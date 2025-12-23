GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Yerel yönetimlerin dijitalleşme vizyonunda öne çıkan temel hedeflerin başında, vatandaşların belediye hizmetlerine 7 gün 24 saat kesintisiz erişimi, işlem süreçlerinin hızlandırılması ve şeffaflığın artırılması yer alıyor. Dijital başvuru, talep ve şikâyet sistemleri sayesinde vatandaşların belediyelerle kurduğu iletişim daha hızlı ve izlenebilir hale gelirken, e-belediye portalları ve mobil uygulamalarla fiziksel evrak trafiği büyük ölçüde azalıyor. Bu dönüşüm, aynı zamanda kurumsal verimliliği artırarak belediye kaynaklarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlıyor. Kâğıtsız ofis uygulamaları, dijital evrak ve iş akışı sistemleri ile hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birlikte ilerliyor

Bursa’daki belediyelerin dijital dönüşüm politikaları, sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre bir şekilde yürütülüyor. Akıllı ulaşım sistemleri, yapay zekâ destekli trafik yönetimi uygulamaları ve IoT tabanlı izleme altyapıları sayesinde yakıt tüketimi, zaman kaybı ve karbon salınımı azaltılıyor. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, hava kalitesi izleme sistemleri ve atık yönetiminde dijital çözümler ön plana çıkıyor. Büyük veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli planlama araçları ise afet yönetimi, iklim dirençliliği ve kentsel gelişim süreçlerine güçlü bir veri altyapısı sunuyor. Bursa genelinde hayata geçirilen akıllı şehir projelerinde; IoT, yapay zekâ, büyük veri, derin öğrenme modelleri ve CBS tabanlı karar destek sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Trafik yönetim merkezleri, çevresel izleme sistemleri, dijital ikiz ve 3 boyutlu kent modelleme çalışmaları sayesinde şehir, ölçen, analiz eden ve veriye dayalı kararlar üreten bir yapıya kavuşuyor. Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler; vergi ve borç ödemeleri, imar sorgulamaları, ruhsat işlemleri, sosyal hizmet başvuruları ve kentle ilgili anlık bilgilere erişimi mümkün kılıyor. Böylece belediye hizmetleri vatandaşların cebine taşınmış oluyor.

Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Akıllı şehircilik yaklaşımıyla çalışıyoruz

Göreve gelir gelmez dijitalleşme vizyonumuzu, teknolojiyi kent yönetiminin merkezine alan Akıllı Şehircilik yaklaşımı doğrultusunda oluşturduk. Hizmet kalitesini yükselten, kaynak kullanımını optimize eden ve sürdürülebilir bir kent yönetimi oluşturan bütüncül hedefler üzerine kararlı adımlar attık. Temel bilişim vizyonumuz, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini esas alan; güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital ekosistem oluşturmaktır. Bu vizyon; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm vatandaşların dijital hizmetlere kesintisiz ve eşit biçimde erişebilmesini hedefliyor. Dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir yenilenme değil; kurumsal verimliliği artıran ve hizmet sürekliliğini güvence altına alan stratejik bir dönüşüm aracı olarak ele alıyoruz. Dijitalleşme politikamızı, “Kaynaklarından değerler üreten en yaşanabilir şehir Bursa” hedefiyle şekillendirdik. Akıllı şehir yönetim platformları, coğrafi bilgi sistemleri, açık veri uygulamaları, IoT tabanlı izleme altyapıları ve güvenli veri merkezi yatırımları bu yaklaşımın sahadaki somut karşılıklarıdır. Vatandaş odaklı hizmet sunumu, şeffaf ve hesap verebilir yönetim, verimlilik ve operasyonel mükemmellik, dijital kapsayıcılık ve eşitlik ile sürdürülebilir kentsel gelişim; dijitalleşme vizyonumuzun temel ilkelerini oluşturuyor. Halk Masası ve dijital başvuru kanallarıyla katılımcılığın artırılması, açık veri platformlarıyla kamusal şeffaflığın güçlendirilmesi ve akıllı şehir uygulamalarıyla kentsel kaynakların etkin kullanılması, bu ilkelerin uygulamadaki yansımalarıdır. Teknolojiyi insanı odağa alan bir araç olarak kullanan, katılımı ve şeffaflığı güçlendiren, veriye dayalı karar alma kültürünü kurumsallaştıran ve sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek bir kent hedefini destekleyen stratejik vizyonumuz, Bursamızı dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik alanında örnek gösterilen şehirlerden biri haline getirdi.

