2013 yılında kurulan Lima Logistics; havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu ve intermodal taşımacılığın yanı sıra ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği ile proje taşımacılığı gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bursa’da başlayan yolculuğunu bugün İstanbul, Eskişehir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin; yurtdışında ise Romanya, İtalya ve Hollanda’yı da ekleyerek bölge ağıyla büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiriyor. Genç ve dinamik kadrosuyla öne çıkan Lima Logistics, yeni nesillere fırsat sunan yapısı ve onların enerjisi ile yenilikçi bakış açısını kurum kültürüne entegre ederek sürdürülebilir başarısını güçlendiriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının arkasında güçlü ekip ruhu ve çalışan katkısının bulunduğu vurgulanarak, “Bu ödül; aynı yolda yürüdüğümüz, birlikte ürettiğimiz ve her gün birbirimizden güç aldığımız büyük bir ailenin eseri” ifadelerine yer verildi. Müşteri odağına alan, yenilikçi ve dinamik hizmet anlayışıyla hareket eden Lima Logistics, hızlı ve güvenilir çözümleriyle sektörde fark yaratıyor; sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejileri ve uluslararası yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.