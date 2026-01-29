İMSİAD üyelerinin katıldığı Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, birlik beraberlik mesajı verdi. Sözlerine “Aynı sektörün, aynı mesleğin, aynı şehrin ve aynı sorumluluğun paydaşları olarak bir aradayız” ifadeleriyle başlayan İMSİAD Başkanı Demir, İMSİAD çatısı altında bulunmanın ortak paydasıyla, sektörel birlikteliğin en güzel örneğini verdiklerini söyledi. İMSİAD üyeleri olarak sahada, şantiyede ve masada benzer tecrübeleri, benzer zorlukları yaşadıklarını belirten Demir, “İMSİAD çatısı altında bizi bir araya getiren de tam olarak bu ortaklık duygusudur. Bu ortak zeminden baktığımızda, elbette sektörümüzün son dönemde önemli bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, bürokratik zorluklar, arsa ve iş gücünde erişimdeki sıkıntılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler iş yaparken alacağımız kararları doğrudan etkilemektedir. Hepimizin iş yapma biçimini doğrudan etkilemektedir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen sektörümüzün ülkemizin kalkınmasında, istihdamında ve şehirlerimizin geleceğinde vazgeçilmez bir rolü olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Deprem gerçeğiyle yüzleşmiş bir ülkede, güvenli ve nitelikli yapı üretimi artık bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. Bu bilinçle 2026 yılına temkinli ama güçlü bir iyimserlikle giriyoruz” diye konuştu. Sektörde güç birliğinin önemine işaret eden Demir, “Hepimiz sahada, şantiyede ve masa başında benzer tecrübeleri yaşıyor benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. İMSİAD çatısı altında bizi bir araya getiren temel unsur da işte bu ortak kader ve sorumluluk bilincidir. Bu ortak zeminden baktığımızda, sektörümüzün son dönemde önemli bir sınavdan geçtiğini hep birlikte görmekteyiz. Artan maliyetler, finansmana ulaşmada yaşanan güçlükler, bürokratik zorluklar, arsa ve işgücüne erişimdeki sıkıntılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler iş yaparken alacağımız kararları doğrudan etkilemektedir” dedi.

Ekonominin zorlu süreçlerinden geçerken sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Dernekler yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm üreten, muhataplarıyla diyalog kuran, yol gösteren ve inisiyatif alan yapılar olmak zorundadır. İMSİAD olarak bu dönemde tam da bu anlayışı benimsedik. Sorunları konuşmakla yetinmedik, çözüm önerilerimizi masaya koyduk. Bu doğrultuda, yerel yönetimlerimizle, akademik odalarla, üniversitelerle, siyasi partilerle ve ilgili kamu kurumlarıyla yakın temaslar kurduk. Sektörün ihtiyaçlarını doğru bir dille anlatmaya, gerçekçi ve uygulanabilir öneriler sunmaya özen gösterdik. Attığımız her adımı, üyelerimizin sahadaki gerçekleri, sektörün ihtiyaçları ve Bursa’mızın geleceği doğrultusunda, ortak akıl ve istişare anlayışıyla planladık. Basın toplantılarımızda ve kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda da bu çizgiyi koruduk. Amacımız algıyı yönetmek değil, gerçeği konuşmak, sektörü doğru anlatmak oldu. Kentsel dönüşümün önemi, riskli yapı stoku, arsa sorunu, finansman, vergilendirme ve enflasyon muhasebesi gibi konularda net ve tutarlı bir duruş sergiledik.”

Sektörün yalnızca ekonomik şartlarla değil, hızla gelişen teknoloji, değişen çevre ve iklim koşulları, yeni mevzuat düzenlemeleri ve her geçen gün azalan iş gücü gerçeğiyle de karşı karşıya olduğunu ifade eden Demir, inşaat sektörünün, klasik yöntemlerle yoluna devam edebilecek bir noktada olmadığını vurguladı.

İklim değişikliği, enerji verimliliği, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün yapı sektörünün geleceğini doğrudan şekillendirecek başlıklar olduğunu belirten Demir, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin firmaları daha çevreci, daha verimli ve daha planlı üretim modellerine yönlendirdiğini, bu süreci doğru okuyan ve kendini buna göre dönüştüren firmaların ayakta kalacağını ileri sürdü.