Dijital dönüşüm çalışmalarımızı, sürdürülebilirlik politikalarımızın tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsuru olarak görüyor, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz e-Belediye ve dijital iş süreçleri, IoT ve LoRaWAN tabanlı izleme altyapıları, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve yapay zekâ destekli trafik yönetimi uygulamalarıyla zaman, enerji ve maliyet tasarrufu ile yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliğin şeffaflık ve katılımcılık boyutunu ise “Açık Yeşil” Bursa Açık Veri Platformu aracılığıyla destekliyoruz. Ayrıca CBS tabanlı planlama, dijital ikiz ve 3B kent modelleme çalışmaları ile afet yönetimi ve iklim dirençliliği başta olmak üzere sürdürülebilir kentsel planlama süreçlerine güçlü veri desteği sağlıyoruz. Temel yaklaşımımız, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirliği birbirini besleyen ve güçlendiren iki temel politika olarak ele alarak “Akıllı ve Yeşil Şehir” hedefini kararlılıkla hayata geçirmektir.

Dijital belediyecilik kapsamında hayata geçirdiğimiz uygulamaları, vatandaşın belediyeye 7/24 erişimini sağlayan hizmet kanalları, kurum içi süreçleri dijitalleştiren kâğıtsız yönetim altyapısı ve Akıllı Şehir–CBS tabanlı karar destek sistemleri etrafında şekillendirdik. Bursa Cepte Kurumsal Mobil Uygulama, E-Belediye Portalı, Dijital Talep, Şikâyet ve Halk Masası Sistemleri, Kurumsal İş ve Evrak Yönetim Sistemleri, Web ve Mobil Hizmet Entegrasyonları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, WebCBS, Kent Rehberi, Parsel Sorgu ve Entegre Çevre Haritaları, Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Trafik Yönetim Merkezi, “Açık Yeşil” Bursa Açık Veri Platformu, LoRaWAN altyapısı, Mor Haritam Bursa, Afet Erken Uyarı Altyapısı ve Afet Koordinasyon Merkezi entegrasyonu gibi uygulamalar sayesinde hizmet süreçlerini hızlandıran, kaynak kullanımını optimize eden, kurumsal verimliliği ve vatandaş memnuniyetini artıran bütüncül bir dijital belediyecilik modelini hayata geçirdik. Akıllı şehir projelerinde ölçen, analiz eden ve harekete geçen bir teknoloji yaklaşımını benimsiyor; IoT, büyük veri, yapay zekâ ve CBS tabanlı çözümlerle kent yaşamının kalitesini artırmayı ve kentsel kaynakların daha etkin kullanılmasını hedefliyoruz.

Akıllı şehir ve dijital dönüşüm çalışmalarını, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren projeler olarak değil; kentin uzun vadeli gelişimini destekleyen, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun parçası olarak görüyoruz. Üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilik ekosistemiyle kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde; yerli ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini destekliyoruz. Açık veri uygulamaları, akıllı şehir platformları ve inovasyon merkezleri aracılığıyla, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını güçlendiriyoruz.

