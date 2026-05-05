Erdem Kaya Patent, yerli başvuru sahiplerine ait Avrupa Patenti (EP) tescillerinde Türkiye birincisi oldu. Şirket ayrıca, Türkiye’de en fazla patent başvurusu yöneten vekil firmalar arasında ilk 3’te, en fazla Türkiye patent tescili alan vekil firmalar arasında da ilk 3’te yer aldı. Şirket yetkilileri, elde edilen başarının yalnızca sayısal bir sonuç olmadığını belirterek, ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunan teknik uzmanlığın ve sürdürülebilir fikri mülkiyet stratejilerinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Erdem Kaya Patent’in danışmanlığını yürüttüğü kurum ve kuruluşların elde ettiği başarılar da raporda öne çıktı. Buna göre Teknopark İstanbul, 6’ncı kez en fazla patentli girişime ev sahipliği yapan teknopark olurken, REPG üst üste 4 yıldır “en çok patente sahip girişimcilik” kategorisindeki liderliğini korudu. REPG ayrıca Triadic Patent kategorisinde büyük ölçekli firmalar dahil ilk 10 içerisinde yer aldı. Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi, Avrupa Patent başvurusu yapan üniversiteler sıralamasında Türkiye birincisi olurken, Ankara Üniversitesi ise PCT Şampiyonu üniversiteler listesinde Türkiye üçüncüsü olarak yer aldı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi, yüksek bedelli patent ticarileşme şampiyonu üniversiteler listesinde 2. sırada yer aldı. Erdem Kaya Patent’ten yapılan açıklamada, “Bu başarı; doğru strateji, derin teknik uzmanlık ve müvekkillerimizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin bir yansımasıdır. Fikri mülkiyet alanında küresel ölçekte sürdürülebilir değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.