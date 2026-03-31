Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) bu yıl 17.’sini düzenlediği, “BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte törenin açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, 17 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri ‘BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’ töreninin yalnızca BUİKAD’ın değil, Türkiye’nin kadın başarı hafızasının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Ödüle layık görülen başarılı kadınlar ve kadına değer veren şirketlerin kendi başarı hikayelerini yazmanın yanı sıra başka kadınların da yolunu aydınlatın birer pusula işlevi gördüklerini belirten Şençayır, “Bursamız, Türk ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Sanayi, ihracat ve üretim gücüyle ülkemizin en stratejik merkezlerindendir. Ancak bu güçlü ekonominin içinde kadınların potansiyeli hâlâ tam olarak yansımıyor. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 36’lar seviyesindedir. Yani potansiyelimizin yarısını bile kullanamıyoruz. Bursa’ya baktığımızda sanayi ve ihracatın kalbinde olmamıza rağmen kadın girişimci oranı yüzde 15-18 bandında, Türkiye’de üst düzey yönetici pozisyonlarında kadın oranı ise halen yüzde 20’lerin altındadır. Bursa gibi sanayisi yoğun illerde bu oran ise genelde yüzde 18-22 aralığındadır” diye konuştu.

Gerçek güç insan potansiyelinde gizli

Bir ülkenin gerçek gücünün sahip olduğu doğal kaynaklarla değil, potansiyelini ortaya çıkarabilen insanlarıyla ölçüldüğüne değinen Şençayır, kadınların ekonomiye tam katılımı sağlandığında ülkelerin refahının yüzde 20 ile yüzde 30 oranında artabileceğinin bilimsel olarak ortaya konduğunu ifade etti.

Bu nedenle düzenledikleri etkinliğin bir kutlama, bir ödül gecesi olmayıp aynı zamanda farkındalık, kararlılık, dönüşüm ve g1elecek çağrısı olduğuna da işaret eden BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD’ın 19 yıldır bunun için var olduğuna dikkat çekti.

Sadece bir sivil toplum kuruluşu olmadıklarını vurgulayan Şençayır, “Bugün itibarıyla Bursa sanayisine yön veren güçlü 10 kurumsal, toplamda 163 gönüllü üyemizle birlikte güçlü bir takım olarak bu dönüşümün aktörüyüz. Biz kadınların yalnızca iş hayatında yer almasını değil, karar verici konumlarda da çoğalmasını savunuyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, kadın liderliği olmadan mümkün değildir. Genç kadınlara yol açıyoruz. İş dünyasında kadınların görünürlüğünü artırıyoruz. Liderlikte kadının sesini güçlendiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadın güçlenirse, ekonomi güçlenir. Kadın yükselirse, toplum yükselir. Çünkü biz biliyoruz ki kadının olduğu yerde, üretim vardır. Kadının olduğu yerde, dönüşüm vardır. Kadının olduğu yerde, gelecek vardır. Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne kadar emek veren başta Kurucu Başkanım Sayın Selma Çetinkaya Türker olmak üzere, geçmiş dönem başkanlarım Sayın Özlem Baş Bayraktar’a, Sayın İpek Yalçın’a ve Sayın Oya Eroğlu’na, tüm yönetim kurulu ve yönetim takımı üyelerimize, komisyon başkanlarımıza, her bir komisyon üyemize ve emeği geçen tüm BUİKAD ailemize, iş birliği yaptığımız tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza, gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı, gücümüzü büyütmektedir. Ödül törenimiz için her yıl eylül ayından itibaren ödül komitesi üyelerimizle çalışmalarımıza başlıyor ve bugüne kadar getirip, her şeyin çok özel ve çok güzel olması için emek verip, canla başla ve titizlikle çalışıyoruz. Onun için değerli ödül komitesi üyelerim sevgili Ebru Koçanalı’ya, sevgili Dikmen Avcıer’e, başkan yardımcılarım sevgili Nazan Akıncı’ya, sevgili Zuhal Saka’ya ve genel sekreterim sevgili Gülnur Algül’den oluşan ödül komitemize ve tüm çalışmalarımızda katkıda bulunan benim her daim yanımda olan yol arkadaşlarım değerli yönetim kurulu üyelerim sevgili saymanım Gülay Durmuş’a, sevgili Yasemin Yeşilova’ya, projelerimizin mimarı sevgili Dr. Arzu Erdi’ye, sevgili Tülin Tezer’e ve sevgili Dr. İlknur Ünal’a, ayrıca BUİKAD’ımızın büyük emektarı yönetim asistanımız sevgili Arzu Yüksel’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreni teşekkürü

Ödül töreninin gerçekleştirilmesinde destek ve katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara da teşekkür eden BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır sözlerini şöyle tamamladı:

“Başta, bizlere her daim destek veren, bu ödül gecemizde de yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mustafa Bozbey’e ve tüm büyükşehir belediyesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ödül törenimize sponsor olan tüm kurum ve kuruluşlara, değerli yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman destekleriyle yanımızda olan basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılarıyla bizlere ilham veren ve ödüle layık görülen iş kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Konuşmamı tamamlarken de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü sizlere anımsatmak istiyorum. ‘Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz tek bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır’ demiştir. Bu sözü sadece alkışlamak için değil, gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Bizler, atamıza layık olabilmek için onun gösterdiği yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. BUİKAD ailemiz olarak o geleceği bekleyen değil, inşa eden taraftayız. Bu duygu ve düşüncelerle Nene Hatun’dan, Kara Fatma’ya, Zübeyde Hanım’dan bugüne uzanan tüm fedakâr ve kahraman Türk kadınlarını saygı ve minnetle anıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyor ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Kadının ekonomideki gücü

BTSO Başkan Vekili Hakan Batmaz ise kadının ekonomideki gücüne ve varlığına işaret eden etkinlikleri nedeniyle BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır’a ve BUİKAD yönetimine teşekkür etti.

Ülke kalkınmasının bir yönüyle de kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yer almasıyla sağlanabileceğine işaret eden Batmaz, “BTSO bünyesinde girişimci kadınlar için projeler geliştirmekteyiz. İş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi Bursa Business School gibi platformlarda liderlik programları yürütüyoruz. Burada kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Toplumun dengesini sağlayan kadınlarımızın hem sanatta hem ekonomide, hem de sosyal hayatta daha güçlü yer alması için her projeye destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadın ekonomik hayatın temel figürü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de konuşmasında, 19 yıl önce kurulan BUİKAD’ın 17 yıldan bu yana düzenlediği “BUİKAD İş Yaşamında Başarılı İş Kadınları” ödül töreni ile kadının ekonomik yaşam için sahip olduğu potansiyelin büyüklüğünü, kamuoyunun dikkatine sunduğunu söyledi.

Kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten yönetim kadrolarına kadar sosyal hayatta daha fazla temsil edilmelerini istediklerini belirten Bozbey, “Bu vesileyle ülkemizin kalkınmasında bilgi birikimleri ve emekleriyle önemli roller üstlenen kadınlarımızı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlara fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan oluşumları destekliyoruz. Bu konuda BUİKAD’la birlikte güzel işlere imza attık. Tıpkı BUİKAD örneğinde olduğu gibi kadının toplumdaki onurlu varlığına saygı duyan, kadın girişimcilerimizi destekleyen her dernekle, sivil toplum kuruluşuyla ve meslek gruplarıyla ortak projeler geliştirmeye hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından BUİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nazan Akıncı, Zuhal Saka, BUİKAD Genel Sekreteri Gülnur Algül, Ebru Koçanalı ve Dikmen Avcıer’den oluşan BUİKAD Ödül Komitesi ile etkinliğin sponsorları Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURFAŞ, Akka Kalıp, awen longevity, BYB Etiket, Cas Antrepo, Dialog Concept, Ekonomi Altın, Hayat Hastanesi, Eğrice Ağız ve Diş Sağlığı, Engin Özbek İnşaat Mimarlık, Lexus Nilüfer, ONG Plus, Özçimen Tekstil, Potansiyel İnşaat, Sofra Grup & Compass Group, SÇS Satışta Çözüm Sistemleri, Uludağ Koleji, Vocalzone Türkiye ve Yeşilova’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.Haya

Gecenin finalinde başarılı iş kadınları sahne aldı

Sanatçılar Arda ve Selin İrman çiftinin sunduğu müzik resitalinin ardından ödül törenine geçildi.

“BUİKAD Özel Ödülü” BUİKAD’ın önceki dönem başkanlarından Oya Eroğlu tarafından ‘Kitap Kızları’na, “BUİKAD Özel Ödülü” Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Tolga Kornoşor tarafından ‘Türkiye’nin ilk F16 pilotu Berna Şen’e, “BUİKAD Özel Ödülü” Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Sarıbal tarafından ‘Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, “Yılın Fark Yaratan En Başarılı Genç Girişimci Ödülü” BTSO Başkan Vekili Hakan Batmaz tarafından ‘Kız Code Kurucusu Müjde Esin’e, “Yılın Fark Yaratan Kadını Ödülü (Ulusal)“ Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından ‘BEEO Propolis Kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı adına BEEO Resmi İlişkiler Direktörü Nilüfer Akdoğan’a, “Yılın En Başarılı İş Kadını Ödülü (Ulusal)” BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır tarafından ‘Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Akkaş Demir’e, “Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Ödülü” Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun tarafından ‘Uludağ İçecek Türk A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken’e, “Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi Ödülü” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ‘Yeşim Grup Spor Giyim Direktörü Gülsüm Birinci’ye, “Bursa’nın En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödülü” CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tarafından ‘Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener’e, “Bursa’nın En Başarılı İş Kadını Ödülü” CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tarafından ‘upc Uzay Yüzey İşlem Firma Kurucusu Zarif Ayça Güler’e verildi.