Bu yaklaşımımızın somut karşılıkları, ulusal ve uluslararası ölçekte elde edilen başarılarla da teyit edilmektedir. Bursamız, 5 kıtada 200’den fazla şehir ve bölgeyi bir araya getiren Intelligent Community Forum (ICF) ağı kapsamında, “Top7 Intelligent Communities of 2025” listesine girerek en akıllı şehirler arasında yer almış ve bu düzeyde Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olma başarısını göstermiştir. Çevresel hizmetlerin tek platformda bütünleşik biçimde sunulmasını sağlayan “Entegre Çevre Haritaları” projemiz, 2025 KentFest Belediye Ödülleri kapsamında “Akıllı Şehir Proje Uygulamaları” kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı yenilikçi dijital uygulamamız “Mor Haritam Bursa” ise, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda “Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüş; ayrıca Smart City Expo World Congress 2025 kapsamında “Yaşam ve Kapsayıcılık (Living & Inclusion)” kategorisinde finalist olarak uluslararası platformda dikkat çekmiştir. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve akıllı şehircilik alanlarında örnek uygulamalar üretmeye, kent kaynaklarını veriye dayalı ve etkin biçimde yönetmeye ve Bursa’yı yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı ve geleceğe hazır bir şehir olarak konumlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Erdem Saker

Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı

Sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attık

Benim görev yaptığım dönemde dijitalleşme bugünkü kadar gelişmiş değildi. Ancak sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda, ülkem adına uluslararası ölçekte son derece önemli bir adımın atılmasına öncülük ettiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliğiyle mücadele, 1992 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya gündeminin merkezine oturdu. Bu toplantıda, ülkelerin atmosfere salınan karbon miktarını azaltmaya yönelik somut adımlar atması kararı alındı. Alınan kararların yerel düzeyde uygulanmasını izlemek amacıyla da ICLEI – Yerel Çevre Girişimleri Konseyi kuruldu.

Bu süreçte, ICLEI yönetimiyle katıldığım bir uluslararası toplantıda tanıştım. Ardından yönetim kuruluna davet edildim. ICLEI yetkilileri Bursa’ya gelerek, Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ilk uygulamayı Bursa’da başlatmamıza imkân sağladı. Bu kapsamda, mahalle bazında; muhtarlar, gönüllü kadınlar ve erkekler, gençler ve çocuklardan oluşan Yerel Gündem 21 Gönüllü Grupları oluşturduk. Bu gruplar ev ev, fabrika fabrika dolaşarak günlük yaşamda ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülebilir olanlarının ayrıştırılmasını anlattı. Belediyemizin özel ekipleriyle bu atıkları ayrı ayrı toplamaya başladık.

Toplanan atıkların ayrıştırılarak yeniden üretime kazandırılması için özel sektörün bu alana yönelmesini sağladık ve geri dönüşüm zincirini fiilen hayata geçirdik. Bu uygulama, Türkiye’de bir ilk oldu. Daha sonra Yerel Gündem 21 yapılanmasını, yönetim kurulu üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla diğer şehirlerimize de yaygınlaştırdık. Sanayicilerle bir araya gelerek, iklim değişikliğini tetikleyen unsurların başında gelen fabrika bacalarından çıkan gazların kontrol altına alınması konusunda da önemli çalışmalar başlattık. Organize sanayi bölgelerinin zehirli sıvı atıklarının arıtılmasını denetim altına aldık. Uyarılarımızı dikkate alan sanayiciler arıtma tesislerini kurdu ve böylece Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin azalmasına katkı sağlandı.

DOSAB, bu süreçte daha da ileri bir adım atarak, fabrikalardan çıkan kirli atık suların arıtılıp yeniden kullanıma kazandırıldığı ve Türkiye’ye örnek olan bir sistemi hayata geçirdi. Enerji alanında ise güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını başlattık. Bunun yanı sıra, evlerden ve sanayiden çıkan katı atıkları Hamitler’de oluşturduğumuz Katı Atık Depolama Alanı’nda toplamaya başladık. Günlük depolanan atıkların üzeri toprakla örtüldü; zamanla oluşan metan gazı borular aracılığıyla kurduğumuz enerji santraline taşındı ve elektrik enerjisi üretimi sağlandı.

Ulaşım kaynaklı karbon salınımını azaltmak amacıyla BursaRay projesini, Alman Devleti kredisiyle hayata geçirdik. Projenin inşaatını başlattık, vagonları satın aldık ve böylece ilerleyen yıllarda ulaşımın çevreye olan olumsuz etkisini azaltacak kalıcı bir yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi projeleriyle yaklaşık 600 dönümlük yeni bir yeşil alan kazandırdık. Bu çalışmalarla, iklim değişikliğine karşı belki küçük ama örnek teşkil eden adımlarla dur demeye çalıştık. Bugün geriye dönüp baktığımda, dijital imkânların sınırlı olduğu bir dönemde; katılımcı, çevreci ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla Bursa’da atılan bu adımların, Türkiye için önemli bir yol gösterici olduğuna inanıyorum.

