Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) oditoryum salonunda gerçekleştirilen Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurulu’nda, Divan Başkanlığını M. Orhan Efe’nin yaptı. Genel Kurulun açılışında konuşan Mimarlar Odası 20. Dönem Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, toplantıya katılan konuklar da selamlama konuşmaları gerçekleştirdiler. Genel Kurulun ardından ikinci gün gerçekleştirilen seçimlerde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Şirin Rodoplu Şimşek’in yanı sıra ikinci liste olarak seçime katılan Mimar Servet Çelebi, yönetim kurulu listeleri ile birlikte yarıştı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerin ardından Şirin Rodoplu Şimşek, oy çokluğu ile görevini sürdürdü.

“Bir demokrasi şöleni yaşadı”

Genel Kurulu Değerlendiren Şirin Rodoplu Şimşek, gerçekleştirilen genel kurulu ve süreci değerlendirerek, “Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin kuruluşunun 40. Yılında 21. Dönem Yönetim Kurulu ve yardımcı organlarının seçimini gerçekleştirdik. İki ekip halinde demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimlerimizin ardından genel kurulumuzu tamamladık. Mimarlar Odamız kuruluşu itibari ile meslek ve kamu öncelikli olarak çalışmalarını yürütüyor. Yeni dönemde de aynı bilinç ve sorumlulukla ve yenilenen kadromuz ile birlikte daha da büyüyerek ve güçlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlkelerimizden ödün vermeden tavizsiz bir şekilde kamu, toplum ve kent yararına, aynı zamanda mesleğimiz ve meslektaşlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Kararlarımızı hep birlikte alıyoruz”

Doğru meslek politikaları için doğru formülleri oluşturarak, hayata geçirmek için temas ve girişimlerine devam edeceklerini belirten Şirin Rodoplu Şimşek, “Biz yalnızca yönetim kurulumuz olarak değil komite, komisyonlar ve çalışma grupları oluşturarak tüm kararlarımızı meslektaşlarımızla birlikte aldık. Komite ve komisyonlardan çıkan kararları, önerileri hayata geçirdik. Her kararımızı ve işimizi uzlaşı ile hayata geçirdik. Bugüne kadar bizimle birlikte yürüyen arkadaşlarımızın hepsiyle tekrar birlikteyiz. Biz hep birlikte kocaman bir orduyuz. Kentimiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hep birlikte mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.