Bursa Lokantacılar Odası Başkanı Arif Tak, Ekohaber Gazetesi’ni ziyaret ederek, 1968 yılından bu yana yürütmekte olduğu Bursa Lokantacılar Odası başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurdu. Başkan Arif Tak gazetemize gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca Çataltepe Sanayi Sitesi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tak, "Çataltepe Sanayi Sitesi, Bursa’yı şaha kaldıracak projelerden biri. Bu konudaki karmaşa bizi çok yormuştur. Sanayi sitesinin Bursa’mıza yapılmasını Allah’ın emri gibi farz kabul ettik. Büyük bir heyecanla Çataltepe konusunu yürürlüğe koymaya karar verdik ve besmele ile başladık. Gerekli tespitlerden sonra kamulaştırıp inşaata başladık ve projemizi herkes destekledi ve inşaatın başına TOKİ damgası vuruldu. Ancak bazı siyasetçiler, Çataltepe'nin Bursa için çok önemli bir proje olduğunu anlayamayıp konuyu mahkemeye taşıdılar. Başlamış olan inşaatın mahkemeye verilmesi dolayısıyla hem kamulaştırma hem de inşaat durduruldu. Durdurulan inşaatın mahkeme süresi yedi yıl sürdü, yedi yıllık kayıptan dolayı da TOKİ inşaatı devam ettiremedi. Dönemin TOKİ Başkanı, inşaatı yapamayacaklarını ifade ederek arsanın TOKİ’ye verilmesi için teklif sundu. Sevdiğim bir şahsiyet olan Sayın başkana, arsanın esnafa verilmesinin daha uygun olacağı yönünde teklifte bulundum. Sayın başkan, Allah kendisinden razı olsun, hep esnafın ve sanatkârın yanında olup, yardımını esirgememiştir. Netice olarak arsa, altyapısı bitmiş vaziyette 6 ay süren müzakere sonunda kurulan kooperatife teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

‎ Arsanın şu anki değerinin 5 milyon 200 bin dolar civarında olduğunu belirten Başkan Tak, "Projeye göre 1 milyon 952 bin metrekareye 3700 dükkân düşmektedir. Şu anda sorumlu mevcut kooperatif yönetimidir. Kooperatife kayıt olurken cüzi bir rakam belirlenmeliydi. Kayıtlar BESOB denetiminde olmalıydı ancak bu yapılmadı. Güveni kaybetmemek için bu yapılsaydı, kişiler kayıt edildikten sonra tek tek çağrılarak, kooperatiften çıkmak isteyenlerin işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilirdi. Şu anda konunun tıkandığı nokta kooperatife güvensizlikten meydana gelmektedir" dedi.