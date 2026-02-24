Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, yatak üreticilerine makine, yatak kumaşı, yapıştırıcı ve sünger gibi yatakta kullanılan tüm maddeleri üreten firmaları dernek çatısı altında bir araya getirerek güç birliği oluşturduklarını söyledi. Bu güç birliğiyle Türkiye'yi bu sektörde önemli bir konuma taşımaya çalıştıklarını ifade eden Güler, "Türkiye yatak endüstrisi sektörü olarak dünyada 5-6 sıralardaydık. Son 3-4 yıllık süreçte Çin'den sonra yatak üreticilerine en fazla ham madde ve teknoloji sağlayan ikinci ülke konumuna geldik. Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir üretim yapıyoruz. 2,2 milyar dolar civarında bütün dünyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 150 ülkeye ihracatımız var." ifadesini kullandı. Güler, bu sektörde en fazla ihracatı ABD'ye gerçekleştirdiklerini anlattı. Dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık yatak üretiminin olduğuna değinen Güler, bunun neredeyse yarısını Çin ile ABD'nin paylaştığını vurguladı. Güler, Çin'in içindeki dinamiklerle tedarikini kendisinin sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Biz de Türkiye olarak diğer pazarlara hükmetmeye çalışıyoruz ve en büyük pazarımız da Amerika. Yatak üretiminde 1,5 milyar dolarla Hindistan en fazla üretim yapan üçüncü ülke konumunda. Bu durumda Hindistan'da iyi bir tedarik sürecimiz var. Hindistan'ın ardından Polonya geliyor. Polonya da Avrupa'ya üretim yapan bir ülke. O yüzden Polonya kanalıyla da Avrupa'ya ciddi bir ihracatımız var. Beşinci ülke de Brezilya. Brezilya'daki dernek ve federasyonlarla da oldukça iyi bir diyalog içindeyiz ve iyi bir ticaretimiz var."

“Fuarlarla ülkemizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz”

İnsanların yatak değişimini ortalama 5 yılda bir yaptığını belirten Güler, pandemi döneminde yatak tüketiminin arttığını aktardı. Güler, pandeminin üzerinden 5 yıl geçtiği için 2026'da tüketimle birlikte yatak üretiminin hızlanacağını ön gördüklerini anlatarak, "Ocakta gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan yatak üreticisi firmaları fuardan oldukça memnundu. Bu da sevindirici bir olay. Bu sene yavaş yavaş tüketim artacak. Tüketimle birlikte de yatırımlar da artacak. Biz de buradan istifade etmiş olacağız. Fuardan aldığımız ilk izlenimler bu doğrultuda görünüyor." açıklamasında bulundu. Sektörle ilgili dünya genelinde yılda yaklaşık 20 fuarın gerçekleştirildiğini dile getiren Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "IBIA olarak tüm fuarlarda aktif rol alarak derneğimizi ve üreticilerimizi o fuarlar sayesinde dünyaya tanıtmış oluyoruz. Bu ay sonunda Hindistan'da, martın ortasında Amerika'da ve sonunda da Çin'de fuarlar var. Buralara da aktif olarak katılıyoruz. Ülkemizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu tanıtımdan da sektörümüzün üreticileri paylarını almış oluyorlar."

“Mayıs ayında Güney Afrika'da fuar yapacağız”

Güler, alternatif pazar olarak yatak tüketiminin yoğun olduğu ülkelere odaklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Güney Afrika bölgesi önemli bir pazar. Türkiye'deki üreticiler olarak mayıs ayında Güney Afrika'da sektörel fuar yapacağız. Üreticilerimizi, orada yatak üreticileriyle tanıştırarak o bölgeye daha aktif girmeye çalışacağız. Girebileceğimizi de düşünüyorum. Ayrıca IBIA olarak eylülde İstanbul'da organize ettiğimiz uluslararası fuar var. Bu fuar, ülkemizi ve sektörümüzü tanıtmamızda büyük rol almış vaziyette. Bu yıl fuarın beşincisini gerçekleştireceğiz. Üçüncü fuara yaklaşık 100 ülkeden ziyaretçi almıştık. Geçen seneki fuara 92 ülkeden ziyaretçi geldi. 2026'daki fuara çok daha fazla ülkeden ziyaretçi gelmesini planlıyoruz. Düzenlediğimiz fuar, Almanya'daki fuardan sonra sektörün en büyük ikinci fuarı olmuş vaziyette. Bu da Türkiye yatak endüstrisi sektörünün tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor."