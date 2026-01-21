Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. “Fethinin 700. yılında kurucu kent Bursa” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa gibi binlerce yıllık geçmişe sahip bir şehirde yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Dr. Kamil Özer, “Aynı sokaklarda binlerce yıl önce yaşamış insanların izlerini hissetmek, bu kenti sadece bir üniversite şehri değil, yaşayan bir medeniyet mekânı hâline getiriyor” dedi.

“İnsan ancak kendi kültürüyle var olabilir”

Kültür kavramının yalnızca somut mirasla sınırlı olmadığını belirten Özer; gelenekler, dil, müzik, edebiyat, gastronomi ve gündelik yaşam pratiklerinin de somut olmayan kültürel mirasın temel unsurları olduğunu dile getirdi. Küreselleşen dünyada kültürün daha da önemli hâle geldiğini vurgulayan Özer, “İnsan ancak kendi dili, kültürü ve değerleriyle kendisi olabilir. Aksi hâlde başkasına benzer” ifadelerini kullandı.

“Türkiye son 20 yılda turizmde büyük ivme kazandı”

Turizmin küresel ölçekte dev bir endüstri olduğuna dikkat çeken Özer, dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyar insanın seyahat ettiğini, bu hareketliliğin 11,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin son 20 yılda turizmde büyük bir ivme yakaladığını belirten Özer, 2025 yılında ülkenin yaklaşık 65 milyon turist ağırladığını, Türkiye’nin dünyada en çok ziyaret edilen ilk dört ülke arasında yer aldığını aktardı.