Uludağ Koleji’nden Tübi̇tak Başarısı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) çatısı altında yürütülen yarışmaya bu yıl 10 farklı alanda toplam 30.967 öğrenci katıldı. Yapılan başvurular arasında 19.437 proje yer aldı.

Projeler, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından titizlikle değerlendirildi. Ön değerlendirme sonucunda 1.200 proje, bölge yarışmasında sergilenmeye hak kazandı. Bu projelerin sahipleri ise toplam 2.514 öğrenci oldu.

Uludağ Koleji öğrencileri de ön değerlendirmeyi başarıyla geçerek bölge yarışmasına davet edilen isimler arasında yer aldı. Öğrencilerinin başarısının gurur verici olduğunu belirten okul yönetimi, danışman öğretmenlerine de teşekkürlerini iletti.

Okul yönetimi, başarı gösteren öğrencileri tebrik ederken, bilimsel çalışmalarını sürdürmelerini ve başarılarının devamını diledi.