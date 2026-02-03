Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, verdiği bir röportajda, Bursa'nın köklü kuruluşlarından biri olan ve bu yıl 102'nci yılını kutlayan Bursa Ticaret Borsasını daha ileriye taşımak için vizyoner projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ve Bursa TB'nin 100. yıl vizyonu çerçevesinde gıda ihtisas organize sanayi bölgesi projesini başlattıklarını ifade eden Matlı, bu projenin tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümelerine imkan tanımak, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini aktardı. Bursa için kalıcı bir değer oluşturma hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Matlı, yeni nesil lojistik imkanlarla donatılacak, sürdürülebilir tarım ekosistemine duyarlı ekolojik çözümlerle planlanan projenin, firmalara üretim ve ihracat kapasitelerini artırma imkanı tanıyacağını vurguladı. Matlı, Türkiye'de ilk defa bir ticaret borsasının tek başına gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için girişimde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bursa'da kurulmasının ayrı bir anlamı var. Şu anda 17 tane organize sanayi bölgesi olan Bursa aynı zamanda iyi bir tarım ve gıda şehri. Kuruluş çalışmalarını başlattığımız ve ilk süreçlerini bitirdiğimiz bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi sürecimiz başladı." dedi.

"Bursa'nın AB'ye gıda ve tarımsal ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

Bursa ve çevresinin tarım ve hayvancılıkta iyi bir yetiştirici ve verimli üretim kaynağının olduğuna değinen Matlı, şöyle konuştu:

"Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerini İstanbul gibi daha büyük tüketim noktalarına yaklaştıracağız. Aynı zamanda Avrupa'nın kapısında olan Bursa'nın Avrupa Birliği'ne olan gıda ve tarımsal ihracatını daha önemli bir yere getirmeyi hedefliyoruz."

Matlı, tekstil ve otomotivle büyüyen Bursa'nın bu sektörlerde önemli bir konuma gelmesinden dolayı gururlandıklarını belirterek, "Bu coğrafyanın en önemli ürünlerinden birisi de gıda, tarım ve hayvancılık. Şu anda yer seçimlerimiz bitti. Bundan sonra tarım görüşleri ve kamulaştırma çalışmaları başlayacak." ifadesini kullandı.

Gıda ihtisas OSB için 4 bin 200 dönüm alan netleşti

Özer Matlı, yerel yönetimlerin ve siyasi parti temsilcilerinin Bursa'nın tarımsal anlamda yeni vizyonu olacak gıda ihtisas OSB'nin yanında olmasını ve desteklemelerini talep ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda ihtisas organize sanayi bölgesi için 4 bin 200 dönümlük alan var. Bu netleştiği için rahat söylüyorum. Özellikle Yenişehir tarafında başlıyoruz. İlk başta Yenişehir'deki gıda sanayicilerinin bir önceliği olacak. Sonra Bursa'daki arkadaşlarımızın önceliği olacak. Daha sonra Türkiye'nin farklı yerlerinde bu bölgeye katma değer getirecek, fayda sağlayacak sanayicilerin önünü açacağız."

Bursa'da faaliyet gösteren ve üretim yapan ulusal çapta 15'ten fazla gıda firmasının olduğunu hatırlatan Matlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bursa aslında büyük bir gıda şehri. Türkiye'nin politikaları noktasında gıda sanayisinin, savunma sanayisi kadar bir önem derecesine alınmasını arzu ediyoruz çünkü nüfusumuz yaşlanıyor. Biz orta ölçekli işletmeler, tarımsal üretim ekonomisiyle beraber yeni bir yapıya, yeni bir gıda sürecine, yeni bir tarımsal ekonomi sürecine ihtiyacımız var. Burada kurulacak gıda ihtisas organize sanayi bölgesi de belki buna bir vesile olacak."

Matlı, Bursa'nın lojistik açıdan da önemli bir konumda bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'da önemli bir üretim var. Güney Marmara, Ege Bölgesi ve İstanbul'un dağıtım merkezi de Bursa aslında. Gıda ve endüstriyel sektörlerle ilgili Bursa'nın lojistik merkezi olması gerektiği düşünüyorum. Bursa, katma değeri olan ticarete yön veren, her şeyi üretmek zorunda olmayan ama üretilen ürünlerin planlanması ve dağıtımı noktasında kritik bir merkezde duruyor. Gıda ihtisas organize sanayi bölgesinin ardından Bursa'nın lojistik anlamda hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacağımıza inanıyoruz."