Erkan Aydın

Osmangazi Belediye Başkanı

Dijital belediyecilik çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız

Bizler, dijitalleşme vizyonumuzu vatandaş odaklı hizmet sunumu, erişilebilirlik, şeffaflık, hızlı ve doğru karar alma hedefleri üzerine kurduk. Bu doğrultuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,2 milyon aktif vatandaş siciline ait veriler güvenli biçimde yönetiliyor. Belediyemizde bulunan 54 ayrı sunucuda tutulan tüm kurum verileri, günlük olarak 3 ayrı noktada yedekleniyor. Ayrıca 44 farklı dış hizmet birimi internet üzerinden merkez bina ile entegre şekilde çalışıyor. Yapay zeka destekli, derin öğrenme modeline sahip güvenlik duvarları ile vatandaş verilerimizin en üst seviyede korunması sağlıyoruz.

E-ruhsat, e-belediye, dijital çağrı merkezi ve web tabanlı başvuru sistemleri sayesinde fiziksel evrak trafiğini azaltıyor, hizmet süreçlerini hızlandırıyor ve karbon ayak izini düşürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen atık toplama ve geri dönüşüm hizmetleri de, yapay zeka destekli dijital sistemlerle anlık izleniyor. Böylece saha operasyonlarımızı daha etkin ve çevreci şekilde yönetiyoruz.

‘Osmangazi 360 Projesi’ ile CBS tabanlı sistemler üzerinden ilçenin tamamını çekerek, kent haritası üzerinde sanal geziye çıkmalarına imkan sağlıyoruz. ‘İmar Durumu Bilgi Sistemi’ ile vatandaşlarımızın imar durumu bilgisi almalarını sağlıyor, ayrıca teknik bilgisi olmayan vatandaşlarımız için yapay zeka destekli imar durumu asistanıyla bilgilerini yorumlatabiliyoruz. E-Belediye Hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın vergi ve borç ödeme işlemlerini yapılabilmelerini sağlıyoruz. İlan-reklam tarifeleri, arazi rayiç değerleri, evcil hayvan sahiplenme ve sahipsiz hayvan kısırlaştırma randevuları da bu programdan gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra mikro sitelerimizin ‘hayvanevi.osmangazi.bel.tr’ – ‘panorama1326.osmangazi.bel.tr’ – ‘osmangazi.tv’ olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Mobil uygulamamız ‘Bursa’nın Kalbi’ ise ödeme işlemleri, çek gönderme, kent lokantası, imar durumu, evcil hayvan sahiplenme gibi birçok hizmet vatandaşlarımıza sunuyor. Çağrı Merkezi ve Muhtar Bilgi Sistemi’nde de vatandaş talepleri, çağrı merkezi aracılığıyla hızla sisteme aktarılıyor. Ayrıca muhtarlar için geliştirilen mobil uygulamayla talepler doğrudan belediye sistemine entegre ediliyor. QR Kodlu Bina Yönetim Sistemi ile belediyemize ait binalar, personel, abonelikler ve faturalar QR kod sistemiyle tanımlanıyor. E-Ruhsat sisteminde ise müellifler projelerini belediyeye gelmeden yükleyerek, süreçlerini dijital ortamda yönetebiliyor. Buradan performans ve istatistik raporlarını alabiliyor.

Akıllı şehir uygulamalarımız kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yapay zeka ve derin öğrenme modelleri, büyük veri ve raporlama sistemleri, web ve mobil tabanlı entegre yazılımlar aktif olarak kullanılıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak dijital belediyecilik alanındaki çalışmalarımızı yapay zeka destekli chatbotlar, akıllı hizmet otomasyonları ve veri odaklı karar destek sistemleriyle önümüzdeki dönemde tüm hizmet alanlarına yaymayı hedefliyoruz. Teknolojiyi merkeze alarak vatandaş memnuniyetini artıran, katılımcı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yerel yönetim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuz, gelişen teknolojiler doğrultusunda sürekli olarak devam edecektir.

