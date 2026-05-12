Medicabil Sağlık Grubu’nun hizmetleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Hastanemiz kurulduğu 2011 yılından itibaren, sektör içerisinde kendisine yer bulmuş bir yapı. 2016 yılında başlayan ‘Yalın Hastane’ şiarıyla yola çıkan Medicabil Sağlık Grubu, sektörün öncü kuruluşlarından biri olmayı başarmış durumda. Bu yönetim şeklini hem kendi hastanemizde bir gelenek olarak devam ettirirken aynı zamanda farklı şehirlerde ve ülkelerde de konuyla alakalı olarak çeşitli eğitimler veriyoruz” diyerek, farklı bakış açısına sahip olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen özellikle yerel bir marka olan Medicabil Sağlık Grubu olarak, yerel sigorta acenteleriyle işbirliği halinde çalışmayı devam etmek istediklerini belirtti. Daha sonra konuklara sunum yapan Özel Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar hastanenin kurulduktan bu güne kadar geldiği noktayı anlattı. Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, “Medicabil Sağlık Grubu olarak hasta-doktor ilişkileri konusunda oldukça nitelikli bir yapıya sahibiz. Bunu memnuniyet anketlerinde açıkça görüyoruz. Alanında uzman çok sayıda hekime ev sahipliği yaparken klasik özel hastane mantığının dışında hareket ediyoruz. Çözümlerin hepsinin hastaya sunulduğu ve ticari kaygıdan çok mesleki ahlakın ön plana çıktığı bir yapıyı hedefliyoruz ” şeklinde konuştu. Aynı toplantıda konuşan Özel Medicabil Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Süreç İyileştirme Yöneticisi Dr. Ayşe Yıldırım, Özel Medicabil Yıldırım Hastanesi’nin özelliklerini detaylı şekilde anlattı. Bursa’daki sigorta şirketlerinin yöneticileri ve acentelerin yetkililerinin katıldığı toplantı soru cevap bölümüyle tamamlandıktan sonra, konuklara hastanenin bölümleri gezdirilerek bilgiler verildi.