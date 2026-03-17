Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ile gerçekleştirdikleri çeşitli organizasyonlarda toplanan kitaplarla farklı şehirlerde kütüphaneler kuran YASAV Yöneticileri, Bursa’daki ikinci kütüphanesini Podyum Express’te açtı.

Kütüphane açılışında bir selamlama konuşması yaparak, Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu ve organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, “Bugün burada sadece bir kütüphanenin açılışını yapmıyoruz. Bugün, geleceğe bırakılan bir izin kapısını aralıyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ruhunun kelimelere döküldüğü, Mehmet Akif Ersoy’un kalemiyle bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Akif’in kalemi bize şunu öğretmiştir: Bazen bir şiir, bazen bir fikir, bazen de bir kitap bir milletin kaderine iz bırakmıştır. Biz de bu inançla Yarına İz Kütüphanemizi açıyoruz. Bu anlamlı projeye verdikleri büyük destek için Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu Kurucu Başkanı ve YASAV Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Hanoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.