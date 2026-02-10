HIDIRCAN KAYA – İLMİNUR ATÇI

Organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi genel olarak düşüş eğiliminde seyretti. Bursa OSB, DOSAB ve HOSAB’da yıl genelinde elektrik kullanımında gerileme dikkat çekerken, bu tablo enerji verimliliği yatırımları, üretim optimizasyonu ve maliyet odaklı planlamaların etkisini ortaya koydu. Doğalgaz tarafında ise daha dalgalı bir görünüm öne çıktı. Kış aylarında ısınma ve üretim ihtiyacına bağlı artışlar yaşanırken, bahar ve yaz aylarında tüketimin daha dengeli seyrettiği görüldü. Doğalgaz tarafında ise daha dalgalı bir görünüm öne çıktı. Kış aylarında ısınma ve üretim ihtiyacına bağlı artışlar yaşanırken, bahar ve yaz aylarında tüketimin daha dengeli seyrettiği görüldü. Verilerde en dikkat çekici başlıklardan biri su tüketimindeki değişim oldu. 1. kalite su kullanımında birçok bölgede düşüş yaşanırken, 2. kalite su tüketiminde güçlü artışlar kaydedildi.

Geleceğin rekabet koşullarına hazırlanıyorlar

Bursa OSB, DOSAB, NOSAB ve HOSAB’ın 2025 tüketim verileri birlikte değerlendirildiğinde; sanayinin “daha az enerji, daha verimli üretim, daha fazla geri kazanım” yaklaşımını benimsediği görülüyor. Artan enerji ve girdi maliyetleri, küresel belirsizlikler ve yeşil dönüşüm baskısı, OSB’leri kaynak kullanımında daha rasyonel adımlar atmaya yöneltti. Uzmanlara göre bu tablo, Bursa sanayisinin sadece bugünün maliyetlerine değil, geleceğin rekabet koşullarına da hazırlandığını gösteriyor. Enerji verimliliği, alternatif su kullanımı ve sürdürülebilir üretim modelleri; önümüzdeki dönemde organize sanayi bölgelerinin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.

Bursa OSB’de tüketimde azalma

Elektrik Tüketimi (kWh)

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), 2025 yılında enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarında önemli adımlar attı. Verilere göre, bölgedeki toplam elektrik tüketimi 2024 yılına kıyasla 1.491.633.019 kWh’den 1.328.139.427 kWh’ye geriledi. Gelen veriler ışığında Aralık ayı ise henüz açıklanmadı.

· Mart ayında en belirgin düşüş gerçekleşti (%9,09), bu durum enerji tasarrufu önlemlerinin ve üretim optimizasyonunun etkilerini ortaya koyuyor.

· Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla %2,51 ve %3,67 oranında düşüşler kaydedildi. Bu düşüşler, yıl başında enerji kullanımının daha kontrollü tutulduğunu gösteriyor.

· Nisan ayında ise dikkat çeken bir artış (%16,37) görüldü. Bu artış, mevsimsel üretim yoğunluğu veya yeni yatırımların devreye girmesiyle açıklanabilir.

· Buna karşılık Mayıs ve Haziran aylarında tüketim sırasıyla %7,42 ve %8,14 oranında azaldı. Yaz döneminde alınan enerji tasarrufu önlemleri veya üretim planlaması bu düşüşte etkili olmuş olabilir.

· Temmuz ve Ağustos aylarında ise küçük düşüşler (%3,18 ve %1,38) yaşandı. Bu durum, yaz aylarında enerji kullanımının genel olarak dengede tutulduğunu gösteriyor.

· Ekim ayında Bursa OSB’nin elektrik tüketiminde sınırlı bir düşüş görülüyor. Bu oran, sanayide genel bir yavaşlamadan ziyade üretim planlamaları ve dönemsel duruşlarla açıklanabilecek kontrollü bir gerilemeye işaret ediyor.

· Kasım ayındaki düşüş daha belirgin. Yüzde 7,56’lık azalma; siparişlerde yavaşlama, ihracat pazarlarındaki talep daralması veya enerji maliyetlerine bağlı üretim kısıtlarıyla ilişkilendirilebilir. Bu ay, çeyrek içindeki en sert gerilemenin yaşandığı dönem olarak öne çıkıyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Genel tabloya bakıldığında, Bursa OSB’nin yıl boyunca elektrik tüketiminde temkinli, dalgalı ve büyük ölçüde aşağı yönlü bir seyir izlediği görülüyor. Yılın ilk aylarından itibaren başlayan düşüş eğilimi, sanayi kuruluşlarının enerji maliyetleri, verimlilik ve üretim planlaması odağında daha kontrollü bir tüketim yaklaşımına geçtiğini ortaya koyuyor. Bursa OSB’nin elektrik tüketimi verileri; yüksek büyümeden ziyade verimlilik, maliyet kontrolü ve enerji tasarrufu odaklı bir sanayi davranışına geçildiğini gösteriyor. Sanayi üretimi tamamen durma noktasına gelmeden, daha seçici, planlı ve ihtiyatlı bir yapıda ilerliyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği yatırımlarının ve sürdürülebilir üretim modellerinin Bursa OSB sanayisi açısından daha da kritik hale geleceğine işaret ediyor.

Doğalgaz Tüketimi (sm3)

Bursa OSB, 2025 yılında enerji verimliliği ve tasarruf odaklı uygulamalarla doğalgaz tüketimini büyük ölçüde kontrol altında tuttu. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam doğalgaz tüketimi %3,75 azalarak 127.687.181 sm³’ten 122.893.282 sm³’e geriledi.

Ocak ayında %5,49’luk düşüş , yıl başında sanayinin enerji kullanımında daha kontrollü davrandığını gösteriyor.

, yıl başında sanayinin enerji kullanımında daha kontrollü davrandığını gösteriyor. Şubat ayında %8,54’lük artış , sipariş bazlı üretim artışı veya kısa vadeli üretim yoğunluğuna işaret ederken, bu yükselişin kalıcı olmadığı görülüyor.

