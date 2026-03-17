Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyası temsilcileri Ramazan ayı kapsamında düzenledikleri iftar programlarında bir araya geldi. Kent genelinde gerçekleştirilen programlara iş insanları, dernek üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı. İftar buluşmalarında Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapılırken, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi. Düzenlenen programlarda yapılan konuşmalarda, sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamına ve ekonomik gelişime katkısının büyük olduğu ifade edildi. İş dünyası temsilcileri ise Bursa’nın üretim gücünü artırmak ve ortak projeler geliştirmek için iş birliğinin önemine değindi. Ramazan ayı boyunca devam eden iftar organizasyonlarının, farklı kesimleri aynı sofrada buluşturduğu ve kentte sosyal dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. Programlar, iftarın ardından gerçekleştirilen sohbetler ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

BUSİAD

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) Çekirge Toplantısı ve Geleneksel İftar programı yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının yoğun katılımıyla Podyum Davet’te gerçekleştirildi.

BEST Grubu

Bursa’nın tanınmış in insanları ve sanayicilerinden oluşan BEST Grubu, Kaplanlar Soğutma’nın Teknosab’daki fabrikasında iftar yemeğinde bir araya geldi.

RUMELİSİAD

Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği özel iftar organizasyonunda iş, akademi ve sivil toplum dünyasından kadınları bir araya getirdi. Gerçekleştirilen program, geniş katılımla ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

DOSAB ve DOSABSİAD

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, bölge sanayicilerini ve iş insanlarını aynı sofrada buluşturdu.

TÜGİAD

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, geleneksel iftar programı kapsamında Tola Restaurant’ta gerçekleştirildi. Programda konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Kerem Kahveci, birlik ve beraberlik mesajları vererek yeni dönemde üyelerin aktif katılımıyla önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

YMM

Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın iftarında, oda üyeleri ve Bursa protokolü bir araya geldi. Başkan İhsan Akar, yeminli mali müşavirlerin işletmeler ile kamu arasında güvenli bir köprü olduğunu vurgularken, Ramazan’ın barış ve kardeşlik mesajına dikkat çekti.

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, geleneksel aile iftarını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Başkan Alparslan Şenocak’ın ev sahipliğindeki programa; MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş ile çok sayıda iş insanı ve aileleri katıldı.

GESİAD

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) 35. yıl iftarında Derneğin kurucuları ile üyelerini bereket sofrasında buluşturdu.

İMSİAD

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) düzenlediği iftar organizasyonu ile Bursa’nın dinamikleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

BUMİAD

Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. BUMİAD’ın iftar buluşmasında beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Bursa Ticaret Borsası

Bursa’nın önde gelen beş kadın sivil toplum kuruluşu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Ramazan ayının paylaşma ruhunu anlamlı bir organizasyonda buluşturdu. Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), Bursa Soroptimist Kulübü ve Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğinde düzenlenen iftar programı, kadın dayanışmasının güçlü bir örneğine sahne oldu.

BTSO

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle hazırladığı erzak paketleri, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

BATISİAD

Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İş adamları Derneği (BATISİAD) tarafından düzenlenen iftar programı Batı Trakya Türkleri camiasını bereket sofrasında buluşturdu.

BEKSİAD

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ve Yıldırım Belediyesi tarafından eski fakülte binası bahçesinde ortak şekilde kurulan iftar çadırında Ramazan’ın bereketi paylaşılıyor.

BALKANTÜRKSİAD

BALKANTÜRKSİAD yönetimi, derneğin katkılarıyla Batı Trakya Gümülcine bölgesi Şapçı İlinde düzenlenen iftar programında soydaşlarıyla bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu aynı sofrada birlikte yaşadı.