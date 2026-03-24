Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, 2. Başkan Murat Emrah Saka, Sekreter Üye Aytül Küçüközdemir Aydın, Sayman Üye Şeref Gündüz, Üyeler Abdullah Kamalı ve Kurtuluş Göktaş’tan oluşan heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya geldi. Görüşmede, kent estetiği, planlama süreçleri ve mimarlık mesleğinin yerel yönetimlerle iş birliği içinde geliştirilmesine yönelik konular gündeme geldi.

Ziyarette konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, yeni dönemde kamu kurumları ve yerel yönetimlerle güçlü bir iletişim ve iş birliği içinde çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise yerel yönetimlerin kentlerin sağlıklı gelişimi için meslek odalarıyla kurduğu diyalogun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Mimarlar Odası ile ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.