BUSİAD Evi’nde Divan Başkanlığını TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya’nın, Divan Başkan Vekilliğini Avukat Mübin Gönder’in ve Katipliğini Begüm Baylan Dalar’ın gerçekleştirdiği Genel Kurul’da, 2022’den beri iki dönem kuralına göre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Buğra Küçükkayalar’ın yerine, geçen dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Tuncer Hatunoğlu’nun hazırladığı liste seçildi. Hatunoğlu’nun oluşturduğu Yönetim Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

“Ali Kerem Alptemoçin, Barış Mert, Hüsamettin Çoban, Lale Yıldız, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Tolga Bacak, Ümit Kaleoğlu, Veda Girgin Eroğlu, Yasemin Yeşilova ve Zeynep Yıldız.”

Denetim Kurulu ise Alp Kesercioğlu, İlkay Yıldırım ve Hasan Eker’den oluştu.

Genel Kurulu’un açılışında konuşan ve görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “BUSİAD’a, dolayısıyla Bursa’ya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Küçükkayalar, 4 yıllık görev süresinde “Büyüyen” değil “Gelişen Bursa” mantığıyla hareket ettiklerini ifade etti. Küçükkayalar, şöyle devam etti:

“Bunları yaparken, “Bursa’nın 1960’larda sanayileşmede yazdığı hikâyenin yeni bir versiyonunu yazma vaktinin geldiğine inanarak yaptık. O nedenle önce “Sanayiye Pilotluk yaptık, dönüşüme de pilotluk yaparız” dedik. Sonra da “Yeni bir hikâye yazmanın zamanı geldi” dedik. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği inşa edebiliriz anlayışı ile önce kendi evimizi düzenlememiz gerektiğinden hareket ettik. Bursa’yı gelecekte görmek istediğimiz yer çalışmalarımızın omurgasını oluşturdu.”

Küçükkayalar, yönetim döneminin ibra edilmesinin ardından yaptığı konuşmada ise birlikte çalıştığı Yönetim Kurulu Üyeleri ve BUSİAD çalışanlarına teşekkür etti.

HEDEFLERİNİ AKTARDI

BUSİAD Genel Kurulu’nda görevi devralan yeni yönetim kurulu adına konuşan Tuncer Hatunoğlu ise “Bursa’nın en saygın sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan BUSİAD’ımızın, 2 yıl boyunca yönetiminde yer almak, bir taraftan büyük bir gurur, diğer taraftan büyük bir sorumluluk” dedi. Hatunoğlu, yeni döneme ilişkin hedeflerini ise şöyle sıraladı:

“Öncelikle, görev süresi boyunca BUSİADa büyük emek veren, derneğimizin duruşunu ve saygınlığını güçlendiren Sayın Buğra Küçükkayalar’a içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Buğra Bey döneminde güçlendirdiğimiz Bursa’nın sorunlarıyla ilgilenme misyonumuzu sürdürürken, özellikle işlerimizin geliştirilmesi başta olmak üzere ek çalışmalar planlayacağız. Bursa’nın plansız büyümesine karşı elimizden geldiğince önerilerimizi sunarken, bu büyümenin sanayi ve iş dünyasındaki olumsuz etkilerini de azaltabilmek için yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme yönelik çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.”

Hatunoğlu, BUSİAD’ın kısa vadeli çıkarların değil, uzun vadeli toplumsal faydanın peşinde koşan bir iş insanları topluluğu olduğunu ifade ederken, “Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümdeki amacımızın, katma değer artıran çıktıların büyümesi, olumsuz çıktıların azaltılmasına yönelik olacağını söyleyebilirim” dedi

Hatunoğlu, şunları da ifade etti:

“Bugün Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği döneme baktığımızda, iş dünyasının sorumluluğunun her zamankinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Ekonomik belirsizlikler, teknolojik dönüşüm, iklim krizi, toplumsal kutuplaşma ve küresel rekabet, tüm bu başlıklar, sanayicilerin ve iş insanlarının sadece üretmekle değil; düşünmekle, yön göstermekle ve topluma rehberlik etmekle de yükümlü olduğunu bize hatırlatıyor.

Bizim görevimizin; sadece bugünü değil, yarını da konuşmak, sadece Bursa’yı değil, Türkiye’yi ve dünyayı okumak, sadece sorunları değil, çözüm yollarını da cesaretle ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde üç temel ilkeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Kurumsal akıl ve katılımcılık, dönüşüm ve gelecek odağı, toplumsal sorumluluk ve duruş.”

Genel Kurul dilek ve temenni ifadeleriyle sona erdi.