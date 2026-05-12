Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarı olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 25. yılını kutlamaya hazırlanan Automechanika İstanbul, 19-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında sektörün önde gelen markalarını bir araya getirecek.Maysan Mando da fuar kapsamında Salon 8, A165 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayarak, ileri teknolojiye sahip, çevreci ve sürdürülebilir çözümlerini tanıtacak.Otomotiv sektöründeki dönüşüme paralel olarak odağını yüksek katma değerli ürünlere yönlendiren Maysan Mando, özellikle modül sistemleri ve ileri valf teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve yatırım faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Şirket, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle hem orijinal ekipman üreticilerine (OEM) hem de satış sonrası pazara yönelik ürün kalitesini sürekli ileri taşımayı hedefliyor. Fuar süresince Maysan Mando, sahip olduğu mühendislik gücünü ve üretim yetkinliğini yansıtan teknolojilerini sergilerken; iş ortakları, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelerek yeni iş birlikleri için de önemli bir platform oluşturacak.