, sipariş bazlı üretim artışı veya kısa vadeli üretim yoğunluğuna işaret ederken, bu yükselişin kalıcı olmadığı görülüyor. Mart ayında %12,16’lık sert düşüş , ilk çeyrekte enerji kullanımında frene basıldığını net biçimde ortaya koyuyor.

, ilk çeyrekte enerji kullanımında frene basıldığını net biçimde ortaya koyuyor. Nisan’daki %32,55’lik güçlü artış, yılın en belirgin kırılma noktası. Bu artış; mevsimsel üretim artışı, ertelenmiş siparişlerin devreye girmesi ya da bazı sektörlerde kapasite kullanımının geçici olarak yükselmesiyle açıklanabilir. Ancak bu yükselişin sürdürülebilir olmadığı, takip eden aylardan anlaşılıyor.

Mayıs ayında %16,34’lük sert gerileme, Nisan’daki artışın ardından hızlı bir düzeltmeye işaret ediyor.

Kasım ayındaki %24,08’lik çok sert gerileme , yılın en dikkat çekici verisi. Bu düşüş; siparişlerde ciddi yavaşlama, ihracat pazarlarındaki daralma ve enerji maliyetlerinin üretimi baskılamasıyla ilişkilendirilebilir.

, yılın en dikkat çekici verisi. Bu düşüş; siparişlerde ciddi yavaşlama, ihracat pazarlarındaki daralma ve enerji maliyetlerinin üretimi baskılamasıyla ilişkilendirilebilir. Aralık ayında %4,03’lük düşüş, yılın düşük tempoyla kapandığını teyit ediyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Bursa OSB’nin doğalgaz tüketimi verileri, 2025 yılında sanayinin yüksek hacimli üretimden ziyade maliyet kontrolü, enerji tasarrufu ve seçici üretim anlayışına yöneldiğini gösteriyor. Elektrik tüketimiyle paralel şekilde doğalgazda da ani sıçramalar dışında genel eğilim aşağı yönlü. Özellikle yılın ikinci yarısında görülen düşüşler, sanayide talep koşullarının zayıfladığını ve firmaların üretimi daha dikkatli planladığını ortaya koyuyor.

1.Kalite Su Tüketimi (m3)

Bursa OSB, 2025 yılında 1. kalite su tüketiminde kontrollü bir düşüş sergileyerek kaynak yönetiminde etkinliğini sürdürdü. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam 1. kalite su tüketimi %11,03 azalarak 2.734.862 m³’ten 2.433.268 m³’e geriledi.

· Ocak (%1,99), Şubat (%0,73) ve Mart (%0,11) aylarında sınırlı düşüşler yaşanması, yılın başında su tüketiminin üretime paralel ancak daha disiplinli yürütüldüğünü gösteriyor. Bu dönemde tüketimde keskin bir kırılma olmaması, firmaların mevcut üretim planlarını korurken su kullanımını optimize etmeye başladığını düşündürüyor.

· Nisan ayında %18,34’lük artış, yılın en dikkat çekici yükselişi. Bu artış; mevsimsel üretim artışı, bazı sektörlerde yoğun yıkama–proses ihtiyacı ya da devreye alınan yeni hatlarla ilişkilendirilebilir. Ancak bu yükselişin kalıcı olmadığı, sonraki aylardaki verilerle net biçimde görülüyor.

· Mayıs (%7,31), Haziran (%5,75) ve Temmuz (%1,93) aylarında tüketim yeniden düşüşe geçiyor. Ağustos (%2,17) ve Eylül (%6,05) aylarındaki gerilemeler, yaz döneminde su kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin daha etkin uygulandığını gösteriyor. Bu süreç, üretimin tamamen durmasından ziyade su verimliliği ve geri kazanım uygulamalarının etkili olmaya başladığı bir döneme işaret ediyor.

· Ekim ayında %15,70’lik sert düşüş, yılın en güçlü gerilemesi olarak öne çıkıyor. Bu durum; üretim hacminde düşüş, bakım-duruş süreçleri veya su kullanımını azaltmaya yönelik sistemsel önlemlerle açıklanabilir. Kasım ayında %6,87’lik azalma, düşük tüketim eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Bursa OSB’de 1. kalite su tüketimi, 2025 yılında enerji tüketimi ve doğalgaz verileriyle uyumlu şekilde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Toplamda %11’i aşan düşüş, sanayide suyun artık kritik bir maliyet ve sürdürülebilirlik unsuru olarak ele alındığını gösteriyor. Bu tablo; su geri kazanım sistemlerinin yaygınlaştığını, proses optimizasyonlarının devreye alındığını, firmaların hem çevresel hem de ekonomik baskılar nedeniyle daha az kaynakla daha verimli üretim hedeflediğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde Bursa OSB için su verimliliği, alternatif su kaynakları ve kapalı devre sistemler, rekabet gücü ve sürdürülebilirlik açısından en belirleyici başlıklardan biri olmaya devam edecek.

2.Kalite Su Tüketimi (m3)

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), 2025 yılında 2. kalite su kullanımında önemli bir düşüş sergileyerek su kaynaklarının etkin yönetimine dikkat çekti. Verilere göre, 2024 yılına kıyasla toplam 2. kalite su tüketimi %23,94 azalarak 7.704.644 m³’ten 5.860.138 m³’e geriledi.

· Ocak ayında %13,89, Şubat’ta %22,13 ve Mart’ta %19,68 oranında düşüşler yaşandı. İlk çeyrekteki bu tablo, 2025’e girilirken firmaların 2. kalite su kullanımını bilinçli şekilde azalttığını, özellikle maliyet ve verimlilik odağında hızlı önlemler aldığını gösteriyor. Bu dönemdeki gerileme, üretimden çok destekleyici süreçlerdeki (temizlik, soğutma, yardımcı prosesler) kısıtlamalarla ilişkilendirilebilir.

