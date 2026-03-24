TEKNOSAB Lojistik Teknopark İftar Programı ve Yatırımcı Buluşması Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. TEKNOSAB Lojistik Teknopark yatırımcılarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu anlamlı birlikteliğe vesile olan herkese ve katılımcılara teşekkür etti. BTSO çatısı altında büyük ve birbirine yürekten bağlı bir aile olduklarını belirten Başkan Burkay, binlerce yıllık ahilik geleneğinden aldıkları dayanışma ruhunun iş dünyasını güçlü kılan en önemli unsur olduğunu ifade etti. “Bizim işimiz sadece üretmek değil, birbirimize omuz vermek, birbirimizin derdiyle dertlenip sevincini paylaşmaktır.” diyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hatırlarsınız; yola çıkarken ‘biz kurallara uyan değil, kural belirleyen taraf olacağız’ dedik. Üretimdeki yüksek standartlarımızla, dijital dönüşümdeki kararlılığımızla ve katma değerli ihracat odaklı vizyonumuzla bunu sağladık. Rekabetin sınır tanımadığı bir dünyada, başkalarının çizdiği yolda yürümek yerine, kendi oyun planımızı kurarak küresel ticarette Bursa’nın ağırlığını hissettirmeyi hedefledik. İşte bu vizyonun ilk ve en büyük meyvesini, ülkemizin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB'ı hayata geçirerek verdik. Şimdi ise bu gücü, TEKNOSAB Lojistik Teknopark ile taçlandırıyoruz.”

“Risk Almadan Büyük İşler Başarılmaz”

Başkan Burkay TEKNOSAB içerisinde, Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirerek, sanayicinin üretim maliyetlerini düşürmenin yanında Bursa’yı küresel tedarik zincirinin en stratejik noktası haline getireceklerini söyledi. BTSO olarak kent ekonomisine değer katan 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Burkay, tüm bu projelerin Bursa’nın ekonomi tarihine altın harflerle kazınacak adımlar olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, “Bugün attığımız bu imzalar, yarın şehrimizin ekonomi haritası çizilirken ‘iyi ki yapmışlar’ dedirtecek, nesilden nesile gururla anlatılacak başarı hikâyeleridir.” dedi. Dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini ifade eden Burkay, bu değişim karşısında ya kenarda bekleyip sonuçlara katlanacaklarını ya da değişimi yöneten tarafta olacaklarını vurguladı. BTSO ailesi olarak kolaya kaçmadıklarını ve risk aldıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Her zaman zor olana talip olduk, çünkü biliyoruz ki risk almadan büyük işler başarılmaz. Bu başarı, tek başına bir kişinin değil, inanmış bir ekibin başarısıdır. Sizler, bu projelere sahip çıktınız, vizyonumuza inandınız, bizlere güvendiniz. Bugün burada, birlik ve beraberliğimizin ete kemiğe bürünmüş halini görüyorum. Bu güçlü iradeyle, lojistik merkezimizi de en kısa sürede Bursa’mıza kazandıracağız.” dedi.

“TEKNOSAB’da Türkiye’nin En Büyük Lojistik Merkezi Hayata Geçiyor”

Başkan Burkay, Bursa’nın 20 milyar dolar ihracat, 16 milyar dolar ithalat ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile kentlerle değil ülkelerle yarışır konumda olduğunu belirtti. TEKNOSAB’ın Türkiye’deki en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, böylesine büyük bir ekonomik hareketliliğe sahip Bursa’da Türkiye’deki en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi TEKNOSAB’ın ardından yine Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ı hayata geçirdiklerini belirtti.

650’ye Yakın Yatırımcı ile Örnek İş Modeli

TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Burkay, düzenledikleri bilgilendirme ve tanıtım toplantıları ile binlerce Bursa iş dünyası temsilcisi ile bir araya geldiklerini kaydetti. Yerel ve ulusal medyada yapılan tanıtımlarla tüm kesimlere ulaştıklarını ifade eden Burkay, fonun ilk ihracının Bursa iş dünyasına yapıldığını ve 650 yatırımcıya ulaştıklarını söyledi. İlk ihraçta 76 milyon dolar yatırım alan proje için Ar-Ge Teşvik İstisnası kapsamında yapılacak yatırımların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay aldığını ve hedef yatırım teşvik belgesi aldığını belirten Başkan Burkay, “Projede en önemli nokta 650 yatırımcının 400’ünün küçük ve orta ölçekli işletmeler ve esnafların olmasıdır. Sanayicilerimizi ve KOBİ’lerimizi bu projede yatırımcı olarak bir araya getirdik.” dedi.

Stratejik Konum, Uluslararası Teknik Altyapı

Projenin TEKNOSAB Hizmet Destek Alanları içerisinde yer alan arsada hayata geçirileceğini belirten Burkay, arsa ödemelerinin tamamlandığını ve proje çalışmalarının başladığını kaydetti. Başkan Burkay, tesisin uluslararası standartlarda teknik ve fiziki altyapıya sahip olacağını söyledi. Toplam 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alana sahip olacak projenin yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım bütçesi bulunduğunu ifade eden Burkay, merkezde 300’ün üzerinde yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli altyapı yer alacağını dile getirdi. Ayrıca 12 megavatlık güneş enerji sistemiyle tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını kaydetti. Lojistik merkezin konumunun da büyük avantaj sunduğunu belirten Burkay, projenin Gemlik ve Bandırma limanlarına, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu hattına, otoyol bağlantılarına ve Yenişehir ile Sabiha Gökçen havalimanlarına yakınlığı sayesinde Türkiye’nin en stratejik lojistik noktalarından biri olacağını söyledi.

Yüzde 126 Değer Artışı ile En Büyük 10 Fon Arasında Lider

Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Aralık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kuruluşu PwC tarafından yapılan ilk değerleme sonucunda fon değerinin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. Bunun TL bazında yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Burkay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırımcı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.

Temel Atma İçin Hedef Nisan 2026

İkinci ihraç sürecinin başladığını da belirten Burkay, Nisan ayında arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atma törenini gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Ulusal ve uluslararası birçok şirketle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Burkay, 2027 yılının ilk yarısında kiralama anlaşmalarının tamamlanmasını, aynı yılın son çeyreğinde ise projenin ilk etabının hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti. Projenin yalnızca bir lojistik merkez olmadığını, TEKNOSAB vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Burkay, bu yatırımın ardından ikinci ve üçüncü lojistik merkez projelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.