Şadi Özdemir

Nilüfer Belediye Başkanı

Çalışmalarımızın odağında, insan var

Bizim dijitalleşme anlayışımız tamamen insanı merkeze alıyor. Herkesin sesinin yansıdığı, kimsenin kendini ‘öteki’ hissetmediği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Bu yüzden teknolojiyi, demokrasiyi güçlendirmek için kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi ben bilişim sektöründen gelen biriyim; verinin ve ortak aklın gücüne inanıyorum. Bu nedenle yönetim anlayışımızda ‘Yeni Nesil Belediyecilik’ var. Bunun için de vatandaşların kentin yönetimine doğrudan katıldığı, gençlerin geleceği kodladığı, kırsaldaki çiftçinin dijital pazarlarda ürününü sattığı bir ekosistem kurmak için çalışıyoruz. Önem verdiğimiz diğer projelerden biri de ‘dijital göçebeler’ için ‘Dijital Köy’ kurmak. Bunun için Ayvaköy Mahallemizde çalışmalara başladık. Artık gençler, bilgisayarlarını alıp, işlerini ofisten bağımsız şekilde yapabilecekler. Biz de Ayvaköy Mahallesi’nde gençlere, dijital göçebelere doğanın içinde bir ortam sunmak istiyoruz. Bu yatırımlar sayesinde tersine göçü de başlatmak istiyoruz. Gençler, fabrikada, kentte kazanacakları maaşların katbekat fazlasını, kendi topraklarında, yüksek katma değerli işler yapabilirler. Biz bunun altyapısını kuruyoruz. Katılımcı, şeffaf ve günümüzün teknolojilerine uyum sağlamış bir Nilüfer vizyonuyla yürüyoruz.

Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil, zorunluluk. Bursa gibi sanayinin yoğun olduğu bir kentte yaşıyoruz, bu yüzden havamıza, suyumuza, toprağımıza herkesten daha çok sahip çıkmalıyız. Bizim anlayışımızda çevrecilik sadece ağaç dikmekle sınırlı değil; teknolojiyi, çevreyi korumak için kullanıyoruz. Bunun için 8 güneş enerji santrali kurduk. Biri arazi, yedisi çatı tipi olmak üzere toplam 8 güneş enerji santralimizden 2024 yılında bin 855 megawatt enerji üreterek, hem 4 milyon TL tasarruf sağladık hem de bin 109 ton karbon salımını engelledik. Bunun yanı sıra sanayi bölgelerimizin çevresine kurduğumuz hava kalitesi izleme istasyonlarıyla da Nilüferlilerin soluduğu havayı anlık takip ediyor, verileri şeffafça paylaşıyoruz.

‘Nilüfer Her Yerde’ mobil uygulamamızla belediyeyi vatandaşlarımızın cebine taşıdık. 23 bin 500’den fazla kişi bu uygulamayı kullanıyor. Vergi ödeme, imar sorgulama, şikayet bildirme, günlük ihtiyaçlara yönelik birçok hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve etkinlik takibi gibi uygulamalar hepsi tek yerde. Ama en önemlisi Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri seçimlerini de bu uygulama üzerinden, dijital ortamda gerçekleştirdik. Bu, Türkiye’de bir ilk oldu. 64 mahallede, 7 bin 713 vatandaşımız, evinden, işinden, oturduğu yerden telefonunu kullanarak mahalle temsilcisini seçti. Bu uygulamanın Türkiye’de katılımcı demokrasinin dijitalleşmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Güvenli, şeffaf ve hızlı bir seçim süreci yönettik. Bu proje ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Akıllı Şehir” kategorisinde ödüle layık görüldük. Yine ‘Nilüfer Her Yerde’ mobil uygulamamız üzerinden askıda bağış sistemi uyguluyoruz. Vatandaşlarımız Nilüfer Kent Lokantası’na yemek bağışında bulunuyor. Kentimizin tanıtımı için de dijital kanalları kullanıyoruz. Son olarak tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Gölyazı Mahallesi’ni küresel görünürlüğe taşıyacak önemli bir dijital projeyi hayata geçirdik. Dünyaca ünlü Skyline Webcams internet sitesi üzerinden Gölyazı’nın hem merkezi bölgesi hem de antik tiyatro çevresi artık günün her saati, yüksek çözünürlükte, dünyanın dört bir yanından izlenebiliyor. Tüm bunlarla birlikte e-işlem portalımız, akıllı veznelerimiz ve ücretsiz Wi-Fi noktalarımızla dijital hizmetleri tüm vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.