· Nisan ayında %6,78’lik düşüş, yılın en düşük oranlı gerilemesi. Bu durum, bazı sektörlerde üretim hareketliliğinin geçici olarak artması ya da mevsimsel ihtiyaçların devreye girmesiyle açıklanabilir. Ancak tüketim hâlâ 2024’ün belirgin biçimde altında kalıyor.

· Mayıs ayında %28,09, Haziran’da %16,20 düşüş yaşanması, yılın en keskin daralmalarının bu dönemde gerçekleştiğini gösteriyor. Özellikle Mayıs verisi, Bursa OSB’de 2. kalite suyun kullanım alanlarının ciddi biçimde daraltıldığını ve alternatif çözümlerin (geri kazanım, kapalı devre sistemler) daha fazla devreye alındığını düşündürüyor.

· Temmuz (%12,87) ve Ağustos (%7,03) aylarında düşüş oranları görece daha sınırlı. Bu tablo, yaz aylarında tüketimin zaten düşük bir seviyeye oturduğunu ve ilave kesintilerin sınırlı kaldığını gösteriyor.

· Eylül ayında %20,97, Ekim’de %20,25 ve Kasım’da %23,16 oranındaki gerilemeler, yılın son çeyreğine doğru su tüketiminde yeniden sert bir fren yapıldığını ortaya koyuyor. Bu dönem, üretimde yavaşlama, sipariş azalması ve artan girdi maliyetlerine karşı alınan sıkı tasarruf önlemleriyle örtüşüyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Bursa OSB’de 2. kalite su tüketimi, 2025 yılında 1. kalite suya göre çok daha agresif bir daralma yaşamış durumda. Yaklaşık dörtte bire varan toplam düşüş, firmaların önceliği kritik proseslere vererek, ikincil ve destekleyici su kullanımını minimuma indirdiğini gösteriyor.

DOSAB’da tüketimlerde azalış söz konusu

Elektrik Tüketimi (kWh)

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 2025 yılında enerji verimliliği alanında önemli bir performans sergiledi. Bölgedeki toplam elektrik tüketimi, 2024 yılına kıyasla 1.020.289.214 milyon kWh’den 987,133.699 milyon kWh’ye geriledi. Bu düşüş, DOSAB’daki işletmelerin enerji yönetimi ve verimlilik uygulamalarına odaklandığını ortaya koyuyor.

Ocak ayında elektrik tüketimi %2,23 oranında azaldı. Yılın başında üretim faaliyetlerinin görece temkinli başladığını ve enerji kullanımında kontrollü bir yaklaşım izlendiğini gösteriyor.

elektrik tüketimi %2,23 oranında azaldı. Yılın başında üretim faaliyetlerinin görece temkinli başladığını ve enerji kullanımında kontrollü bir yaklaşım izlendiğini gösteriyor. Şubat ayındaki %6,96’lık düşüş , önceki aya kıyasla daha belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. Bu durum, sipariş temposundaki yavaşlama ya da enerji maliyetlerine bağlı kısıtlamalarla ilişkilendirilebilir.

, önceki aya kıyasla daha belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. Bu durum, sipariş temposundaki yavaşlama ya da enerji maliyetlerine bağlı kısıtlamalarla ilişkilendirilebilir. Mart ayında %12,49 ile yılın en sert düşüşlerinden biri yaşandı. Bu ay, üretim hacminde ciddi bir daralma veya enerji verimliliği odaklı önlemlerin en yoğun hissedildiği dönem olarak öne çıkıyor.

yaşandı. Bu ay, üretim hacminde ciddi bir daralma veya enerji verimliliği odaklı önlemlerin en yoğun hissedildiği dönem olarak öne çıkıyor. Nisan ayında ise %15,51 oranında dikkat çekici bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, mevsimsel üretim artışı, yeni siparişlerin devreye girmesi ya da ertelenmiş üretimin telafi edilmesiyle açıklanabilir.

kaydedildi. Bu yükseliş, mevsimsel üretim artışı, yeni siparişlerin devreye girmesi ya da ertelenmiş üretimin telafi edilmesiyle açıklanabilir. Mayıs ayında yeniden düşüş trendi başladı ve tüketim %7,87 azaldı. Bu, Nisan ayındaki artışın kalıcı olmadığını gösteriyor.

başladı ve tüketim %7,87 azaldı. Bu, Nisan ayındaki artışın kalıcı olmadığını gösteriyor. Haziran ayındaki %3,36’lık gerileme , üretim planlamasının daha dengeli hale geldiğine işaret ediyor.

, üretim planlamasının daha dengeli hale geldiğine işaret ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında düşüşler sırasıyla %4,80 ve %8,05 oldu. Yaz aylarında bakım duruşları, izin dönemleri ve enerji tasarrufu uygulamaları bu gerilemede etkili olmuş olabilir.

düşüşler sırasıyla %4,80 ve %8,05 oldu. Yaz aylarında bakım duruşları, izin dönemleri ve enerji tasarrufu uygulamaları bu gerilemede etkili olmuş olabilir. Ekim ve Kasım aylarında düşüşler %3,01 ve %3,15 seviyesinde seyretti. Sanayide genel bir yavaşlamadan ziyade kontrollü üretim ve maliyet yönetimi ön plana çıkıyor.

düşüşler %3,01 ve %3,15 seviyesinde seyretti. Sanayide genel bir yavaşlamadan ziyade kontrollü üretim ve maliyet yönetimi ön plana çıkıyor. Aralık ayında %3,55’lik azalma, yılın son çeyreğinde de temkinli üretim yaklaşımının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

DOSAB’ın toplam elektrik tüketimi 2024’te 1.020.289.214 kWh iken, 2025’te 987.133.699 kWh seviyesine gerileyerek %3,25 oranında azaldı. Bu tablo; enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaşması, maliyet baskıları ve dönemsel üretim planlamalarının elektrik tüketimini aşağı çektiğini gösteriyor. Nisan ayındaki geçici artışa rağmen, yıl geneline bakıldığında DOSAB’da kontrollü ve tasarruf odaklı bir enerji kullanım eğilimi öne çıkıyor.

