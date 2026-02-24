Adli işlemlerde, hukuk davalarında, ceza davalarında, icra takiplerinde, idari davalarda, satış işlemlerinde, infaz hukukunda ,Hemen her tür işlemde SÜRELER can yakıcıdır.

Biz avukatların ömrü bu süreleri takiple yıllanmıştır. Mesleki ömrünüzde yüz binlerce işlem süresini takip edersiniz. Ancak sadece yüz binde üç hata sizi manen bitirmeye yeterli. Salt bir dosyada cevap süresini, temyiz süresini, delil ileri sürme süresini , duruşma günü ve saatini atlamanız yıllarca gece uykularınızın kaçması demek.

Bir müvekkilin bir dosyada ihmal ya da kusurdan az ya da çok hak kaybının mesleki anlamda manen tedavisi de yok gibidir. Standartları , sorumluluk ya da ve disiplini ne kadar yüksek olursa olsun bu talihsizliğe duçar olmayan meslektaş da yok gibidir.

Tıp , muhasebe ya da mühendislik veya başkaca meslek guruplarında da ihmal ya da hesaplanmamış risklerin yaşanabileceği gibi.

Meslek hayatının daha en başında üstad Avukat abimiz süreleri özellikle ceza davalarında çok sıkı takip gerektiğini, hukuktaki hak kayıplarının telafi olabileceği ancak bir ceza kararını temyiz etmemeden doğan hürriyet kaybının telafi edilemeyeceğini söylediğini hatırlıyorum.

Süreleri belirleyen de genellikle tebligatlardır. Ya da huzurda mahkeme hakiminin yüze karşı verdiği sürelerdir.

Tebligatlarda itiraz, istinaf, temyiz, delil sürme, masraf harç yatırma gibi sonuç doğurucu ödevler bakımından vatandaşa ya da vekiline bir haftalık, on günlük, beş günlük, on dört günlük ya da bir aylık süreler belirtilir. Süresinde yerine getirilmeyen işlerde işler tersine döner. Kazanılabilecek dava kaybedilmiş, ödenmeyecek para ödenecek, yatılmayacak hapis yatılacak olur.

Bunun içindir ki hukuk tebliğleri bazen hayati denecek derecede önemli mi önemli.

Bizler için ve pek çok şirketler hatta vatandaşlar için zorunlu ya da ihtiyari olarak, UETS yani elektronik tebligat sistemi malum epeydir kâğıt tebligatların yerini aldı. Bu günlerde de tüm TC vatandaşlarına elektronik tebligat zorunluluğu getirilmesi konuşulmakta . Bu düşünce ya da projenin tamamen destekçisiyim, hemen herkesin elinde internetli cihaz varken, her tür beceriyi becerebilirken mesajla maille desteklenebilecek bir tebliğ sistemi bırakınız mağduriyetleri , hak kayıplarını minimize edecektir. Bugünkü muhtara bırakılma, komşuya tebliğ, kapıya kağıt, TC adresine tebliğlerden doğan çok daha yoğun mağduriyetlerin yanında lafı bile olmaz, hem kağıt hem zaman tasarrufu hem de mali anlamda büyük tasarruf. Basit misali Kağıt tebligatlarda 200 liranın üzerinde maliyet, elektronik tebliğde dörtte biri, bunu milyonlarca tebligatla çarptığınızda vatandaşın ne kadar lehine olduğunu ( borçlu- davalı- davacı ) izaha gerek yok.

Vatandaş kendi başına VATANDAŞ UYAP ‘ı açarken ya da şirketler Kurumsal UYUP’ı açarken de artık daha fazla dikkat edecek, zira geçtiğimiz günlerde sayfalarımıza düşen bir Yargıtay kararında vatandaşın usulsüz bir tebligatla itirazın süresini kaçırıp kesinleşmiş borçlu olduğu dosyada gecikmiş itiraz davası açma hakkı varken mahkemece UYAP evrak işlem kütüğünde yapılan incelemede UYAP ‘ta bu dosyayı açarak öğrenmiş olduğuna karar verilmiş neticede “öğrenilmiş olunan tarih” bu şekilde belirlenip davası reddedilmiş.

Bundandır ki ne olur, büyük acılar büyük üzüntüler hak kayıpları yaşamamak adına herkes kendi işini yapsın. UYAP ‘ınızı da fazla kurcalamayın, kurcalarsanız da Avukatınızın bilgisi dahilinde yapın.

Sağlıcakla kalınız… Öztürk YAZICI- Hukukçu