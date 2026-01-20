Bursa’nın ekonomi gazetesi Ekohaber tarafından 30 yıldır aralıksız olarak yayımlanan ve kentin köklü kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren marka yayın “Bursa Çınarları” dergisinin 2026 sayısı için çalışmalar başladı. Bursa iş dünyasının hafızası niteliğindeki bu özel yayın, bu yıl da özel dosya konuları ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleriyle zengin bir içeriğe sahip olacak.

Her yıl olduğu gibi, 2026 sayısında da Bursa ve ülke ekonomisinde fark yaratan kurum ve kuruluşların faaliyetleri, sektörel analizleri, gelecek vizyonları ve stratejik hedefleri derinlikli biçimde ele alınacak. Bursa’nın üretim gücü, ihracat potansiyeli, dijital dönüşüm adımları, yeşil ekonomiye uyum süreci ve sürdürülebilirlik yaklaşımı, derginin ana tematik çerçevesini oluşturacak başlıklar arasında yer alıyor.

İş dünyasının dönüşüm hızının arttığı bu dönemde, “Bursa Çınarları 2026” sektörel trendleri, yenilikçi uygulamaları ve başarı hikâyelerini kayıt altına alarak kente dair kurumsal belleğin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Bursa’nın marka değerine katkıda bulunan öncü kurum ve kuruluşlar, “Bursa Çınarları” ile birlikte hem kendi başarı hikâyelerini hem de sektörel bakış açılarını geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakalayacak.

Ekohaber Gazetesi, Bursa’nın güçlü ekonomisine yön veren tüm kurum ve kuruluşları, “Bursa Çınarları 2026” özel sayısında yer almaya ve bu kolektif yapının bir parçası olmaya davet ediyor.

31’inci kez yayımlanacak olan bu özel dergi, 2026’nın ilk aylarında yine geniş bir dağıtım ağıyla okurlarla buluşacak.