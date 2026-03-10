Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenilen bilgiye göre yerli ve uluslararası yatırımcıları destekleme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde, daha seçici ve odaklı bir yeni teşvik sistemi uygulanıyor. Yeni teşvik sistemi, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi adı altında yapılandırıldı. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, proje odaklı ve seçici nitelikte bir yapıyı kapsarken Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle olmak üzere üç programdan oluştu. Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi ise Öncelikli Yatırımlar ve Hedef Yatırımlar şeklinde iki programı kapsıyor. Geçen yıl içinde belgelendirilen 7 bin 354 yatırım projesi kapsamında öngörülen yatırım tutarı 1,3 trilyon lira, istihdam rakamı ise 152 bin 298 düzeyine ulaştı. Yatırım projelerinin 3 bin 514'ü bölgesel teşvik sistemi, 1029'u genel teşvik sistemi, 23'ü stratejik yatırımlar, 2 bin 99'u hedef yatırımlar ve 680'i öncelikli yatırımlar teşviki kapsamında desteklendi. Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedinde 1. Bölge 2 bin 900 belgeyle birinci sırada yer aldı. Burasını 1470 belgeyle 2. Bölge, 950 belgeyle 3. Bölge, 931 belgeyle 6. Bölge, 558 belge ile 4. Bölge ve 503 belge ile 5. Bölge izledi. Yatırım projeleri kapsamında, 1. Bölge'de 522 milyar lira, 2. Bölge'de 261 milyar lira, 3. Bölge'de 151 milyar lira, 4. Bölge'de 160 milyar lira, 5. Bölge'de 64 milyar lira ve 6. Bölge'de 102 milyar lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca muhtelif bölgelerde öngörülen ve sabit yatırım tutarı 16 milyar lira olan 33 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.