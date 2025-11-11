GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Bursa’daki otobüs ve minibüs yan sanayisinde üretim yapan firmalar, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli ticari araç ve komponent üretim üslerinden biri konumunda. Şehirde üretilen koltuk sistemlerinden emniyet kemerlerine, kapı mekanizmalarından iç aydınlatma çözümlerine kadar pek çok ürün, bugün dünya markalarının araçlarında yer buluyor. Sektör temsilcileri, Bursa’nın başarısının tesadüf olmadığını vurgularken otobüs ve minibüs yan sanayisinin bu seviyeye gelmesinde şehrin uzun yıllara dayanan üretim kültürü, deneyimli iş gücü ve sanayi altyapısının belirleyici rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Çevre dostu üretim amaçlanıyor

Otomotiv sektöründeki dönüşüm sürecine uyum sağlayan Bursa sanayisi, çevre dostu üretim, karbon ayak izi azaltımı ve yeşil dönüşüm projeleriyle de örnek bir model oluşturuyor. Şehirdeki üretim gücü, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat performansına doğrudan katkı sağlarken, yerli üreticilerin küresel markalarla iş birliği yapma potansiyelini artırıyor. Bursa, bugün yalnızca bir üretim merkezi değil; inovasyon, mühendislik ve sürdürülebilirlik vizyonunun da buluştuğu stratejik bir sanayi üssü olarak öne çıkıyor.

Rengin Eren

Erener Otomotiv YKÜ

Yeşil üretim için çalışıyoruz

Bursa, Türkiye’nin otomotiv ve karoseri üretiminde lider şehir olma özelliğini gururla sürdürüyor. Türkiye’nin otomotiv ihracatının yaklaşık %30’unu tek başına gerçekleştiren Bursa, yüksek mühendislik gücü, üretim disiplini ve inovasyon kabiliyetiyle sektörün kalbi olarak öne çıkıyor. Biz de Erener Otomotiv olarak, bu güçlü üretim yapılanmasının uluslararası vitrindeki temsilcilerinden biri olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

İşte bu vizyonla, Erener Otomotiv olarak önümüzdeki dönemde üretim alanımızı iki katına çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Bu kapasite artırım hamlesiyle birlikte; yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ileri teknoloji yatırımlarını aynı anda yürüteceğiz. Enerji verimliliğini artırmayı, karbon ayak izimizi azaltmayı ve yapay zekâ destekli tasarım süreçlerini sistemimizin merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Geleceğe dair yol haritamızı oluştururken; sürdürülebilirlik ilkemizi bir değer olarak görüyoruz. Tesislerimizin çevreye duyarlı üretim anlayışıyla faaliyet göstermesi, tedarik ve üretim süreçlerimizin şeffaf ve verimli olması konusunda kararlıyız. Dijitalleşme sayesinde üretim planlamamız daha esnek ve etkin olacak, tasarımdan montaja kadar her aşamada kaliteyi yükselteceğiz.

Ayrıca global ölçekte rekabet edebilmek için Ar-Ge odaklı çalışıyoruz. Bursa’daki bu güçlü sanayi ekosisteminden aldığımız destekle, tasarım gücümüzü uluslararası standartlara taşıyoruz. Yerel iş gücü ve tedarik zinciriyle yakın iş birliği içinde üretim yapıyor; inovatif çözümlerle sadece yerel değil, global pazarlarda da adımızı duyuruyoruz.

Sonuç olarak, otomotiv ve karoseri sektöründe yalnızca var olan başarılarımızı pekiştirmekle kalmıyor; bir adım öteye geçerek sürdürülebilir, dijital ve yeşil bir üretim geleceği için çalışıyoruz. Bu vizyon, hem şirketimiz hem de sektörümüz için stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Gezer Keskin

Sege Taşıt Koltukları YKB

Bursa, yan sanayide merkez konumuna geldi.

Bursa, otomotiv ve yan sanayi açısından Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri konumunda. Şehir, sahip olduğu köklü sanayi kültürü, yüksek mühendislik kapasitesi, nitelikli iş gücü ve güçlü tedarik zinciri sayesinde, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli üretim üslerinden biri haline gelmiştir.

Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv firmaları, kalite ve verimlilik odaklı üretim anlayışlarıyla küresel markalarla rekabet edebilecek düzeye ulaşmıştır. Bu ekosistem, yan sanayi firmalarına da yüksek bir dinamizm kazandırmakta; üretim süreçlerinden ihracat faaliyetlerine kadar pek çok alanda uluslararası standartların yakalanmasını sağlamaktadır.

Otobüs ve minibüs koltuk üretimi alanında birçok yeniliğin Bursa’da doğmuş olması tesadüf değildir. Şehir, tasarım ve mühendislik kabiliyetiyle sektörde öncü uygulamaların, ergonomik ve güvenli koltuk sistemlerinin geliştirildiği bir merkez haline gelmiştir.

Biz de Sege Taşıt Koltukları olarak bu güçlü üretim yapısının içinde yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz, Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve kaliteye dayalı üretim anlayışımızla Bursa’nın üretim potansiyelini küresel pazarlarda temsil ediyoruz.

Amacımız, hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin otomotiv sektöründeki liderliğini sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmek; yenilikçi, güvenli ve çevreye duyarlı ürünlerle dünya çapında bir değer yaratmaktır.

Doğan Erkolcu

Gürsözler Otomotiv Genel Müdürü

Her geçen gün güçlü bir şekilde büyüyoruz

Bursa’nın otobüs ve yan sanayi sektöründeki yeri tartışmasız çok özel bir noktada. Şehir, yıllardır Türkiye’nin ticari araç üretiminde hem ana sanayi hem de yan sanayi açısından liderliğini koruyor. Bizim gözümüzde Bursa, dünyada el emeği, ustalık ve zanaatin azaldığı bir dönemde, bu niteliklerin hâlâ yaşatıldığı en önemli merkezlerden biri. Burada yetişen nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kültürü ve yenilikçi üretim anlayışı, sektörün geleceğine yön veriyor. Her geçen gün artan teknoloji yatırımları ve inovasyona olan ilgiyle birlikte Bursa’nın bu alandaki gücünün daha da büyüyeceğine yürekten inanıyoruz.

Her geçen gün yeniliklerimizle, kazandığımız tecrübelerle ve genişleyen müşteri portföyümüzle daha güçlü bir şekilde büyüyoruz. Gelişim odaklı yaklaşımımızla yalnızca firmamızın değil, sektörün genelinde de bir değer yaratma hedefindeyiz. Teknolojiyi, mühendisliği ve insan emeğini bir araya getirerek hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda kalıcı bir marka olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Murat Arslan

GRL Otomotiv Genel Müdürü

Ar-Ge ve inovasyona önem veriyoruz

Bursa, Türkiye’nin otomotiv sanayisinin kalbidir. Şehrin sahip olduğu üretim altyapısı, güçlü tedarik zinciri, nitelikli insan kaynağı ve köklü sanayi kültürü sayesinde hem ana sanayi hem de yan sanayi açısından uluslararası ölçekte bir merkez haline gelmiştir. Otomotivdeki bu güçlü ekosistem, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da dikkatle takip ettiği bir üretim ve teknoloji üssü niteliğindedir.

Bursa’daki sanayi kültürü, yüksek mühendislik kapasitesiyle birleştiğinde ortaya sürdürülebilir bir üretim modeli çıkıyor. Bu model; kalite, verimlilik, inovasyon ve çevre duyarlılığı gibi unsurları bir arada barındırıyor. Şehrin sahip olduğu bu üretim disiplini, küresel markaların da tercih ettiği güçlü bir tedarik yapısını oluşturuyor.

Biz de GRL Otomotiv olarak bu yapının etkin bir parçasıyız. Yalnızca üretim gücümüzle değil, aynı zamanda Ar-Ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle de fark yaratıyoruz. Bursa’daki üretim altyapımız, global otomotiv trendleriyle uyumlu biçimde gelişiyor. Yeni nesil teknolojilere, sürdürülebilir üretim süreçlerine ve çevre dostu çözümlere yatırım yaparak, sektörün geleceğine katkı sunuyoruz.

