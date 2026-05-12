Gökkuşağı Koleji futsal takımı, Bursa’da düzenlenen ve toplam 39 takımın yarıştığı Okul Sporları 2. Küme Futsal Müsabakalarında, oynadığı 6 karşılaşmanın hepsini kazanarak Nilüfer İlçe Şampiyonu oldu. Gökkuşağı Koleji, final karşılaşmasında Sınav Koleji’ni 5-1 mağlup ederek kupayı kazandı. Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Lise Müdürü Kadir Bircan, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sporda ve sanatta da kendilerini geliştirmeleri bizim için son derece değerli. Futsal takımımız disiplinli çalışması, azmi ve takım ruhuyla Nilüfer İlçe Şampiyonu olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, beden eğitimi öğretmenimiz Vehbi Gül’ü ve katkı sağlayan tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Şimdi hedefimiz bölge finalleri.”