Doğalgaz Tüketimi (sm3)

DOSAB, 2025 yılında enerji yönetimi ve verimlilik alanında dikkat çekici bir performans sergiledi. Bölgedeki toplam doğalgaz tüketimi, 2024 yılına göre %5,87 azalarak 121.394.632 milyon standart m³’ten 114.266.770 milyon standart m³’e geriledi. Bu düşüş, DOSAB’daki işletmelerin enerji tasarrufu ve süreç optimizasyonuna odaklandığını ortaya koyuyor.

Ocak ayında %8,34’lük düşüş , yılın başında doğalgaz kullanımında ciddi bir frene basıldığını gösteriyor. Isıtma ve üretim kaynaklı tüketimde daha temkinli bir yaklaşım dikkat çekiyor. Şubat ayında %0,86 ile sınırlı bir gerileme yaşandı. Bu ayda tüketimin görece dengelendiği, sert bir daralma olmadığı görülüyor. Mart ayındaki %17,49’luk düşüş , yılın en keskin gerilemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, üretim hacmindeki azalma veya enerji tasarrufu önlemlerinin güçlü şekilde devreye girdiğini düşündürüyor.

, yılın başında doğalgaz kullanımında ciddi bir frene basıldığını gösteriyor. Isıtma ve üretim kaynaklı tüketimde daha temkinli bir yaklaşım dikkat çekiyor. yaşandı. Bu ayda tüketimin görece dengelendiği, sert bir daralma olmadığı görülüyor. , yılın en keskin gerilemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, üretim hacmindeki azalma veya enerji tasarrufu önlemlerinin güçlü şekilde devreye girdiğini düşündürüyor. Nisan ayında %16,88 oranında artış kaydedildi. Bu artış, mevsimsel üretim canlanması veya ertelenmiş siparişlerin devreye girmesiyle ilişkilendirilebilir. Mayıs ayında tekrar düşüş trendi başladı ve tüketim %16,66 azaldı. Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı bu ayda net biçimde görülüyor. Haziran ayında %7,98’lik artış , üretimde geçici bir toparlanmaya işaret ediyor. Ancak bu artış da yıl geneline yayılan bir eğilim oluşturmuyor. Temmuz (%14,70) ve Ağustos (%11,17) aylarında yeniden güçlü düşüşler yaşandı. Yaz döneminde üretim planlaması, bakım duruşları ve enerji maliyetlerinin etkisi bu gerilemede belirleyici olmuş olabilir.

kaydedildi. Bu artış, mevsimsel üretim canlanması veya ertelenmiş siparişlerin devreye girmesiyle ilişkilendirilebilir. başladı ve tüketim %16,66 azaldı. Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı bu ayda net biçimde görülüyor. , üretimde geçici bir toparlanmaya işaret ediyor. Ancak bu artış da yıl geneline yayılan bir eğilim oluşturmuyor. yeniden güçlü düşüşler yaşandı. Yaz döneminde üretim planlaması, bakım duruşları ve enerji maliyetlerinin etkisi bu gerilemede belirleyici olmuş olabilir. Ekim (%8,23) ve Kasım (%10,77) aylarındaki düşüşler, son çeyreğe girerken doğalgaz kullanımında belirgin bir kısıntıya gidildiğini ortaya koyuyor. Aralık ayında %6,16’lık artış, kış koşulları ve ısınma ihtiyacının yanı sıra yıl sonu üretim hareketliliğiyle açıklanabilir.

Genel Özet ve Sonuçlar

DOSAB’ın toplam doğalgaz tüketimi 2024 yılında 121.394.632 sm³ iken, 2025’te 114.266.770 sm³ seviyesine gerileyerek %5,87 oranında azaldı. Yıl geneline bakıldığında, doğalgaz tüketimindeki bu düşüş; enerji verimliliği uygulamalarının güçlendiğini, maliyet baskıları nedeniyle üretimde daha kontrollü bir yaklaşım benimsendiğini ve özellikle yaz aylarında tüketimin ciddi biçimde kısıldığını gösteriyor. Elektrik verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, DOSAB’da enerji yönetiminin daha planlı ve tasarruf odaklı bir yapıya evrildiği net biçimde görülüyor.

NOSAB’da enerji tüketimi düştü

Elektrik Tüketimi (kWh)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında elektrik tüketimi, 2024 yılına göre toplamda %1,79 oranında azalmıştır. 2024 yılında toplam 327.100.790 kWh olan tüketim, 2025 yılında 321.245.133 kWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji verimliliği ve tasarruf uygulamalarına yöneldiğini göstermektedir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

Ocak ayında %5,38’lik düşüş , yılın başında elektrik kullanımında kontrollü bir başlangıca işaret ediyor. Enerji maliyetleri ve üretim planlaması bu gerilemede etkili oldu. Şubat ayında düşüş hızlandı (%8,10) . Bu ayda üretimde yavaşlama veya enerji tasarrufu uygulamalarının daha belirgin hale geldiği görülüyor. Mart ayında %13,71 ile yılın en sert düşüşü yaşandı. Bu tablo, çeyrek bazlı üretim daralması veya planlı duruşların etkisini düşündürüyor.

, yılın başında elektrik kullanımında kontrollü bir başlangıca işaret ediyor. Enerji maliyetleri ve üretim planlaması bu gerilemede etkili oldu. . Bu ayda üretimde yavaşlama veya enerji tasarrufu uygulamalarının daha belirgin hale geldiği görülüyor. yaşandı. Bu tablo, çeyrek bazlı üretim daralması veya planlı duruşların etkisini düşündürüyor. Nisan ayında %14,61’lik güçlü artış , önceki aylardaki düşüşün ardından üretimde belirgin bir canlanmaya işaret ediyor. Mayıs ayında yeniden düşüş (%5,53) gözlenirken, Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı anlaşılıyor. Haziran ayında %0,27’lik sınırlı artış , tüketimin dengelendiği bir dönemi yansıtıyor.

