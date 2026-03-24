Üyeleri ile birlikte Eskişehir’de üretim yapan beyaz eşya üreticisi Haier firmasının tesislerini ziyaret eden BUMİAD Yönetimi, Haier yetkililerinden üretim süreçleri, teknolojileri ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zarif Ayça Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gümüş’ün organizasyonları ile gerçekleşen ziyaret hakkında bilgiler veren BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yerinde incelemenin, üyelerinin bilgi birikimlerine önemli katkılar sağladığını vurguladı. BUMİAD olarak Türkiye’de gerçekleştirilen akılcı, bilimsel ve sürdürülebilir üretim yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini belirten Mustafa Gümüş, “Bu tür teknik ziyaretlerle üyelerimizin sanayi ile olan bağını güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.