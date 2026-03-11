TÜGİAD Bursa Şubesi’nin geleneksel iftar buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği programa TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım da katıldı ve program, üyeler arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren keyifli anlara sahne oldu.

“Tüm kadınlarımızın yanındayız”

Selamlama konuşmasında sosyal sorumluluk ve kadın girişimciliğine değinen Kahveci, “Sevgili dostlar, bugün burada, TÜGİAD Bursa ailesi olarak sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin katılımı, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi. Bu özel günde, iş dünyasında fark yaratan tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Kadınların güçlenmesi, sadece iş hayatında değil, toplumun her alanında ilerlemenin en önemli göstergesidir. Bizler, üyelerimizle birlikte, kadın girişimcilerimizin sesini ve etkisini daha da görünür kılacak projelere imza atmaya kararlıyız. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, birlik ve dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum,” dedi.

Bursa Şubesi’nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını belirten Gürkan Yıldırım, G20 Genç Girişimciler Zirvesi (G20 YEA) 2026’nın Viyana’ya alınması konusuna değindi. Yıldırım, “Johannesburg’daki zirvede, Türkiye ve Avrupa genç girişimcilerini temsil ederek ABD’deki belirsizliği biz TÜGİAD olarak çözdük ve liderliğimizde yürüttüğümüz diplomatik görüşmeler ve oylamalar sonucunda 2026 G20 Genç Girişimciler Zirvesi oy birliğiyle Avusturya’nın başkenti Viyana’ya alındı. Bu karar, Türkiye’nin Avrupa’daki etkisini artıran ve uluslararası genç girişimcilik ekosistemine güven ve istikrar sağlayan stratejik bir kazanım. Türk genç iş insanları olarak, bu tarihi kararla uluslararası gündemi belirleme gücüne sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Bu başarı, Türk genç iş dünyasının global platformlardaki liderliğini ve etkinliğini gösteriyor. 2026’da Viyana’da gerçekleşecek zirvede, Türkiye’nin vizyonunu ve genç girişimcilerimizin sesini tüm dünyaya aktaracağız,” dedi.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, iş dünyasında ve sosyal hayatta iz bırakan tüm kadınlarımızı kutlamak istiyorum,” diyen Gürkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu özel gün, yalnızca iş dünyasında değil, sosyal hayatta da emekleri ve başarılarıyla fark yaratan tüm kadınlarımızı onurlandırmak için bir vesile. Kadınların gücü, vizyonu ve kararlılığı, Türkiye’nin geleceğine yön veriyor ve toplumumuzun her alanında ilerlemenin en önemli kaynağını oluşturuyor. TÜGİAD olarak, kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim; onların projelerini desteklemek ve seslerini duyurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”