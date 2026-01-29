BUİKAD tarafından 27 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” töreninin tanıtım toplantısı Holiday Inn Bursa City Centre’de yapıldı. Bu yıl 17.’si düzenlenecek ödül töreninin tanıtım toplantısına Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nazan Akıncı,

Zuhal Aslı Saka, Yönetim Kurulu Üyeleri Tülin Tezer, Yasemin Yeşilova, İlknur Gülsün Ünal, Genel Sekreter Gülnur Algül, Sayman Gülay Durmuş, Arzu Erdi, BUİKAD Ödül Komitesi Üyeleri Dikmen Avcıer ve Ebru Koçanalı katıldı. Toplantıya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Medya mensubu olmanız nedeniyle yaşadığınız zorlukları yakından biliyoruz. Bununla birlikte toplumun bilgilendirilmesine yönelik yaptığınız görevin çok kıymetli olduğunun farkındayız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız.” dedi.

“BUİKAD yoluna güçlenerek devam ediyor”

BUİKAD’ın 2007 yılında 11 kurucu üye tarafından, yaşamın her alanında kadının güçlenerek girişimci kadın sayısının artırılması amacıyla kurulduğunu belirten Başkan Şeyda Şençayır, “Bugün Bursa’nın lokomotif firmalarından oluşan 10 kurumsal üyemiz ve bireysel üyelerimiz ile birlikte 163 üyeye ulaştık. Daha çağdaş bir toplumsal sürece ulaşmanın kadının istihdam oranının ve girişimci kadın sayısının artırılması ile mümkün olacağına inanan üyelerden oluşan BUİKAD, gönüllülüğü ve özverili olmayı ilke edinmiştir” diye konuştu. Üyelerinin yüzde 70’inin girişimci ve yüzde 30’unun profesyonel üst düzey yöneticilerden oluştuğunu ifade eden Başkan Şençayır, “Üyelerimiz 31 farklı sektörel alanda faaliyet göstermektedir. Bu sektörel gruplar, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. Bununla birlikte otomotiv, tekstil, inşaat, hukuk, sağlık gibi alanlarda da faaliyet gösteren üyelerimiz bulunmaktadır. Üyelerimizin yıllık ciro toplamları 40 milyar TL’nin üzerinde olup, yaklaşık 22 bin kişiye istihdam oluşturmaktadır. Bütün bu veriler, üyelerimizin gerek iş hacimleri, gerekse üretim ve hizmet performanslarıyla Bursa ekonomisine önemli katkılar sunduklarını göstermektedir” dedi.

“İstihdama katkı sağlıyoruz”

BUİKAD’ın önemli projelere ve faaliyetlere de imza attığını vurgulayan Başkan Şeyda Şençayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönem kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği komisyonumuzu kurduk. Komisyonun amacı kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün karşılıklı fayda ve toplumsal ilerleme için etkili bir şekilde iş birliği yapabilecekleri sinerjik bir ortam oluşturmaktır. Bununla birlikte yine ‘She Globe Trade Kadın Girişimciler için Küresel Ticarette Yeni Ufuklar’ projemizi de geçen dönem hayata geçirdik. Paydaşlarımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İl Ticaret Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tüm Kadın Mühendisler Derneği (TÜMKAD) ile başarılı yol almaktayız. Projemizde amacımız yerel, bölgesel ve ulusalda kadın girişimcilerin yetkinliklerini, iş ağlarını ve uluslararası ticarete başarılı bir şekilde katılma fırsatlarını artırarak, onları güçlendirmek, ihracat yapan kadın girişimcilerin pazar payını artırmak, ihracat yapmak isteyen kadın girişimcileri desteklemektir.”

Bursa’ya ve BUİKAD üyelerine değer katan sürdürülebilirlik projelerine de imza attıklarını hatırlatan Başkan Şeyda Şençayır, dijital dönüşüm komisyonlarının yürüttüğü, ‘Womancode -dijital gelecek için kadınları güçlendirmek’ projelerindeki amaçlarının, kadınların dijital yetkinliklerini artırmak, dijitalde kadın girişimciliğini teşvik etmek, liderlik rollerinde kadınları güçlendirmek ve üniversite öğrencilerinin farkındalığını artırarak, dijital işgücüne hazırlanmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Fark oluşturan projeler

Sosyal Sorumluluk Komisyonu tarafından 2022 yılında lansmanı yapılan “Bu İş Eşitlik İşi” projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Şençayır, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 kadını istihdam edeceğiz dedik ve 2023 yılında da projemize devam ettik. Projemiz önceki sene Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) açtığı Ortak Yarınlar Yarışması’nda ödül aldı. Kurumsal üyemiz Borçelik, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Müdürlüğü ve BUİKAD’ın proje liderliğinde yürüttüğümüz projemizde, kadın forklift operatörü, kaynak punto operatörleri, Borçelik Teknik Akademi tarafından verilen eğitimleri alarak mezun oldular, sertifika aldılar. Şu ana kadar 68 kadını Bursa organize sanayi bölgelerindeki kuruluşlarda, fabrikalarda istihdama kazandırdık. Gurur duyarak da projemize devam ediyoruz. Dönemimiz sonunda 100 kadına ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu kadınlar sanayi bölgelerindeki işletmelerde istihdam edildiler şu ana kadar 10 vinç, 16 kaynak ve 10 forklift operatörünü yetiştirip çalışma hayatına kazandırdık. Kadın kalite kontrol operatörü eğitimleri için başvuruları açtık, 32 kişi müracaat etti, görüşmeler başladı” ifadelerinde bulundu. Son olarak BUİKAD’ın marka projelerinden, 18 yıldır devam eden “Noktalama Koçluğu” projesi hakkında da konuşan Başkan Şençayır, “Üniversite 3. ve 4. sınıf kız öğrenciler için farkındalık oluşturarak, kariyer adımlarında yol haritası oluşturmak adına BUİKAD üyeleri olarak hepimiz gönüllü koçluk yapıyoruz. Bugüne kadar toplamda, 650 kız öğrenciye ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bursa’da projemiz için Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladık. Bu şekilde yol alıyoruz” diye konuştu.

Ödül törenine geri sayım başladı

BUİKAD’ın gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerden birinin de “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni” olduğunu ifade eden Başkan Şeyda Şençayır, “Geçen yıl 16.’sını gururla gerçekleştirdiğimiz, ödül törenimizin bu yıl da 17.’cisini 27 Mart 2026 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştireceğiz” dedi.

BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri kategorilerini de açıklayan Başkan Şeyda Şençayır, bunların; Yılın En Başarılı İş Kadını, Yılın Fark Yaratan Kadını, Yılın Kadını Destekleyen Şirketi, Bursa’nın En Başarılı Kadın Yöneticisi, Bursa’nın En Başarılı Girişimci Kadını, Bursa’nın En Başarılı İş Kadını, BUİKAD Özel Ödülleri ve BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü olduğunu aktardı. Bilgilendirme konuşması sonrasında Başkan Şeyda Şençayır, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Şençayır ‘her daim, kadın güçlenirse Türkiye güçlenir’ mottosuyla yollarına devam ettiklerini belirterek, hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.