, önceki aylardaki düşüşün ardından üretimde belirgin bir canlanmaya işaret ediyor. gözlenirken, Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı anlaşılıyor. , tüketimin dengelendiği bir dönemi yansıtıyor. Temmuz (%1,65) ve Eylül (%1,19) aylarındaki artışlar, yaz döneminde üretimin tamamen yavaşlamadığını, aksine kontrollü biçimde sürdüğünü gösteriyor. Ekim ayında %0,82 ile sınırlı bir gerileme, tüketimde büyük bir dalgalanma olmadığını ortaya koyuyor. Aralık ayında %5,76’lık artış, yıl sonu siparişleri ve üretim yoğunluğunun elektrik tüketimine yansıdığını gösteriyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

NOSAB’ın toplam elektrik tüketimi 2024’te 327,1 milyon kWh iken, 2025’te 321,2 milyon kWh seviyesine gerileyerek %1,79 oranında azaldı. Bu sınırlı düşüş; bölgede enerji verimliliği uygulamalarının etkili olduğunu, ancak üretim faaliyetlerinin yıl boyunca tamamen baskılanmadığını, aksine dönemsel artışlarla dengelendiğini ortaya koyuyor. Genel tablo, NOSAB sanayicilerinin kontrollü, planlı ve maliyet odaklı bir enerji yönetimi anlayışıyla hareket ettiğine işaret ediyor.

Doğalgaz Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında doğalgaz tüketimi, 2024 yılına göre toplamda %1,18 oranında azalmıştır. 2024 yılında toplam 17.445.479 standart metreküp olan tüketim, 2025 yılında 17.239.027 standart metreküp seviyesine gerilemiştir. Bu düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji verimliliği ve tasarruf odaklı üretim anlayışını benimsediğini göstermektedir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

Ocak ayında %10,83’lük belirgin düşüş , yılın başında doğalgaz kullanımında ciddi bir tasarruf ve daha planlı üretim yaklaşımına işaret ediyor. Şubat ayında %5,46’lık artış , kış koşulları ve ısıtma ihtiyacının tüketimi geçici olarak yukarı yönlüdür. Mart ayında %14,59 ile yılın en sert düşüşü yaşandı. Bu durum, hem hava koşullarının ılımanlaşması hem de üretimde optimizasyonla açıklanabilir. Nisan ayında %35,90’lık güçlü artış , yılın en dikkat çekici yükselişi olarak öne çıkıyor. Bu artış, üretim hacminde artış veya tesislerde doğalgaz kullanımının yoğunlaştığı bir döneme işaret ediyor.

, yılın başında doğalgaz kullanımında ciddi bir tasarruf ve daha planlı üretim yaklaşımına işaret ediyor. , kış koşulları ve ısıtma ihtiyacının tüketimi geçici olarak yukarı yönlüdür. yaşandı. Bu durum, hem hava koşullarının ılımanlaşması hem de üretimde optimizasyonla açıklanabilir. , yılın en dikkat çekici yükselişi olarak öne çıkıyor. Bu artış, üretim hacminde artış veya tesislerde doğalgaz kullanımının yoğunlaştığı bir döneme işaret ediyor. Mayıs ayında tüketim yeniden gerileyerek %8,01 azaldı . Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı görülüyor. Haziran ayında %0,16’lık çok sınırlı düşüş , tüketimin denge noktasına yaklaştığını gösteriyor. Temmuz (%1,36) ve Ağustos (%3,48) aylarında düşüşlerin sürmesi , yaz döneminde doğalgaz kullanımının düşük seviyelerde tutulduğunu ortaya koyuyor.

. Nisan’daki yükselişin kalıcı olmadığı görülüyor. , tüketimin denge noktasına yaklaştığını gösteriyor. , yaz döneminde doğalgaz kullanımının düşük seviyelerde tutulduğunu ortaya koyuyor. Kasım ayında %9,74’lük düşüş, yılın son çeyreğinde maliyet ve verimlilik odaklı yaklaşımın yeniden öne çıktığını düşündürüyor. Aralık ayında %8,23’lük artış, kış koşullarının ve yıl sonu üretim temposunun doğalgaz tüketimini artırdığını ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam doğalgaz tüketimi 2024’te 17,45 milyon sm³ iken, 2025’te 17,24 milyon sm³ seviyesine gerileyerek %1,18 oranında azaldı. Bu tablo, yıl genelinde doğalgaz kullanımında verimlilik ve tasarruf odaklı bir yönetim benimsendiğini, ancak mevsimsel koşullar ve üretim artışlarının belirli aylarda tüketimi yukarı çektiğini gösteriyor. Genel olarak, sanayi faaliyetlerinin kontrollü ve dengeli bir enerji politikası çerçevesinde sürdürüldüğü görülüyor.

İçme Suyu Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında içme suyu tüketimi, 2024 yılına göre %3,50 oranında artış göstermiştir. 2024 yılında toplam 2024’te 855.826 m³ olan tüketim, 2025 yılında 885.769 m³ seviyesine yükselmiştir. Bu artış, sanayi bölgesindeki çalışan sayısındaki artış, üretim kapasitesinin büyümesi ve tesislerin su kullanım ihtiyaçlarının yükselmesi ile ilişkilendirilebilir.

Yıl genelindeki eğilimler şu şekilde öne çıkmaktadır:

Ocak ayında %3,13’lük düşüş , yılın başında içme suyu kullanımının daha kontrollü seyrettiğine işaret ediyor. Şubat (%2,32) ve Mart (%0,85) aylarında düşüş eğilimi devam etti. Bu dönem, mevsimsel koşullar ve daha düşük kullanım ihtiyacıyla açıklanabilir.