Amacımız, yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin otomotivdeki küresel rekabet gücünü artırmak. Bu doğrultuda; kalite, güvenlik, verimlilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak üretim yapıyor; yerel gücümüzü uluslararası pazarlarda “Made in Bursa” markasıyla temsil ediyoruz.

Kısacası, Bursa’daki bu köklü sanayi geleneği ve güçlü ekosistem, bizim için yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda yenilik ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun da temelidir. GRL olarak, bu mirası geleceğe taşımanın ve Bursa markasını dünyada gururla temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Metehan Üstükarcı

Metot Otomotiv Genel Müdürü

Otomotiv sektörüne kaliteli çözümler sunuyoruz

Metot Otomotiv olarak bu köklü geçmişten ilham alıyor, modern otomotiv sektörüne kaliteli çözümler sunuyoruz. Deneyimli ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımız sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üretiyoruz. TIG, MIG ve Ark kaynak teknikleri, otomatik kaynak sistemleri ve kalite kontrol süreçlerimiz ile ISO 16949 standartlarına uygun üretim yapıyoruz. Metot Otomotiv olarak, kaynaklı İmalat alanında 50 yıllık deneyimimizle, en ileri teknolojileri kullanarak müşterilerimizin beklentilerini aşan sonuçlar elde ediyoruz. Kalite yönetim sistemimiz ve sürekli gelişim anlayışımız sayesinde, otomotiv sektörünün en zorlu gereksinimlerini karşılıyoruz.

Gelişmiş pres teknolojilerimiz ve hassas kalıplarımız ile sac şekillendirme işlemlerinde mükemmellik sağlıyoruz. Otomotiv endüstrisinin karmaşık tasarım gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli parçalar üretiyoruz. Hidrolik pres makinaları, CNC kontrollü büküm işlemleri ve derin çekme teknikleri kullanıyoruz.

Dr. Ing. Şükrü Kayaoğlu

Palaz Safety Belts YKB

Bursa, yan sanayide gücünü artırıyor

Bursa genel olarak otobüs üretimi yanında yan sanayi olarak merkezi konumunu devam ettirmekte ve gün geçtikçe de büyümektedir. Özellikle otobüs sektörü için gerekli olan kemer, koltuk ve diğer tüm aksesuar üretimleri Bursa da gerçekleşiyor.

Felsensohn (Palaz Safety Belts) Safety Belt Technologies olarak yenilikçi kemer sistemleri çözümlerimiz ile ticari araç sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şirket olarak teknik altyapımız, ERP sistematiğimiz, kalite anlayışımız, tecrübeli ekibimiz, kurumsal kimliğimiz ve sertifikalarımız ile tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Ayrıca engelli araçları için bağlantı sistemleri ve savunma sanayinde kullanılan 5 nokta emniyet kemerleri ile de ticari araç sektörü haricinde diğer araçlar ve sektörler için de çözümler sunuyoruz.

Mustafa Samancı

Techno Seat Genel Müdürü

Yüksek mühendislik kabiliyetimizle bakış açılarını değiştiriyoruz

Geçmişten gelen deneyimimizle ticari araç, demiryolu ve sinema & konferans sektörlerine hizmet vererek tamamen entegre bir oturma sistemi kapasitesi oluşturmak amacıyla kurulan bir şirket olarak öne çıkıyoruz. Bu bağlamda, özellikle ticari araç sektörüne erişim sağlayarak, araç üreticileri için en önemli hedefimiz, saygın müşterilerimiz için güçlü yönlerimizden biri olan yüksek mühendislik kabiliyetimizle özelleştirilmiş çözümler sunarak alışkanlıklarını ve bakış açılarını değiştirmektir.

Bursa, otobüs ve ticari araç koltuk üretimi konusunda dünyada sayılı merkezlerden biri konumunda. Şehrimizde bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda üretici firma bulunuyor ve her biri yüksek kaliteyle üretim yapıyor. Ancak artık bu potansiyeli daha organize bir yapıya dönüştürüp birlikte markalaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Bursa’nın üretim gücünü uluslararası bir marka değeriyle bütünleştirdiğimizde, küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma geleceğimizden eminiz.

