Oyunun ilk gün prömiyerinin ardından düzenlenen törende, Minteks Sanat Kurucusu Özkan İrman tarafından oyunun yazarı Ayşe Alagöz ve yönetmeni Mehmet Ali Dönmez’e plaket takdim edildi. Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyuncular ise sertifikalarını aldı. Gecede ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Minteks Şirketler Grubu’nun burs fonuna sağladığı katkılar ve gençlerin eğitimine sunduğu destek dolayısıyla Özkan İrman’a teşekkür plaketi verdi. Tüm geliri Türk Eğitim Vakfı (TEV) Minteks Şirketler Grubu Burs Fonu’na aktarılan etkinlik, sanat yoluyla eğitime destek sunan örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıktı. “Yıldızlara Kadar”ın kadrosunda Arda İrman, Çağla Altıntaş, Esra Mütevelli, Gözde Karaman, Irmak Gazioğlu, Kübra Uludoğan, Recep Karataş, Selin İrman ve Volkan Dursun yer aldı. Oyunun yazarlığını Ayşe Alagöz üstlenirken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ali Dönmez oturdu. Proje Koordinatörlüğünü Sibel Bağcı Uzun’un yaptığı oyununda, müzikler Selin ve Arda İrman imzası taşırken, afiş ve dekor tasarımı Mehmet Ali Dönmez, afiş uygulaması Betül Çelik Şen ve dekor yapımı Halil Beysir tarafından gerçekleştirildi. Sanatın iyilikle buluştuğu gece, hem sahnedeki başarı hem de eğitime sağlanan katkıyla iz bıraktı.