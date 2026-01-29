Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gülçin Güleç ile İpek Uçar’ın katıldığı ziyarette, kültürel mirasın korunması, gençlerin eğitime ve kültüre erişiminin güçlendirilmesi ile uluslararası iş birliği alanlarında derneğimizin yürüttüğü çalışmalar gibi konular ele alındı.

YASAV Başkanı Eren, Aybet’in engin akademik birikimi ve vizyoner değerlendirmelerinin dernek açısından ufuk açıcı olduğunu belirterek, “Nazik ev sahipliği ve değerli katkıları için sayın Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet’e teşekkür ediyor, ilerleyen süreçte ortak projelerde bir araya gelmeyi diliyoruz” açıklamasında bulundu.