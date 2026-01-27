Yem Otomasyon Merkezi sayesinde tüm besleme süreci tek merkezden yönetilebiliyor, iş gücü maliyetini düşürürken, verimliliği artırıyor. Yem otomasyonu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde yem israfını ve işçilik giderlerini aynı anda düşürerek en hızlı geri dönüş sağlayan yatırımlar arasında yer alırken, süt işletmelerinde rasyon kalitesinin doğrudan süt verimine ve hayvan sağlığına yansıması, otomasyonun “görünmeyen” ama kalıcı katkısı olarak öne çıkıyor. Artan maliyet baskısı ve iş gücü sorunlarıyla karşı karşıya kalan hayvancılık sektörü için Fimaks’ın Yem Otomasyon Merkezi, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen, ölçülebilir verim ve sürdürülebilirlik vadeden yeni bir üretim standardı olarak konumlanıyor.

Yem yönetiminde uçtan uca otomasyon

Yem Otomasyon Merkezi; kesif yemler, kuru kaba yemler, silaj ve yaş yemlerin tamamını tek merkezden yönetebilen entegre bir yapı sunuyor. Bunker sistemi sayesinde yem lojistiği planlı ve kayıpsız biçimde yürütülürken, rasyonlar her gün aynı karışım oranı ve miktarda hazırlanıyor. Bu standardizasyon, insan hatasına bağlı riskleri ortadan kaldırırken, hayvan sağlığı ve süt verimi üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Sistem 7 gün 24 saat çalışabiliyor; günde 2–4 kez yemleme yapılabilirken, dağıtım robotu entegrasyonu ile bu sayı 6’ya kadar çıkabiliyor. Yemleme sıklığının artması, hayvanların yem tüketimini dengeliyor ve verimliliği destekliyor. Mesai başlamadan otomatik olarak hazırlanan TMR (Total Mixed Ration), operasyonel zaman kaybını da minimuma indiriyor.

Ölçülebilir kazanç, hızlı geri dönüş

Fimaks verilerine göre otomasyon, hatalı yükleme kaynaklı maliyet kayıplarını yüzde 80’e varan oranlarda azaltabiliyor. Nitelikli iş gücü ihtiyacının ortadan kalkması ve tüm sistemin yalnızca traktör kullanabilen tek bir operatörle yönetilebilmesi, işçilik maliyetlerinde belirgin düşüş sağlıyor. Yatırımın geri dönüş süresi (ROI) işletmenin ölçeğine göre 3 ila 5 yıl arasında değişirken, yem giderinin yüksek olduğu besi işletmelerinde bu sürenin daha da kısaldığı belirtiliyor. Çiftlik büyüdükçe, otomasyonun sağladığı tasarrufun finansal etkisi hızla artıyor.

Verimde yüzde 10 artış

Sistem halihazırda Bandırma/Balıkesir, Lüleburgaz/Tekirdağ, Konya/Ilgın ve Adıyaman’da toplam dört çiftlikte aktif olarak kullanılıyor. Kurulan ilk iki çiftlikte otomasyon sonrası süt veriminde yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildi. İlk çiftlikte günlük ortalama süt verimi 35 litreden 38–39 litre bandına çıkarken, ikinci çiftlikte 38 litreden 43 litre seviyelerine ulaşıldı.

Şirket, iki yeni çiftlik için kurulum anlaşmalarının tamamlandığını, buna paralel olarak sisteme yönelik ilginin hızla arttığını belirtiyor. Satın alma kararlarında öne çıkan ortak gerekçe ise işçi bulma zorluğu ve insan kaynaklı hataların önlenmesi olarak öne çıkıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Fimaks Yem Otomasyon Merkezi, 200 ile 1500 baş arası hayvan kapasitesine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlandı. Her çiftlik, standart bir ürün yerine ayrı bir proje olarak ele alınıyor; ihtiyaçlara göre sistem yeniden şekillendiriliyor. Bu yaklaşım, otomasyonun sadece büyük işletmelere özgü bir yatırım olmaktan çıkmasını sağlıyor.

AR-GE ve robotikleşme yol haritası

Fimaks, Yem Otomasyon Merkezi’ni şirketin Ar-Ge yatırımları içinde stratejik bir konuma yerleştiriyor. Yem dağıtım robotunda “son noktaya” gelindiği ve çok kısa sürede bir çiftlikte devreye alınacağı belirtilirken, otomasyon yatırımı yapan tüm çiftliklerin robotik çözümlere de yüksek ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Şirket, hem mevcut sistemi destekleyecek hem de genel çiftlik yönetimini dijitalleştirecek yeni otomasyon ve robotik çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.