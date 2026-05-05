BURAK TAŞ

Sistem hakkında açıklamalarda bulunan Fast Yatırım Gayrimenkul Kurucu Ortağı Barış Özer, fuarın en çok merak edilen konularından biri olan güvence sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka kârları ve yüksek faiz giderlerinin sürece dahil edilmediğini vurgulayan Özer, mevcut ekonomik koşullarda banka kredilerinin ciddi geri ödeme yükü oluşturduğunu belirterek, arsa paylı modelin bu maliyet baskısını ortadan kaldırdığını ifade etti. Modelin özellikle orta gelir grubuna hitap ettiğini söyleyen Özer, sistemin konut arzına da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tapu güvencesi ve hızlı teslimat

Sistemin işleyişinin yatırımcıyı en baştan itibaren koruma altına aldığını belirten Özer, vatandaşların projeye dahil olduklarında, dairelerinin yükseleceği araziden kendi paylarına düşen arsa tapusunu doğrudan teslim aldıklarını söyledi. Bu yapının yatırımcıya hukuki güvence sunduğunu kaydeden Barış Özer, projelerin hazır ve denetlenmiş durumda olduğunu ifade etti. Modelin yalnızca bir vaat sistemi olmadığını vurgulayan Özer, tüm teknik detayların ve inşaat süreçlerini üstlenecek müteahhit firmaların önceden belirlendiğini belirtti. Arsa payı alımıyla başlayan süreçte, teknik altyapısı tamamlanan konutların Bursa’nın güçlü inşaat sektörü sayesinde 1,5 ila 2 yıl arasında hak sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

Bursa’da 7 proje, 400 konut

Bursa genelinde kısa sürede 7 farklı projeyle toplam 400 konut üretim kapasitesine ulaştıklarını açıklayan Özer, “Bugüne kadar yaklaşık 200 hissedarın bu model sayesinde piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetlerle ev sahibi olduğunu söyleyebilirim. Fuara gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların alternatif konut modellerine duyduğu ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bursa’da uygulanan arsa odaklı konut modelini kısa süre içerisinde Türkiye’nin farklı büyükşehirlerine taşımayı da hedefliyoruz.