, yılın başında içme suyu kullanımının daha kontrollü seyrettiğine işaret ediyor. Bu dönem, mevsimsel koşullar ve daha düşük kullanım ihtiyacıyla açıklanabilir. Nisan ayında %27,69 ile yılın en yüksek artışı yaşandı. Bu dikkat çekici yükseliş, havaların ısınması, tesislerdeki faaliyet artışı veya personel yoğunluğundaki yükselişle ilişkilendirilebilir. Haziran ayında %2,69’luk artış , yaz dönemine girerken su kullanımının kademeli olarak arttığını gösteriyor. Temmuz (%7,89) ve Ağustos (%10,95) aylarında belirgin artışlar dikkat çekiyor. Bu tablo, sıcak hava koşullarıyla birlikte içme suyu ihtiyacının zirveye çıktığını ortaya koyuyor.

yaşandı. Bu dikkat çekici yükseliş, havaların ısınması, tesislerdeki faaliyet artışı veya personel yoğunluğundaki yükselişle ilişkilendirilebilir. , yaz dönemine girerken su kullanımının kademeli olarak arttığını gösteriyor. dikkat çekiyor. Bu tablo, sıcak hava koşullarıyla birlikte içme suyu ihtiyacının zirveye çıktığını ortaya koyuyor. Kasım ayında %6,60’lık artış, dönemsel dalgalanmaya rağmen içme suyu kullanımının tekrar yükseldiğini gösteriyor. Aralık ayında %1,03’lük sınırlı düşüş ise yılın dengeli bir kapanış yaptığını ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam içme suyu tüketimi 2024’te 855.826 m³, 2025’te ise 885.769 m³ olarak gerçekleşti. Buna göre yıllık bazda %3,50 oranında artış söz konusu. Genel tablo, içme suyu tüketiminin mevsimsel etkilerle şekillendiğini, yaz aylarında belirgin şekilde arttığını, yıl genelinde ise kontrollü ve yönetilebilir bir artış trendi izlendiğini gösteriyor. Bu durum, tesis faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam ettiğine ve su kullanımının genel olarak planlı yürütüldüğüne işaret ediyor.

Atık Su Tüketimi (m3)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) 2025 yılında atık su miktarı, 2024 yılına göre %4,16 oranında artış göstermiştir. 2024 yılında toplam 371.723 m³ olan atık su miktarı, 2025 yılında 387.195 m³’e yükselmiştir. Bu artış, bölgedeki üretim faaliyetlerinin genişlemesi ve içme suyu kullanımındaki artış ile doğrudan ilişkilendirilebilir.

Ocak ayında %13,64’lük artış , yılın başında üretim ve tesis faaliyetlerinin yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Mart ayında %9,58’lik düşüş , üretim hacminde veya su kullanımında belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. Nisan ayında %7,60 oranında artış , faaliyetlerin yeniden hız kazandığını ortaya koyuyor.

, yılın başında üretim ve tesis faaliyetlerinin yüksek seyrettiğine işaret ediyor. , üretim hacminde veya su kullanımında belirgin bir gerilemeye işaret ediyor. , faaliyetlerin yeniden hız kazandığını ortaya koyuyor. Mayıs ayında %11,64’lük düşüş , yılın ilk yarısındaki en belirgin gerilemelerden biri olarak öne çıkıyor; bu durum planlı duruşlar veya verimlilik uygulamalarıyla ilişkilendirilebilir. Haziran ayında %5,50’lik azalma , düşüş eğiliminin sınırlı da olsa sürdüğünü gösteriyor. Temmuz (%7,89), Ağustos (%10,95) ve Eylül (%7,47) aylarında artışlar dikkat çekiyor. Bu dönem, yaz aylarında üretim yoğunluğunun artmasıyla birlikte atık su miktarının da yükseldiğini ortaya koyuyor.

, yılın ilk yarısındaki en belirgin gerilemelerden biri olarak öne çıkıyor; bu durum planlı duruşlar veya verimlilik uygulamalarıyla ilişkilendirilebilir. , düşüş eğiliminin sınırlı da olsa sürdüğünü gösteriyor. Bu dönem, yaz aylarında üretim yoğunluğunun artmasıyla birlikte atık su miktarının da yükseldiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında %20,40 ile yılın en sert düşüşü yaşandı. Bu güçlü gerileme, dönemsel üretim yavaşlaması veya bakım/duruş süreçleriyle açıklanabilir.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam atık su miktarı 2024’te 371.723 m³, 2025’te ise 387.195 m³ olarak gerçekleşti. Buna göre yıllık bazda %4,16 oranında artış yaşandı. Genel tablo, atık su miktarının üretim hacmi ve mevsimsel etkilerle paralel bir seyir izlediğini, özellikle yaz aylarında yükseldiğini, yıl genelinde ise kontrollü ancak artış yönlü bir eğilim sergilediğini gösteriyor. Bu durum, üretim faaliyetlerinin sürdüğünü ve su yönetimi açısından izleme ve optimizasyonun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

HOSAB’da enerji tüketimi düştü atık su tüketimi arttı

Elektrik Tüketimi (kWh)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılında elektrik tüketiminde gözlenen %4,73’lük düşüş, bölgedeki sanayi işletmelerinin enerji yönetiminde somut bir verimlilik artışı sağladığını gösteriyor. 2024 yılında toplam 193 milyon 501 bin kWh olan elektrik tüketimi, 2025’te 184 milyon 356 bin kWh’ye gerileyerek kayda değer bir tasarruf elde edilmiştir. Bu azalma, üretim hacminde büyük bir daralma olmaksızın enerji kullanımının daha etkin planlandığı ve teknolojik dönüşümün etkisini göstermeye başladığı şeklinde yorumlanabilir.

