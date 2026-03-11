Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Duran, projenin bölge açısından stratejik önemine dikkat çekti. Otomotiv sektöründe küresel rekabetin her geçen gün daha da sertleştiğini vurgulayan Duran, Ur-Ge projesinin Kayapa’ya yeni bir vizyon kazandıracağını belirterek “Kayapa OSB olarak firmalarımızın yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda birlikte hareket edebilme kabiliyetini de güçlendirmek istiyoruz. Kayapa Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge projemiz, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmemiz açısından kritik bir adım. Kümelenme eğitiminin ilk eğitim olarak seçilmesinin nedeni de ortak vizyon ve iş birliği kültürünü en baştan sağlam temeller üzerine inşa etmektir” dedi.

Eğitim programı, kümelenme ve stratejik gelişim alanında uzman eğitmen Yeliz Çuvalcı tarafından verildi. Çuvalcı, kümelenme yapısının nasıl oluşturulduğuna, firmalar arası iş birliği mekanizmalarına ve güven ortamının sürdürülebilir başarı için neden vazgeçilmez olduğuna dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Kümelenmenin yalnızca fiziksel yakınlık değil, stratejik iş birliği anlamına geldiğini ifade eden Çuvalcı, “Başarılı bir kümelenme modeli, firmaların rekabet ederken aynı zamanda birlikte kazanmasını sağlar. Ortak projeler geliştirmek, bilgi paylaşımını artırmak ve güvene dayalı bir iş birliği kültürü oluşturmak, uluslararası pazarlarda ciddi avantajlar yaratır. Kayapa OSB’de bu potansiyelin güçlü bir şekilde var olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitmen Yeliz Çuvalcı’nın bilgi paylaşımının ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle devam eden programda, firmalar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Eğitime katılımın oldukça yüksek olduğu gözlenirken, katılımcılar programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek eğitimden önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.