Podyum Davet’te gerçekleştirilen iftar programına, GESİAD’ın Yönetim Kurulu ve üyeleri, kurucu başkanı M. Orhan Efe, geçmiş dönem başkanlarından Denizhan Sezgin, Nejat Yahya başta olmak üzere kurucu yönetim kurulu üyeleri yanı sıra, GİFED Başkanı Oya Eroğlu, MARSİFED Başkanı Osman Akın, KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, ESİAD Başkanı Kenan Işık, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, RUMELİSİAD Başkan Yardımcısı Ali Mutlu ve BALKANTÜRKSİAD yönetim Kurulu üyesi Halil Sevük ile MARSİFED bünyesindeki derneklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İftar programının açılışında konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, “1991 yılında, dinamizmin ve girişimciliğin şehri Bursa’da, cesur ve vizyon sahibi genç sanayici ve iş insanları tarafından kurulan GESİAD, genç girişimcilerin sesi olmayı, sorunları tespit edip çözüm üretmeyi, projeler geliştirerek sivil inisiyatifin önünü açmayı kendisine hedef olarak belirlemişti. Kurucularımız o günün şartlarında ortaya koydukları vizyonla aslında bugünlerin tohumlarını ektiler” dedi.

Tolga Papatya sözlerinin devamında, “Bugün GESİAD’lılar olarak yaşanan ekonomik sıkıntılara, dünya pazarlarında rekabet imkanlarımızı azaltan tüm zorluklara rağmen, 28.000 kişilik istihdam sağlayan, 14,7 milyar dolar ciroya ulaşan, 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren büyük bir gücü temsil ediyoruz. Bu rakamlar sadece ekonomik başarıyı değil, emek, azim ve inancın ortak sonucunu ifade etmektedir. Geride kalan 35 yılda büyük bir çınar olduk” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan MARSİFED Başkanı Osman Akın da, “Çok yakın coğrafyamızda bir savaş sürüyor. Ramazanın bu huzur dolu ortamını bozan bir savaşa şahit oluyoruz. Biz ne olursa olsun, sorunların füzelerle silahlarla çözülmeyeceğine inanan insanlarız. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Yurtta Barış Cihanda Barış’ ilkesinin ve anlayışının savunucuları olan insanlarız. Dolayısıyla bu savaşın hiçbir zaman, dünyanın hiçbir noktasına fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından GESİAD’ın yeni üyesi Mert Tunaligil’e GESİAD Başkanı Tolga Papatya ile MARSİFED Başkanı Osman Akın tarafından üyelik rozeti takılıp üyelik belgesi verilirken, GESİAD’ın geçmiş dönem başkanları M. Orhan Efe ile Denizhan Sezgin tarafından programın sponsorları Erbab Otomat, Saygın Kuyumculuk, R1 Robotics ve Volen firması yetkililerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın kapanışında konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Keles ve Hatay’daki iki okula teknoloji sınıfı ve laboratuvarları kuracaklarını müjdelerken tüm üyeleri kampanyaya desteğe davet etti.