Aylık veriler incelendiğinde;

Ocak ayında %4,63 , Şubat ayında %5,92 oranında düşüşler yaşandı. Yılın ilk iki ayında tüketimdeki bu gerileme, enerji tasarrufu uygulamaları veya üretimde daha temkinli bir başlangıca işaret ediyor. Martta %14,79 ile yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Bu veri, üretim hacminde belirgin bir yavaşlama ya da enerji kullanımında ciddi bir optimizasyon sürecinin devreye alındığını gösteriyor.

, oranında düşüşler yaşandı. Yılın ilk iki ayında tüketimdeki bu gerileme, enerji tasarrufu uygulamaları veya üretimde daha temkinli bir başlangıca işaret ediyor. gerçekleşti. Bu veri, üretim hacminde belirgin bir yavaşlama ya da enerji kullanımında ciddi bir optimizasyon sürecinin devreye alındığını gösteriyor. Nisan ayında %14,06’lık artış , önceki ayın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu artış, üretim temposunun yeniden yükseldiğini ortaya koyuyor. Mayıs (%13,19), Haziran (%9,21), Temmuz (%10,30) ve Ağustos (%9,89) aylarında düşüşlerin devam etmesi, yaz döneminde enerji kullanımının daha kontrollü seyrettiğini gösteriyor.

, önceki ayın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu artış, üretim temposunun yeniden yükseldiğini ortaya koyuyor. düşüşlerin devam etmesi, yaz döneminde enerji kullanımının daha kontrollü seyrettiğini gösteriyor. Ekim ayında %1,03’lük sınırlı artış, son çeyreğe girilirken üretim faaliyetlerinde kısmi bir canlanmaya işaret ediyor. Kasım ayında %5,81’lik gerileme, bu canlanmanın kalıcı olmadığını gösterirken; Aralık ayında %8,02’lik artış, yılın güçlü bir kapanış yaptığını ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

HOSAB’ın toplam elektrik tüketimi 2024’te 193,5 milyon kWh, 2025’te ise 184,4 milyon kWh olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %4,73 oranında düşüş kaydedildi. Genel tablo; HOSAB’da enerji verimliliği, maliyet kontrolü ve üretim planlamasının elektrik tüketimini aşağı çektiğini, ancak dönemsel olarak üretim artışlarının tüketimi yukarı yönlü etkileyebildiğini gösteriyor. Bu veriler, sanayi bölgesinde kontrollü ve dengeli bir enerji kullanım stratejisinin uygulandığına işaret ediyor.

Doğalgaz Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılı doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre artış eğilimi göstermiştir. 2024 yılında toplam 9 milyon 755 bin m³ doğalgaz tüketilirken, 2025’in aynı döneminde bu miktar 10 milyon 90 bin m³’e yükselmiş, böylece toplamda %3,44 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu tablo, bölgedeki enerji yönetiminde doğalgaz kullanımının dengeli bir seyir izlediğini; dönemsel dalgalanmalarla birlikte, üretim süreçlerinde enerji ihtiyacının arttığı dönemlerin de yaşandığını göstermektedir.

Aylık bazda incelendiğinde, 2025 yılında doğalgaz tüketiminin oldukça değişken bir seyir izlediği görülmektedir.

Ocak ayında %13,41’lik düşüş , yılın enerji kullanımına daha temkinli başlandığını ve kış koşullarına rağmen tüketimde tasarruf eğiliminin öne çıktığını gösteriyor. Şubat ayında %14,28’lik artış , soğuk hava koşulları ve üretim temposundaki yükselişin doğalgaz talebini artırdığını düşündürüyor. Mart ayında %10,26 oranında gerileme , üretim planlaması veya enerji optimizasyonunun yeniden devreye alındığına işaret ediyor.

, yılın enerji kullanımına daha temkinli başlandığını ve kış koşullarına rağmen tüketimde tasarruf eğiliminin öne çıktığını gösteriyor. , soğuk hava koşulları ve üretim temposundaki yükselişin doğalgaz talebini artırdığını düşündürüyor. , üretim planlaması veya enerji optimizasyonunun yeniden devreye alındığına işaret ediyor. Nisan ayında %69,69 ile yılın en dikkat çekici artışı yaşandı. Bu güçlü yükseliş, mevsimsel geçiş döneminde üretim hacminin artması ya da doğalgazla çalışan proseslerin daha yoğun kullanılmasıyla açıklanabilir. Mayıs ayında %3,45’lik sınırlı düşüş , tüketimin dengelenme sürecine girdiğini gösteriyor. Haziran ayında %11,66’lık artış , yaz aylarına girilmesine rağmen üretim kaynaklı enerji ihtiyacının yükseldiğine işaret ediyor.

yaşandı. Bu güçlü yükseliş, mevsimsel geçiş döneminde üretim hacminin artması ya da doğalgazla çalışan proseslerin daha yoğun kullanılmasıyla açıklanabilir. , tüketimin dengelenme sürecine girdiğini gösteriyor. , yaz aylarına girilmesine rağmen üretim kaynaklı enerji ihtiyacının yükseldiğine işaret ediyor. Ağustos (%8,25) ve Eylül (%8,89) aylarında kademeli artışlar dikkat çekiyor.

kademeli artışlar dikkat çekiyor. Ekim ayında %3,88’lik artış, son çeyrek öncesinde üretim faaliyetlerinin hızlandığını gösteriyor. Kasım ayında %20,78 ile yılın en sert düşüşü, siparişlerde yavaşlama, üretimde geçici duruşlar ya da maliyet odaklı kısıtlarla ilişkilendirilebilir. Aralık ayında %14,86’lık artış, hem kış koşullarının etkisi hem de yıl sonu üretim yoğunluğunun doğalgaz tüketimini yukarı çektiğini ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam doğalgaz tüketimi 2024’te 9,76 milyon metreküp, 2025’te ise 10,09 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %3,44 oranında artış kaydedildi. Genel tablo; 2025 yılında doğalgaz tüketiminin aylık bazda güçlü dalgalanmalar gösterdiğini, ancak yıl sonunda üretim ve ısınma kaynaklı ihtiyaçların etkisiyle sınırlı da olsa artışla kapandığını ortaya koyuyor. Bu durum, sanayi faaliyetlerinde esnek ve dönemsel enerji kullanım stratejilerinin uygulandığını düşündürüyor.