Engin Işık

Engin Otomotiv Genel Müdürü

Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz

Engin Otomotiv olarak, otomatik kapı ve elektrikli kayar basamak sistemlerinde uzmanlaşmış öncü bir markayız. Firmamız, müşterilerine modern teknoloji, estetik tasarım ve yüksek kaliteli ürünler sunarak, erişim konusunda öncü bir rol üstlenmektedir.

Bursa, otobüs ve minibüs üretiminde adeta Türkiye’nin başkenti konumunda. Şehrimiz, bu alanda hem araç üreticileri hem de yan sanayi açısından güçlü bir altyapıya sahip. Bursa’da oluşan bu üretim ekosistemi hem kalite hem de yenilikçilik anlamında sektöre yön veriyor. Bu gücü daha da büyütmek için ortak hareket etmek ve şehrimizin adını dünya pazarlarında daha güçlü bir şekilde duyurmak hepimizin ortak hedefi olmalı.

Kemal Elmas

Keyes Mühendislik Genel Müdürü

Bursa, ihracata ciddi katkı sağlıyor

Keyes Otomotiv ve Mühendislik olarak, müşterilerimize ve tedarikçilerimize en verimli hizmeti sunabilmek amacıyla gerekli iş gücü analizini yaptık ve dinamik bir organizasyon yapısı oluşturduk. Otomotiv sektöründeki üstün mühendislik deneyimlerimiz doğrultusunda müşterilerimize yüksek kalite ve etkili fiyatlandırmaya sahip ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz. Keyes Mühendislik olarak, yerel ve uluslararası platformlarda OEM ve tedarikçi firmalara otomotiv endüstrisi bünyesinde mühendislik hizmeti sunmak ve ürün temin etmek amacıyla kurulmuş bir firma olarak öne çıkıyoruz.

Bursa, Türkiye’nin ticari araç ve otomotiv üretiminin adeta kalbi konumunda. Şehir; Karsan, Güleryüz ve Akia gibi otobüs üreticilerinin merkezine ev sahipliği yaparken, aynı zamanda MAN, Otokar, BMC ve Isuzu gibi ulusal markalara da yüksek nitelikli parça ve mühendislik desteği sağlıyor. Bursa’daki üretim ekosistemi, güçlü bir yan sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi üretim anlayışıyla sektörde fark yaratıyor. Bu birikim sayesinde şehir, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa ölçeğinde de ticari araç üretiminin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Dolayısıyla Bursa hem üretim gücüyle hem de teknolojik yetkinliğiyle Türkiye’nin ihracatına ve sanayi markalaşmasına büyük katkı sağlıyor.

Pınar Kurt

Sar Teknik Satış & Pazarlama Müdürü

Hedefimiz, ülkemizin adını dünyaya duyurmak

Sar Teknik olarak 1999 yılında kurulduğumuz günden bu yana yüksek kaliteli ürünleri, düşük maliyet ve zamanında teslimat anlayışıyla müşterilerine sunmaktadır. Hızlı ve müşteri odaklı üretim tarzını koruyarak, her zaman yenilikçi kalmayı ve sürekli gelişmeyi ilke edindik. Çeşitli tipteki yolcu taşıma araçlarına yönelik iç mekan ürünleri tasarımı ve üretimi konusunda uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. SAR Teknik'in seçkin ürün yelpazesinde; bagaj rafları, hava kanal sistemleri, servis setleri, okuma lambaları, aydınlatma çözümlü basamak profilleri, iç aydınlatma sistemleri, otobüs, şehir içi otobüs ve minibüsler için iç vakum parçaları yer almaktadır.

Bursa, hiç kuşkusuz otomotiv sektörünün kalbi konumunda. Şehrimiz hem ana sanayi hem de yan sanayi alanında üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri. Bursa’nın bu üretim gücü, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne de doğrudan katkı sağlıyor.

Sar Teknik olarak en büyük hedefimiz, ülkemizin adını uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde duyurmak. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya, kalite, yenilikçilik ve güvenilirlik ilkelerinden taviz vermeden üretmeye devam ediyoruz.

