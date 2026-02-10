Türkiye’nin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden Bursa, yüksek maliyetler, kur dalgalanmaları ve küresel pazarların belirsizliği gibi zorluklara rağmen Ocak ayında 1 milyar 325 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Bursa ihracatını domine eden lokomotif sektör otomotiv endüstrisi yüzde 0,4 artışla 588,5 milyon dolara yükseldi. Kent ekonomisi için kritik sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25,4 düşüşle 89,1 milyon dolara gerilerken, tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 5 azalarak 103,8 milyon dolar oldu. Meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 16,5 düşüşle 11,1 milyon dolara gerilerken, özellikle İnegöl ekonomisi için önemli olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı da yüzde 15,8 azalışla 51,7 milyon dolara düştü.

İhracatı artan sektörler

Ocak 2026’da bazı sektörler ise büyüme kaydetti. Elektrik ve elektronik sektörü ihracatı yüzde 48,3 artışla 22,7 milyon dolara çıkarken, iklimlendirme sanayii yüzde 6,8 artışla 46,7 milyon dolara ulaştı. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 8,2 artarak 4,7 milyon dolara yükseldi. Mücevher sektörü ise dikkat çeken bir çıkışla yüzde 116 artış kaydederek 97,6 bin dolara ulaştı. Buna karşın çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 61,1 düşüşle 4,1 milyon dolara geriledi. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ihracatı yüzde 99,4 azalarak 30,8 bin dolara indi.