetlerle güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sonuç olarak, hedefimiz yalnızca ürün satmak değil; Türkiye sanayisine teknoloji, bilgi ve güvenilir hizmet sunarak katkı sağlamak. Bursa ve Türkiye genelinde güçlü, sürdürülebilir iş ortaklıkları oluşturmak bizim önceliğimizdir.