Rafet Mutlu

Bursa Trim Otomotiv Dış Ticaret Müdürü

Kalite her geçen gün artıyor

Bursa’nın otomotiv yan sanayisindeki başarısı, yıllara dayanan tecrübe, üretim disiplini ve güçlü bir sanayi kültüründen besleniyor. Şehir, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi, nitelikli iş gücü, gelişmiş teknolojik altyapı ve stratejik lojistik konumuyla yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da dikkatini üzerine çekiyor. Bu avantajlı konum, hem şehir ekonomisine hem de ülke genelindeki istihdam ve ihracat performansına önemli katkılar sağlıyor.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Bursa’daki güçlü tedarik zinciri ve yan sanayi ağının sağladığı sinerjiyle üretim kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu şehirde, üretimden tasarıma, Ar-Ge’den kalite kontrol süreçlerine kadar tüm aşamalar, uluslararası standartlarda yürütülüyor. Bu yapı, global markaların Bursa’ya olan güvenini pekiştiriyor ve yeni yatırımların önünü açıyor.

Biz de Bursa Trim Otomotiv olarak, bu güçlü ekosistemin etkin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, kaliteye verdiğimiz önem ve yenilikçi üretim anlayışımızla, hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilen bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı temel ilkelerimiz arasında yer alıyor.

Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızla üretim kapasitemizi sürekli geliştiriyor, verimliliği artırıyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, geleceğin mobilite trendlerine de yön verebilecek bir altyapı oluşturmaktır.

Bursa Trim Otomotiv olarak hedefimiz; kalite, güven ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden üretim yaparak, Bursa’nın otomotivdeki güçlü konumunu uluslararası arenada daha da yukarılara taşımaktır.

Nizamettin Mert Üçer

NZN Oto Numune YKÜ

Üretim gücü pekişiyor

Bursa, Türkiye’nin otomotiv başkenti olarak yalnızca ülke için değil, dünya ölçeğinde de üretim gücünü her geçen gün pekiştiriyor. Yarım asrı aşkın geçmişe sahip NZN Oto Numune olarak, bu güçlü sanayi yapısının içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. 1969 yılında kurulan firmamız, TIR, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araçlar için iç ve dış dikiz aynaları üretmekte ve ihraç etmektedir.

Firmamızın üretim altyapısı; plastik ve metal enjeksiyon, boru ve sac metal şekillendirme, elektrostatik boyama, cam kesimi ve bükme, kalıp tasarımı ve geliştirme gibi ileri teknoloji süreçlerini içeriyor. Tüm ürünlerimiz IATF 16949 sertifikalı fabrikamızda üretiliyor ve E6, E8 onaylarıyla küresel pazarlara sunuluyor.

Geleceğe yönelik vizyonumuzda; yeni projeler, yeni teknolojiler ve uluslararası iş birlikleri ön plana çıkıyor. Bursa'nın üretim kapasitesini, tecrübemizi ve yenilikçi anlayışımızı kullanarak hem yerel hem küresel pazarlarda daha da etkin olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarımıza hız veriyor, özellikle ticari araçlarda kamera aynası (mirror camera) projeleriyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz.

Bursa’nın sahip olduğu üretim kültürü, nitelikli iş gücü, güçlü tedarik zinciri ve lojistik avantajlar, NZN Oto Numune gibi köklü şirketlerin dünya çapında rekabet etmesine olanak sağlıyor. Biz de bu avantajları değerlendirerek, yeni teknolojilere yatırım yapıyor, ürünlerimizin kalite, güvenlik ve performansını sürekli yükseltiyoruz.

Sonuç olarak; Bursa’nın otomotiv ve yan sanayi sahnesindeki güçlü konumu, firmamızın uluslararası düzeyde varlık göstermesine uygun bir zemin yaratıyor. Biz NZN Oto Numune olarak, bu zemin üzerinde yürüyerek Türkiye’nin ve Bursa’nın otomotivdeki başarısını ileriye taşımaya kararlıyız.