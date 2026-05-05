27 yılı aşkın deneyimiyle faaliyet gösteren EPSA, yalıtım sistemleri, yapı kimyasalları ve yeni nesil mühendislik malzemeleri alanlarında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyor.Bursa TEKNOSAB ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan modern üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren şirket, güçlü Ar-Ge altyapısı ve geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.Fuarda özellikle su yalıtım ürünleri, epoksi zemin kaplamaları ve yerden ısıtma levhaları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, EPSA’nın yeni yatırım yaptığı ürün grupları da sektör temsilcilerine tanıtıldı. Şirket, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapı çözümlerine yönelik geliştirdiği ürünlerle yapı sektöründeki dönüşüme katkı sunmayı hedefliyor.



“Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, “Rising City & Yapı Yaşam Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çok önemli bir organizasyon.

Biz de EPSA olarak hem mevcut ürün gruplarımızı hem de yeni yatırımlarımızı ziyaretçilerle buluşturma fırsatı yakaladık. Özellikle su yalıtımı ve enerji verimliliğine yönelik ürünlerimizin gördüğü ilgiden memnunuz. Sektörün gelişimine katkı sunacak yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Böylesine değerli bir organizasyonu hayata geçiren KFA Fuarcılık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na da sektöre sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Nurcan Özdemir, EPSA’nın çevre dostu üretim anlayışı ve sürdürülebilir yapı teknolojilerine yönelik yatırımlarıyla büyümesini sürdürdüğünü ifade ederken firmanın bugün 30’a yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazardaki etkinliğini de her geçen gün artırdığını vurguladı. 27 yılı aşkın deneyimiyle faaliyet gösteren EPSA, yalıtım sistemleri, yapı kimyasalları ve yeni nesil mühendislik malzemeleri alanlarında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyor. Bursa TEKNOSAB ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan modern üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdüren şirket, güçlü Ar-Ge altyapısı ve geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Fuarda özellikle su yalıtım ürünleri, epoksi zemin kaplamaları ve yerden ısıtma levhaları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, EPSA’nın yeni yatırım yaptığı ürün grupları da

sektör temsilcilerine tanıtıldı. Şirket, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapı çözümlerine yönelik geliştirdiği ürünlerle yapı sektöründeki dönüşüme katkı sunmayı hedefliyor.

"İlgiden memnunuz"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, “Rising City & Yapı Yaşam Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çok önemli bir organizasyon.

Biz de EPSA olarak hem mevcut ürün gruplarımızı hem de yeni yatırımlarımızı ziyaretçilerle buluşturma fırsatı yakaladık. Özellikle su yalıtımı ve enerji verimliliğine yönelik ürünlerimizin gördüğü ilgiden memnunuz. Sektörün gelişimine katkı sunacak yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Böylesine değerli bir organizasyonu hayata geçiren KFA Fuarcılık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na da sektöre sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Nurcan Özdemir, EPSA’nın çevre dostu üretim anlayışı ve sürdürülebilir yapı teknolojilerine yönelik yatırımlarıyla büyümesini sürdürdüğünü ifade ederken firmanın bugün 30’a yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla uluslararası pazardaki etkinliğini de her geçen gün artırdığını vurguladı.