Nilüfer Belediyesi olarak yerel yönetimlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımında öncü belediyeler arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında ilk Yapay Zeka Bürosu’nu biz kurduk. İlk somut ürünümüzü de geliştirdik: ‘İç Denetim Robotu’. Bu yapay zeka yazılımı, belediyemizin denetim süreçlerinde rutin işleri yapıyor, mevzuatı tarıyor, ISO standartlarına göre denetim yapıyor. Önümüzdeki süreçte, çok dilli chatbot sistemi ve karar destek panellerini de uygulamaya geçirmek için çalışıyoruz. Ayrıca, vatandaş taleplerini yapay zekayla analiz ederek, gelecek projelerimizin planlamasını da buna göre yapmak istiyoruz. Bunları yaparken şunu unutmuyoruz: “Teknoloji insansız olmaz.” Bu kapsamda vatandaşlarımıza, gençlerimize ve belediye çalışanlarımıza ücretsiz yapay zeka, kodlama, robotik ve veri analizi eğitimleri veriyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızın tek bir amacı var; insanlarımızın mutluluğu ve huzuru. Biz teknolojiyi, insan hayatına dokunan bir unsur olarak görüyoruz. Kurduğumuz dijital platformlar, mahalle komiteleri, inovasyon merkezleri vatandaşlarımızın katılımıyla anlam kazanacak. Nilüferlilere, ‘Nilüfer Her Yerde’ mobil uygulamasını indirip, kent yönetiminde söz sahibi olması çağrısında bulunuyoruz. Biz, herkesin sesinin yansıdığı, modern, çevreci ve akıllı bir Nilüfer için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz.

Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı

Birçok uygulamayı hayata geçirdik

Dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir yenilenme süreci olarak değil; kenti daha yaşanabilir, hizmetleri daha erişilebilir ve yönetimi daha katılımcı hale getiren bütüncül bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme vizyonumuz; akıllı şehir ekosistemine entegrasyon, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, dönüşüm sürecini kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir ortamın oluşturulması, kentsel hizmetlerin dijital araçlarla etkinleştirilmesi ile izleme, değerlendirme ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi temel hedefleri üzerine kuruludur. Amacımız; veriye dayalı, şeffaf, hızlı ve vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışını kalıcı hale getirmektir.

Dijital dönüşüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak planlıyoruz. Sistem ve veri altyapısında yürüttüğümüz dijital dönüşüm çalışmaları; proje ve çözüm üretimi ile birlikte ulusal sistemlere entegrasyonu esas alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS), e-İmar, e-Plan, Kent Rehberi, e-PKAS, e-Vergi gibi uygulamalar sayesinde kaynak kullanımında verimlilik sağlanmakta, kâğıt tüketimi azaltılmakta ve süreçler çevresel, ekonomik ve yönetsel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dijital ortama taşınmaktadır.

Belediyemizde dijital belediyecilik kapsamında birçok uygulamayı aktif olarak hayata geçirmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla e-İmar, e-Ödeme, beyan verme sistemi, e-PKAS, e-Yaşam, Kent Rehberi ve e-Başvuru gibi dijital platformlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra akıllı atık toplama ve takip sistemleri ile şehir kameraları kentsel hizmetlerin etkinliğini artırmaktadır. Dijital dönüşümün toplumsal boyutunu güçlendirmek adına Molla Yegan Kodlama ve Beceri Atölyeleri başta olmak üzere çocuklar ve gençlere yönelik teknoloji temelli eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir.

