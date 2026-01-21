Murtezani ilk olarak Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti’iyi ve ardından da RUMELİSİAD’ı ziyaret etti. Kuzey Makedonya Nüfus İşleri Genel Müdürü Fatin Fazliu ve Kuzey Makedonya Hava Limanları Genel Müdür Yardımcısı Mümin Aliu’nun da katıldığı ziyaretlerde Kuzey Makedonya ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler veren Orhan Murtezani, Bursa Fahri Konsolosluğu’na kapsamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Kuzey Makedonya ekonomisi ve ülkedeki yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler verdi. Orhan Murtezani, Avrupa Birliği’ne giriş yolunda önemli adımlar attıklarına dikkat çekerek, bu gelişmenin yanı sıra özellikle Türk yatırımcıların ülkeye olan ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ise, Türkiye ile ortak tarih ve kardeşlik bağlarına sahip olan tüm Rumeli – Balkan ülkeleri ile birlikte Kuzey Makedonya’ya da iş gezileri düzenlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ise güçlendirilen bağlarla iki kardeş ülke arasında ortak ve sağlam bir gelecek için sağlam köprüler kurulduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların kardeş topraklardaki girişimlerinin yansımalarını görmenin kendilerine gurur verdiğini söyledi. Konuşmaların ardından Orhan Murtezani, RUMELİSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı. Programın ardından RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Orhan Murtezani’ye hediye takdiminde bulundu. Orhan Murtezani ve beraberindekiler daha sonra RUMELİSİAD Evi bahçesinde bulunan Minia Rumeli’yi gezdi.