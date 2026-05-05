Robot teknolojileri konusunda çalışan takımlar, Antalya'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiad Avrasya Şampiyonası'nda yarıştı. Yarışmacılar 18- 22 Kasım tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılabilmek için mücadele ettiler. 21 ülkeden 639 takım ve 3.000’in üzerinde katılımcının yer aldığı Avrasya Şampiyonası, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük robotik organizasyonlarından biri olarak Antalya’da gerçekleştirildi. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları, her yıl kasım ayında dünyanın dört bir yanından robotik tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu etkinlik, teknolojiye ilgi duyan binlerce mühendis, yönetici, öğrenci ve aileyi buluşturarak, sektörün önde gelen isimlerinden bilgi almak, yeni girişimleri keşfetmek, robotlar tasarlamak ve en son teknolojileri keşfetmek için bir platform sunuyor.



Önemli başarılar elde ettiler

Yapay zekâ ve otonom robotlar konusunda düzenlediği ulusal çaptaki “Robolution” yarışmalarıyla bu alanda ülkemizin öncü eğitim kurumları arasında yer alan Özel Bursa Kültür Okulları, Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatı Avrasya Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti. Özel Bursa Kültür Okulları ortaokul takımı “Mini Sumo” kategorisinde hem Avrasya şampiyonluğunu, hem de Avrasya 2.’liğini kazanırken, ilkokul takımı da aynı kategoride Avrasya 2.’si olarak Roma’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin hayatı dönüştürdüğünü belirten Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, “2010 yılından itibaren okullarımızda kodlama, algoritmik düşünce, 3D tasarım ve robotik uygulamalar sürecini başlattık. Öğrencilerimizi teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller olarak yetiştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Marmara Bölge Yarışması’nda ikincilik elde ederek bu büyük organizasyona katılmaya hak kazanan Kültürlü Çocuklar, Avrasya Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performansla Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiler. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının artarak devamını dileriz” şeklinde konuştu