Sektörün en önemli sorunlarından birinin de nitelikli iş gücünün azalması olduğuna dikkat çeken Demir, “Usta bulmakta zorlanan, sahada verim kaybı yaşayan bir sektör yapısıyla karşı karşıyayız. Bu noktada çözümü yalnızca insan kaynağında değil, iş gücünü destekleyen sistem ve teknolojilerde aramak zorundayız. Endüstriyel üretim modelleri, prefabrik ve modüler yapı sistemleri, dijital şantiye uygulamaları, otomasyon ve yeni nesil yapım teknikleri; sektörümüz için artık bir alternatif değil, zorunluluk hâline gelmiştir. Daha az iş gücüyle, daha kaliteli, daha hızlı ve daha sürdürülebilir üretim yapabilen firmalar geleceği şekillendirecektir. İMSİAD olarak bu dönüşümü yalnızca izleyen değil; üyelerini bu sürece hazırlayan, yön gösteren ve destekleyen bir yapı olmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kentsel dönüşümün en fazla emek verdikleri başlıklardan biri olduğuna işaret eden İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Düzenlediğimiz kentsel dönüşüm zirvesiyle konuyu yalnızca teknik değil, sosyal, ekonomik ve şehircilik boyutlarıyla ele aldık. İlçe belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, yerel yönetimlerle sektörün aynı dili konuşmasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Bursa Büyükşehir Belediyemizle Merinos–Soğanlı ve Altıparmak–Çarşamba bölgelerine ilişkin yürütülen çalışmalarda ise; yoğunluğu artırmadan, proje değeriyle finansmanı sağlanan, büyük ölçekli ve şehre değer katan dönüşüm modellerinin mümkün olduğunu ortaya koyduk. Burada altını özellikle çizmek isterim: Kentsel dönüşüm parsel bazlı değil, insan odaklı ve şehir ölçeğinde yapılmalıdır. Bursa yapı sektörünün; birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiği takdirde, büyük alanları dönüştürebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu ısrarla ifade ettik” dedi.

Önümüzdeki dönemde üzerinde en fazla duracakları başlıklardan birinin de iş yapma kültürünü geliştirmek olacağını ifade eden Demir, tek tek yapılan işler yerine güçlerini birleştireceklerini, fonlar ve BES benzeri finansal enstrümanlarla desteklenen, büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Amaçlarının ölçek büyüten, şehre değer katan ve birlikte kazanmayı mümkün kılan yapılar oluşturmak olduğuna dikkat çeken Demir, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu vizyonun önemli bir adımı olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız İMSİFED – İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu’nu kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Federasyonumuzla birlikte yalnızca Bursa merkezli değil; bölgesel ölçekte daha güçlü, daha organize ve daha etkili bir temsil kabiliyeti elde ettik. Geleceği konuşurken gençlerimizi ayrı bir yere koymak zorundayız. Bu anlayışla kurduğumuz GENÇ İMSİAD, derneğimizin vizyonunun en somut göstergelerinden biridir. Genç meslektaşlarımızın enerjisi, fikirleri ve girişimci ruhu sektörümüzün yarınları için büyük bir değerdir. Bu dönemde sektörümüzün görünürlüğünü artıran fuar ve sanayici–müteahhit buluşmalarıyla; iş birliklerini güçlendirdik, Bursa inşaat sektörünün gücünü vitrine taşıdık. Dijitalleşme alanında attığımız adımlar da bu vizyonun bir parçasıdır. Yenilenen internet sitemiz, taşeron ve malzeme modülleri ile üyelerimizin iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Bu dönemde İMSİAD yalnızca söylem üreten değil; sorumluluk alan bir yapı olduğunu da göstermiştir. Özellikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın; gerek 6 Şubat depremleri sürecinde, gerekse derneğimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterdikleri özveri ve katkılar, bu dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Demir, geldikleri noktada yönetim kurulunun, komisyonların ve üyelerin emeğinin çok büyük olduğuna önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla, ortak aklı önceleyen, teknolojiyi ve iş birliğini merkeze alan bir yaklaşımla yola kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Demir’in konuşmasının ardından, Divan Kurulu oluşturuldu.

Divan Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ömer Kumova (Divan Başkanı), Mehmet Kurt (Divan Başkan Vekili), Muzaffer Rızvanoğlu (Yazman), Cem Kaleli (Yazman)

Divan Kurulu, yönetim kademelerinin belirlenmesinden önce, faaliyet raporu ve denetim raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan oylamada, her iki rapor da oybirliğiyle kabul edildi.