Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) heyeti, Eskişehir’in önemli iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından biri olan Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (ERİAD) ziyaret etti.

ERİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen KIRCAALİSİAD adına ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Başkan Yardımcıları Süleyman İnan ve Ferdi Yılmaz ile Genel Sekreter Gökhan Vatansever yer aldı. Samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; iki dernek arasında kurulabilecek iş birlikleri, ortak projeler ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Toplantıda ayrıca Balkanlar ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, iş insanları arasında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarının artırılması gibi konular da değerlendirildi.

“Ortak değerler” vurgusu

Görüşmede iki kurum arasındaki bağın yalnızca bir ziyaretle sınırlı kalmayacağı, aksine uzun vadeli bir iş birliği anlayışıyla geliştirileceği vurgulandı. KIRCAALİSİAD ve ERİAD’ın, ortak değerler ve benzer vizyon doğrultusunda hareket eden iki “kardeş dernek” olarak gelecekte pek çok projede birlikte yer alabileceği ifade edildi.

KIRCAALİSİAD heyeti, Balkanlar ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari köprüler kurma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu süreçte iş dünyası örgütleri arasındaki dayanışma ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. ERİAD ile gerçekleştirilen bu buluşmanın, iki şehirdeki iş insanları arasında yeni bağlantıların kurulmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ziyaret sonunda karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajları paylaşılırken, iki derneğin önümüzdeki dönemde ortak etkinlikler, iş dünyası buluşmaları ve bölgesel ekonomik iş birlikleri için temaslarını sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.