BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen lansmanın açılışında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ kamuoyuyla paylaşıyor olmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı. Sürdürülebilirliği bir kavram olarak değil, kurumsal yapının, kültürün ve liderlik anlayışının ayrılmaz parçası olarak gördüklerini belirten Şençayır, “Bugün BUİKAD’ın güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesinin temelinde, yıllar içinde büyük emeklerle oluşturulmuş kurumsallaşma kültürü ve kapsayıcı yönetim anlayışı bulunmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirilen pek çok projemiz, yalnızca belirli dönemlere ait çalışmalar olarak kalmamış, zaman içinde gelişmiş, dönüşmüş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur. Yaklaşık 18 yıldır devam eden noktalama projesi ve 17 yıldır kesintisiz düzenlediğimiz ‘BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni’, bu anlayışın en somut örnekleri arasında yer almaktadır. Bu projeler, geleneklerimizi korurken aynı zamanda değişen ihtiyaçlara uyum sağlayarak gelişmeye devam etmektedir” diye konuştu.

BUİKAD’dan takım çalışması

BUİKAD’ın sürdürülebilirliğinin en güçlü dayanaklarından birinin takım çalışması ve güçlü aidiyet duygusu olduğuna işaret eden Şençayır, yönetim kurulları, komisyonları ve üyeleri arasında kurulan güçlü iletişimi ortak akılla karar alma kültürü ve kapsayıcı liderlik anlayışıyla desteklediklerini dile getirdi. Şençayır, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle kurdukları iş birliklerinin de bu yapının önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.

Paylaştıkları ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nun, kadınların iş yaşamındaki gücünü artırma misyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar, sosyal, çevresel ve yönetişim boyutlarıyla ele alındığını dile getiren Şençayır, “Raporumuz, Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda şekillenmiş olup, BUİKAD’ın yürüttüğü projeler, farklı alanlarda yarattığı sosyal etkiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan toplam 11’ine katkı sağlıyor. Derneğin çalışmaları özellikle Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8) ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) hedeflerinde yoğunlaşıyor” dedi.

SKA 1’in “Yoksulluğa Son”, SKA 3’ün “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA 4’ün “Nitelikli Eğitim”, SKA 5’in “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, SKA 8’in “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, SKA 9’un “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, SKA 10’un “Eşitsizliklerin Azaltılması”, SKA 11’in “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, SKA 12’nin “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, SKA 13’ün “İklim Eylemi” ve SKA 17’nin “Amaçlar için Ortaklıklar” anlamına geldiğine dikkat çeken Şençayır; sürdürülebilirliği kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer aldığı, topluma değer katan ve ekolojik sınırları gözeten bütüncül bir yaklaşım olarak gördüklerine işaret etti.

Kadın girişimciliği güçlendiren programlar

Hazırladıkları raporun kadın girişimciliğini güçlendiren programlarını, gerçekleştirdikleri iş birliklerini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve sürdürülebilirlik odağını paydaş kapitalizmi yaklaşımı doğrultusunda tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle ortaya konduğunu vurgulayan Şençayır, raporun aynı zamanda BUİKAD’ın etki alanını daha görünür kılmayı ve geleceğe yönelik ışık tutmayı amaçlayan stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

Başkan Şençayır sözlerinin devamında, raporun hazırlanmasında emeği geçen her biri kendi alanında uzman başta Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Makbule Çetin olmak üzere Komisyon Üyesi ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Senem Tanju’ya, Komisyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezer’e ve emeği geçen tüm komisyon üyelerine, raporlarına katkı koyan geçmiş dönem başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, tüm komisyon başkanlarına, komisyonlarında gönüllü olarak görev alan tüm üyelerine ve katkı sunan paydaşlarına teşekkür etti.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, sürdürülebilir geleceğin güçlü iş birlikleriyle, ortak akılla ve kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artırarak mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

Daha sonra konuşan BUİKAD Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Makbule Çetin ise paylaştıkları raporun yalnızca geçmiş faaliyetlerin bir özeti olmayıp aynı zamanda geleceğe yönelik taahhütlerinin de bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çetin, raporlarının çevresel farkındalık çalışmalarından toplumsal etki projelerine, eğitim faaliyetlerinden kurumsal yönetim yaklaşımlarına kadar birçok başlığın yer aldığını ifade etti.

Sürdürebilirlik bilincine katkı

Amaçlarının yalnızca BUİKAD’da dönüşüm yaratmak olmadığını, aynı zamanda iş dünyasında sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğuna işaret eden Çetin, “BUİKAD olarak çevreye duyarlı, toplumsal faydayı gözeten ve kapsayıcı bir ekonomik yapı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen başta Başkanımız Şeyda Şançayır’a ve yönetim kuruluna, raporun hazırlanmasına emek veren katkı koyan Yeşil Gelecek Sürdürülebilirlik Komisyonu’na, üyelerimize, katkı sağlayan tüm komisyon başkanlarına, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Uzmanı Senem Tanju ise raporun içeriğinden söz etti.

Raporun kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını ortaya koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporu olması özelliğiyle özgün bir çalışmayı ifade ettiğini belirten Tanju, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi ve gençlerin kariyer yolculuklarının desteklenmesi amacıyla sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal etki, eğitim ve kadın istihdamının güçlendirilmesi anlamında önem kazandığını dile getirdi.

Proje genç kadınları iş hayatına hazırlıyor

BUİKAD’ın uzun soluklu çalışmalarından biri olan Noktalama Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 700 üniversite öğrencisine ulaşıldığını belirten Tanju, “Proje, genç kadınların iş hayatına hazırlanmasını destekleyen mentorluk, kariyer planlama ve kişisel gelişim programlarıyla önemli bir gelişim platformu sunuyor. Kadınların sanayi sektöründe daha görünür olması amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları sayesinde vinç operatörü ve kaynak operatörü olarak çalışan kadın sayısı 100’e yaklaştı. Bu çalışmalar, kadınların geleneksel olarak erkek egemen alanlarda daha fazla yer almasına katkı sağlıyor. Kadınların uluslararası ticarette daha aktif rol almasını hedefleyen She Globe Trade Projesi kapsamında ise yaklaşık 100 katılımcı online dış ticaret eğitimleri alıyor. Bunun yanı sıra BUİKAD Dijital Dönüşüm Komisyonu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerle gençlerin dijital yetkinlikleri geliştirilerek iş dünyasına hazırlanmaları destekleniyor” dedi.

BUİKAD’ın son üç yılda gerçekleştirdiği panel ve etkinlikler ve her bir proje kapsamında ortalama 300’den fazla kişiye ulaştığına işaret eden Tanju, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BUİKAD’ın yürüttüğü projelerle; Nitelikli Eğitim (SKA 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8) ve Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağladığına değinen Tanju, BUİKAD’ın ayrıca “İş Kadını ile Güçlü Bir Türkiye’ye Ulaşmak” vizyonuyla Türk kadınının iş yaşamındaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sunumların ve basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, basın toplantısını kendisine ait “Geleceğe; güçlü yönetişim, sürdürülebilir etki ve kadın liderliğini merkeze alan bir vizyonla ilerlemeye kararlıyız” sözleriyle bitirdi.