1.Kalite Su Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB), 2025 yılında 1. kalite su tüketimi bir önceki yıla göre %4,39 oranında azalmıştır. 2024’te toplam 499.528 m³ olan tüketim, 2025’te 477.590 m³ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu küçük düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin su kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim anlayışı benimsediğini ortaya koymaktadır.

Yılın genelinde 1. kalite su tüketimi dengesel bir seyir izlemiştir. Özellikle yılın ilk 4 ayında tüketimde belirgin artışlar görülürken yaz döneminden itibaren azalış eğilimi öne çıkmıştır.

Ocak ayında %22,93’lük güçlü artış , yıl başında üretim hacminin yükseldiğini ya da proseslerde 1. kalite su kullanımının arttığını ortaya koyuyor. Şubat (%10,64) ve Mart (%7,10) aylarındaki artışlar, bu eğilimin yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini gösteriyor.

, yıl başında üretim hacminin yükseldiğini ya da proseslerde 1. kalite su kullanımının arttığını ortaya koyuyor. aylarındaki artışlar, bu eğilimin yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında %24,80 ile yılın en yüksek artışlarından biri kaydedildi. Bu durum, üretim yoğunluğu veya suya duyarlı proseslerin daha fazla devrede olmasıyla ilişkilendirilebilir.

kaydedildi. Bu durum, üretim yoğunluğu veya suya duyarlı proseslerin daha fazla devrede olmasıyla ilişkilendirilebilir. Mayıs ayında %26,35’lik sert düşüş , yılın kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Bu gerileme; su tasarrufu önlemleri, proses değişiklikleri veya alternatif su kaynaklarının kullanımına geçilmesiyle açıklanabilir. Haziran ayında %6,23’lük sınırlı artış , düşüş sonrası kısa süreli bir toparlanmaya işaret ediyor.

, yılın kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Bu gerileme; su tasarrufu önlemleri, proses değişiklikleri veya alternatif su kaynaklarının kullanımına geçilmesiyle açıklanabilir. , düşüş sonrası kısa süreli bir toparlanmaya işaret ediyor. Temmuz (%6,69), Ağustos (%7,34) ve Eylül (%13,51) aylarında üst üste yaşanan azalışlar, yaz döneminde 1. kalite su kullanımının bilinçli şekilde kısıldığını gösteriyor. Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla %16,34 ve %16,85’lik düşüşler, yılın ikinci yarısında tasarruf ve verimlilik odaklı yaklaşımın belirginleştiğini ortaya koyuyor. Aralık ayında %10,21’lik azalma, bu eğilimin yıl sonuna kadar sürdüğünü teyit ediyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam 1. kalite su tüketimi 2024’te 499.528 m³, 2025’te ise 477.590 m³ olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %4,39 oranında azalma kaydedildi. Genel tablo, 2025 yılında 1. kalite su kullanımında ilk aylarda üretim kaynaklı artışlar, yılın ikinci yarısında ise verimlilik, tasarruf ve proses optimizasyonuna dayalı bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor. Bu durum, su yönetimi politikalarının yıl içinde daha etkin hale getirildiğine işaret ediyor.

2.Kalite Su Tüketimi (m3)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) 2025 yılında 2. kalite su tüketimi, 2024 yılına göre %47,64 oranında artarak 102.598 m³’ten 151.479 m³’e yükselmiştir. Bu artış, bölgedeki sanayi tesislerinin geri kazanılmış suyu üretim süreçlerinde daha yoğun şekilde kullanmaya başladığını göstermektedir.

Ocak ayında %72,57’lik güçlü artış, yılın başından itibaren 2. kalite suyun proseslerde daha fazla tercih edilmeye başlandığını gösteriyor. Şubat (%30,42) ayındaki artış, bu eğilimin ilk çeyrekte devam ettiğini teyit ediyor. Mart ayında %5,07’lik sınırlı düşüş, geçici bir dengeleme sürecine işaret ediyor. Nisan ayında %8,32’lik artış, 2. kalite su kullanımının yeniden yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor.

En ciddi artış Mayıs ayında gerçekleşti. %606’lık artış, yılın en dikkat çekici ve dramatik yükselişi olarak öne çıkmaktadır. Bu olağanüstü artışın muhtemel nedenleri:

· Üretim kapasitesindeki ani artış veya yeni üretim hatlarının devreye alınması,

· 2. kalite suyun daha fazla tercih edilmesi ile 1. kalite su kullanımının azaltılması,

· Proses ve soğutma sistemlerinde artan su ihtiyacı,

· Geçici olarak 1. kalite su kaynaklarının sınırlı olması ve bu nedenle 2. kalite suya yönelim.

Haziran (%59,78) ve Temmuz (%84,03) aylarındaki yüksek artışlar, bu dönüşümün kalıcı hale geldiğini ortaya koyuyor. Ekim (%64,78) ve Kasım (%84,24) aylarında yeniden güçlü artışlar görülmesi, yılın ikinci yarısında 2. kalite suyun sistematik biçimde tercih edildiğini gösteriyor. Aralık ayında %16,10’luk artış, yılın bu yaklaşımla kapatıldığını ortaya koyuyor.

Genel Özet ve Sonuçlar

Toplam 2. kalite su tüketimi 2024’te 102.599 m³, 2025’te ise 151.479 m³ olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %47,64’lük artış, su yönetiminde 1. kalite sudan 2. kalite suya belirgin bir kayış yaşandığını gösteriyor. Bu tablo; maliyet yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve su verimliliği açısından olumlu bir dönüşüme işaret ederken, sanayide geri kazanım ve alternatif su kullanımının giderek daha stratejik hale geldiğini ortaya koyuyor.