11. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması; Bursa’da gerçekleşecek 23. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana teması ‘Kırılma Noktası’ konu başlığı ile kamuoyuna ve sanatseverlere duyurulmuştu. Yarışma Yetişkinler ve Gençler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Duyurunun ardından yarışmaya 57 ülkeden, 465 sanatçıdan, toplam 904 karikatür geldi. Başvuruların ardından ön jüri toplantısında 85 karikatür ön elemeyi geçti. Karikatürlerin KalDer Bursa sosyal medya hesabında yayınlanmasıyla benzer ve kopya itirazları değerlendirildi. Finale 75 karikatürün kalmasının ardından jüri değerlendirmesini yaptı ve ödül almaya hak kazanan sanatçıları açıkladı:

Yetişkinler kategorisinde ödül almaya hak kazananlar:

Birincilik Ödülü: Mümin Durmaz, Türkiye

İkincilik Ödülü: Mehmet Atamer, Türkiye

Üçüncülük Ödülü: Ali Miraee, ABD

Mansiyon 1: Oleksiy Kustovsky, Ukrayna

Mansiyon 2: Engin Selçuk, Türkiye

Mansiyon 3: Biling Ba, Çin

Jüri Özel Ödülü: Volodymyr Kazanevsky, Ukrayna

Gençler Kategorisinde de 16 yaş altındaki bireyler aynı temayı, kendi bakış açılarıyla yorumladılar. Yarışmada genç karikatüristlere 5 adet başarı madalyası ve 15 adet finalist katılım sertifikası verildi.

Yarışma hakkında bilgi veren KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, “Karikatür Yarışmamız ile ülkemizin adını tüm dünyada duyuruyor ve sanat ile dostluk köprüleri kuruyoruz. Yarışmamıza 11. yılında gösterilen ilgiden mutluyuz. Yetişkinlerin yanında gençler kategorisinde de başvuru alarak bu sanatı geleceğe taşıyoruz. Jürimizde ülkemizden ve yurt dışından isimler yer aldı. Kazanan tüm sanatçıları tebrik ediyorum” dedi.

Yarışma Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Kahraman, “Yarışmamızı takvimine uygun şekilde tamamladık. Hem Yetişkinler kategorisinde hem Gençler kategorisinde ilgi yoğundu. Değerlendirme sürecinde jüri özenle çalıştı. Tüm katılan sanatçılara teşekkür ediyor, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.