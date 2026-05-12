Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, karbon regülasyonları ve artan enerji maliyetlerine karşı hayata geçirdiği GES yatırımını devreye alarak şebekeye elektrik vermeye başladı. Şirket, bu adımla birlikte sürdürülebilir üretim altyapısını sahada aktif hale getirdi.

Üretim başladı, maliyet ve karbon dengesi hedefleniyor

Devreye alınan santralle birlikte yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi fiilen başlarken, şirketin enerji maliyetlerini dengeleme ve karbon yükümlülüklerini azaltma hedefleri de uygulamaya geçti. ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, enerji yatırımlarında en kritik aşamanın üretimin başlaması olduğuna dikkat çekerek, GES’in devreye alınmasının şirketin dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

“Rekabet artık karbon performansıyla ölçülüyor”

Hüseyin Oruç, otomotiv yan sanayinde rekabetin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, enerji verimliliği ve karbon performansıyla da şekillendiğini belirterek, söz konusu yatırımın maliyet yönetimi ve uluslararası rekabet açısından stratejik bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Enerji stratejisinde yeni faz

ÜÇEL Kauçuk, GES’in devreye alınmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kullanımını üretim stratejisinin merkezine almayı sürdürürken, önümüzdeki dönemde enerji verimliliği ve karbon yönetimi odaklı yeni adımlar atmayı planlıyor.