BUMİAD Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, BUMİAD üyelerinin mesleki gelişimleri kadar sağlıklarına da önem verdiklerini söyledi.

Son yıllarda sağlıklı yaşam için bütüncül tıp yöntemlerinin daha bir önem kazandığını belirten Gümüş, “Biz de bu tespitten hareketle, koruyucu ve bütüncül tıp dalının uzman isimlerinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sayın Elvan Kanat’ı derneğimize davet ettik. Davetimize icabet ettikleri için BUMİAD yönetimi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Hocamızın vereceği bilgilerin, sağlık ufkumuza yepyeni açılımlar kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.

BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş’ün açılış konuşmasının ardından sunumda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elvan Kanat, intravenöz tedavi olarak da bilinen IV Terapi yönteminin, besinlerin ve hidrasyonun damardan kan dolaşımına verilmesi esasına dayandığını vurguladı.

IV Terapi yönteminin tedavi amaçlarından söz eden Dr. Kanat şu ifadeleri kullandı:

“IV Terapi, vitaminleri, mineralleri, antioksidan ve aminoasitleri vücuda vermenin en hızlı yoludur. Çünkü sindirim sistemini atlar ve doğrudan organlara gider. Bu da yüzde 90 ya da yüzde 100’lük emilim oranı sağlar. Günümüz yaşam şartlarına paralel olarak artan depresyon ve stres nedeniyle enerji seviyeleri düşen kişiler, enerji seviyelerini yükseltmeye ve bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olan önleyici ve tedavi edici IV terapilerini daha çok talep etmektedirler. IV Terapi günümüzde stresli şehirli profesyoneller, sporcular ve ünlüler arasında popüler bir sağlık modası olarak gösterilse de sanılanın aksine uygulama yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. IV tedavisi; stres azaltma, rahatlama, atletik performansı artırma, bağışıklık desteği, soğuk algınlığı, enflamasyon, sindirim sorunları ve bitkinlik gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır.”

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamayanların bile IV Terapi yöntemleri ile enerji seviyelerini yükseltebileceklerini ifade eden Dr. Kanat, söz konusu tedavi yönteminin vücut direncini artırdığını da sözlerine ekledi.

BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, sunumun ardından, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elvan Kanat’a teşekkür plaketi takdim etti.