Bursa’da düzenlenen Okul Sporları Durgunsu Kano Yarışları’nda Uludağ Koleji öğrencisi Halil Efe Sakin önemli bir başarıya imza attı.

Genç erkekler kategorisinde K1 200 metre yarışında mücadele eden Sakin, güçlü rakipleri arasından sıyrılarak Bursa ikincisi oldu. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç sporcu, hem okulunu hem de antrenörlerini gururlandırdı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Halil Efe Sakin’in elde ettiği derecenin disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğu vurgulanarak, “Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Uludağ Koleji, sportif faaliyetlerde elde ettiği derecelerle öğrencilerinin çok yönlü gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.