Akıllı şehir projelerimizde nesnelerin interneti (IoT), büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinden aktif biçimde yararlanıyoruz. IoT kapsamında; sensörler, ağ bileşenleri ve ara yazılımlar aracılığıyla farklı sistemlerin birbirleriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan uygulama katmanları kullanılmaktadır. Büyük veri altyapısı sayesinde belediyemizde kullanılan ortak ağ ve programlar üzerinden müdürlüklerin tüm verileri entegre edilmekte ve karar alma süreçleri veriye dayalı hale getirilmektedir. Yapay zekâ uygulamaları ise çağrı ve iletişim merkezi, işyeri ruhsat işlemleri, beyan takibi ile harç ve vergi ödeme sistemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca Molla Yegân Robotik Kodlama Atölyesi, Sadık Ahmet Yapay Zekâ ve Teknolojileri Merkezi ile Çınarönü Bilim ve Teknoloji Merkezi aracılığıyla robotik ve ileri teknoloji alanlarında da çalışmalar sürdürülmektedir.

Dijital dönüşüm sürecini sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir araç olarak görmüyor, geleceğin şehirlerini inşa edecek stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Hedefimiz; teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla kullanarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, gençlerimizi dijital çağın gerektirdiği yetkinliklerle buluşturmak ve kent yönetiminde şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir bir model ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dijital belediyecilik alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Alper Taban

İnegöl Belediye Başkanı

Teknolojiyi sahada da etkin şekilde kullanıyoruz

Bilim ve teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran, kurumları daha şeffaf ve ulaşılabilir kılan en önemli unsur olduğuna inanıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana İnegöl Belediyesi’nde dijitalleşmeyi bir tercih değil, bir zorunluluk olarak ele aldık. Katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın belediyeye en hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet veren Çözüm Merkezimizi hayata geçirdik. Bugün 153 hattı üzerinden belediyemize ulaşan her vatandaşımızın en geç 5 saniye içinde yanıt alabilmesi, doğru bir dijital altyapı kurduğumuzun en somut göstergesidir.

Dijital dönüşümün en güçlü yansımalarından birini e-Devlet alanında yaşadık. Başlangıçta yalnızca 5 hizmet sunduğumuz e-Devlet kapısında bugün 49 ayrı hizmeti vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Bunun yanı sıra e-belediye sistemi üzerinden de 59 hizmeti online olarak veriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden, zaman ve mekân sınırlaması olmadan işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak.

Teknolojiyi sadece masa başında değil, sahada da etkin şekilde kullanıyoruz. Mobil uygulamalarımız, mahalle ziyaretlerinde kullanılan Vatandaş İletişim Merkezi aracımız, ücretsiz wifi noktaları, güvenli park uygulamaları, meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi çalışmalarla dijitalleşmeyi hayatın her alanına yaymaya çalışıyoruz. Afet Çantası ve Senin Belediyen mobil uygulamalarıyla vatandaşlarımız cep telefonları üzerinden belediyemizin sunduğu pek çok hizmete doğrudan erişebiliyor.

Dijital dönüşüm sürecinde engelli bireylerimizi de özellikle önceliklendirdik. Engelli araç şarj istasyonları, görme engelli bireyler için hayata geçirilen Akıllı Baston uygulaması gibi projelerle teknolojiyi sosyal faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Bizim için dijitalleşme sadece teknolojik bir yenilik değil; erişilebilirlik, hız, şeffaflık ve yaşam kalitesini artıran bir anlayışın parçasıdır.

‘Senin Belediyen’ mobil uygulaması da bu vizyonun önemli bir yansımasıdır. Vatandaşlarımız belediyemize dair bilgilere, hizmetlere, duyurulara, etkinliklere ve şehrimizin önemli noktalarına tek bir platform üzerinden ulaşabiliyor. Bu uygulamanın, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmasını önemsiyor ve dijital belediyecilik anlayışımızın daha fazla yaygınlaşmasını arzu ediyorum.